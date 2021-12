Devin Ratray wurde einem großen Publikum als Buzz McCallister in „Kevin allein zu Haus“ bekannt, also jenem Stinkstiefel-Bruder von Kevin, der ihm in der Fortsetzung gleich zu Beginn bei einer Aufführung in der Schule ziemlich übel mitspielt und danach das Unschuldslamm gibt.

Nun muss sich Ratray im wahren Leben mit der Polizei auseinandersetzen, denn er stellte sich am Mittwoch (22. Dezember) der Polizei in Oklahoma City, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden war. Das berichtet „TMZ“. Grund: Er soll seine Freundin vor zwei Wochen nach einem mutmaßlichen Streit verprügelt haben. Das Paar sei inzwischen getrennt, wie das Klatschportal meldet.

Der Schauspieler, der zuletzt in der Disney+-Fortsetzung der „Home Alone“-Reihe „Nicht schon wieder allein zu Haus“ eine Nebenrolle spielte, wurde laut „TMZ“ konkret wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung durch Strangulation verhaftet. Er wurde gegen eine Kaution von 25.000 Dollar innerhalb von 15 Minuten freigelassen.

Die Freundin von Ratray hatte am 10. Dezember Anzeige erstattet. Nach Polizeiangaben soll der 44-Jährige sie nach einer durchzechten Nacht in einem Hotelzimmer erst geschubst haben, bevor er ihr ins Gesicht geschlagen und seine Hände gegen ihren Hals und Mund gedrückt haben soll.

Wie „TMZ“ weiter schreibt, soll er seiner Freundin in der Situation, in der er nach Angaben seiner Freundin stark betrunken gewesen sein soll, sogar mit dem Tod gedroht haben. Auslöser der Auseinandersetzung soll angeblich gewesen sein, dass die Frau Fans kostenlos Autogramme von ihm gegeben hatte.