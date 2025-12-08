Die lustigsten Sprüche aus „Kevin allein zu Haus“

Was macht eigentlich Buzz aus „Kevin allein zu Haus“?

So klingt „Kevin Allein zu Haus“ im Metal-Gewand

„Kevin allein zu Haus“: Ein Familienfilm ohne Familie

„Kevin allein zu Haus“ gehört nun schon seit Jahrzehnten zu den absoluten Weihnachtsfilmklassikern. Warum das so ist, könnt Ihr HIER nachlesen. Ein Grund dafür ist vor allem, dass die Komödie vollgepackt ist mit kauzigen und manchmal sogar richtig weisen Sprüchen. Wir haben die besten Kevin-Zitate zusammengestellt.

Bedroht

Kevin McCallister im Angesicht der Bedrohung: „Das ist mein Haus – und ich werde es verteidigen!“

Aufgeklärt (Les Incompétents)

Linnie McCallister über die Unfähigkeit ihres Bruders, den eigenen Koffer zu packen und generell der Hilfloseste in der Familie zu sein: „Weißt du, die Franzosen sagen dazu ‚Les Incompétents‘.“

Aufgeklärt II (Fuller)

Linnie: „P.S.: Du wirst mit Fuller in einem Klappbett schlafen. Wenn er etwas getrunken hat, macht er ins Bett.“

Kevin: „Dieses Haus ist so voller Menschen, das macht mich krank. Wenn ich groß bin und verheiratet, wohne ich alleine. Habt ihr mich gehört? Ich wohne alleine!“

Aufgeklärt III (Nacktstrände)

Rod McCallister: „Wer füttert dann die Spinne, wenn wir weg sind?“

Buzz McCallister: „Sie hatte gerade eine Ladung Mäuseinnereien, das reicht für zwei Wochen. Ist es wahr, dass französische Mädchen sich nicht die Beine rasieren?“

Rod: „Ein Paar nicht.“

Buzz: „Aber Nacktstrände haben sie?“

Rod: „Nicht im Winter.“

Ärger

Kate McCallister zu ihrem Sohn nach den Pizza-Turbulenzen: „Es sind 15 Menschen hier im Haus und du bist der einzige, der Ärger machen muss.“

Idioten

Kate: „Dann wünsch dir vom Nikolaus eine neue Familie.“

Kevin McCallister: „Ich will keine neue Familie, ich will gar keine Familie. Familie ist scheiße!“

Kate: „Du gehst da rauf! Ich will dich für den Rest des Abends nicht mehr sehen.“

Kevin: „Ich will dich auch nicht mehr sehen. Für den Rest meines ganzen Lebens. Und von den anderen will ich auch keinen mehr sehen.“

Kate: „Ich hoffe, du meinst das nicht ernst. Du wärst ganz schön traurig, wenn du morgen früh aufwachst und hättest keine Familie mehr.“

Kevin: „Nein, wäre ich nicht.“

Kate: „Dann sag es noch mal. Vielleicht passiert es.“

Kevin: „Hoffentlich sehe ich nie wieder einen von euch Idioten.“

Fortgewünscht

Kevin stellt fest: „Ich habe meine Familie verschwinden lassen!“

Allein in Buzz‘ Zimmer

Kevin: „Buzz! Ich wühle in deinen Privatsachen herum. Komm lieber her und verhaue mich!“

Johnny und der Pizzabote

Johnny: „Hey, ich gebe dir Zeit, bis ich bis zehn zähle. Dann bist du mit deiner hässlichen, gelben Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert. Eins… zwei… zehn!“

Käsepizza

Kevin nach erfolgreicher Bestellung: „Eine wunderschöne Käsepizza nur für mich!“

Warze

Buzz McCallister zu Kevin: „Ich würde nicht in mit dir in einem Zimmer schlafen, wenn du eine Warze an meinem Arsch wärst.“

Leichenhalle

Harry: „Hey, du musst besser auf den Verkehr achten, Junge. Hörst du?“

Kevin: „Entschuldigung.“

Harry: „Verdammt.“

Marv: „Der Nikolaus kommt nicht in die Leichenhalle, mein Freund.“

Altersweise

Marley: „Man kann für vieles zu alt sein, aber nicht, um sich zu fürchten.“

Ansichtsweisen

Harry: „Wieso zum Teufel ziehst du deine Schuhe aus?“

Marv: „Wieso zum Teufel siehst du wie ein Huhn aus?“

Nikolaus enttarnt

Kevin: „Ich weiß, du bist nicht der echte Nikolaus.“

Nikolaus-Darsteller: „Wie kommst du darauf? Nur so aus Neugier.“

Kevin: „Ich bin alt genug und weiß, was los ist.“

Nikolaus-Darsteller: „Sieh mal an.“

Kevin: „Aber ich weiß auch, dass du für ihn arbeitest.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Lesebrille

Frank McCallister zu Mutter Kate McCallister, als er erfährt, dass Kevin zuhause geblieben ist: „Wenn es dir irgendwie hilft: Ich habe meine Lesebrille vergessen.“

Allein – aber nicht aufgeschmissen

Kevin zur neugierigen Kassiererin, die nachfragt, warum er allein an der Kasse steht: „Ma’am, ich bin acht Jahre alt und sie denken, ich wäre hier allein? Das geht doch gar nicht…“

Dinosaurier-Schlafanzüge

Kevin über missliebige Geschenke: „Ich habe einen Freund, der verhauen wurde, weil jemand gesagt hat, dass er Dinosaurier-Schlafanzüge hat.“

Letztes Abendmahl (vor der Schlacht)

Kevin: „Lieber Gott, bitte segne diese nahrhaften 5 Minuten Microwellenmakaroni mit Käse und die, die sie mir so billig verkauft hat.“

Nur gelangweilt

Peter McCallister: „Was hast du noch gemacht, während wir weg waren?“

Kevin: „Nur gelangweilt“

Eingekauft

Kevin bilanziert seine Alleinzeit: „Ich habe Eier, Milch und was für weiße Wäsche gekauft.“