„Kevin allein zu Haus“: Alle TV-Termine des Weihnachtsfilm-Hits

Jedes Jahr wieder vergessen die McCallisters Kevin allein zu Haus – oder in New York. Das könnte man meinen, denn schon seit vielen Jahren werden die Filme „Kevin allein zu Haus“ und „Kevin allein in New York“ zu Weihnachten im TV gezeigt, meistens sogar an Heiligabend.

Auch dieses Jahr gibt es den Comedy-Klassiker um einen Jungen, der sich gegen zwei feiste Einbrecher wehren muss (und dabei noch sein Herz für einen Nachbarn und eine alte Dame im Park öffnet), wieder direkt nach der Bescherung zu sehen. Sat 1 zeigt „Kevin allein zu Haus“ am 24. Dezember um 20.15 Uhr (Wiederholung am 25. Dezember um 17.45 Uhr) und sendet am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) um 20.15 Uhr „Kevin allein in New York“ (Wiederholung am 26. Dezember um 17.30 Uhr).

Die volle Dröhnung „Kevin allein zu Haus“

Wer nicht warten kann, sieht „Kevin allein zu Haus“ bereits am 19. Dezember (Freitag) um 20.15 Uhr im Disney Channel. Für Pay-TV-Kunden gibt es bei Sky Cinema Family noch viel mehr weitere Auswahl. Hier läuft „Kevin allein zu Haus“ an den folgenden Terminen:

19. Dezember 2025, 16.15 Uhr

21. Dezember 2025, 20.15 Uhr

22. Dezember 2025, 08.45 Uhr

24. Dezember 2025, 13.15 Uhr

24. Dezember 2025, 23.40 Uhr

26. Dezember 2025, 18.30 Uhr

Auch „Kevin allein in New York“ gibt es mehrfach bei Sky Cinema Family zu sehen:

20. Dezember 2025, 16:40 Uhr

22. Dezember 2025, 20:15 Uhr

23. Dezember 2025, 08:45 Uhr

24. Dezember 2025, 15:00 Uhr

25. Dezember 2025, 01:25 Uhr

25. Dezember 2025, 13:00 Uhr

26. Dezember 2025, 20:15 Uhr

„Kevin allein zu Haus“ und „Kevin allein in New York“ im Stream

Wer Disneys+ abonniert hat, bekommt beide Filme direkt als Teil des Streaming-Angebots. Es gibt zudem noch zwei weitere Teile der Reihe und die Neuversion „Home Sweet Home Alone“ ohne Zusatzkosten im Angebot. Bei Amazon Prime Video, Magenta TV, Maxdome, Apple TV und im Sky Store gibt es die Filme zudem zu leihen (ab 3,99 Euro) oder zu kaufen (ab 8,99 Euro).