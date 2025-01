An seinem 70. Geburtstag: Kevin Costner erinnert an Whitney Houston

Kevin Costner hat am Wochenende an seinem 70. Geburtstag (18. Januar 2025) an seine Freundschaft mit der verstorbenen Whitney Houston erinnert.

Der „Horizon“-Schauspieler erinnerte konkret an seinen Co-Star in dem romantischen Thriller „The Bodyguard“ aus dem Jahr 1992 und postete ein Foto von den Dreharbeiten, das von Houstons Instagram-Account geteilt wurde. Der Instagram-Account der Sängerin wird seit ihrem Tod 2012 von ihrem Nachlass verwaltet.

Kevin Costner und Whitney Houston auf Instagram:

„Dieses Foto erinnert mich daran, wie glücklich ich mich schätzen kann, noch einen Geburtstag zu erleben“, sagte Costner in seiner Instagram-Story am 18. Januar. „Wir haben ein solches Licht verloren, als wir Whitney verloren haben.“

Der ursprüngliche Beitrag zeigt Kevin Costner und Whitney Houston zusammen mit Houstons Friseurin für das Bild, Ellin La Var. „Alles Gute zum Geburtstag, Kevin Costner!“, lautete die Bildunterschrift.

Kevin Costner ließ sich bei Trauerrede für Whitney Houston nicht von CNN unterbrechen

Kevin Costner hatte davor im Juni 2024 an den Tod von Whitney Houston erinnert. Costner hatte, wie er berichtete, besondere Ansprüche an seine Trauerrede.

Kevin Costner pfeift auf CNN

So erzählte er nun in einem Gespräch im „Armchair Expert“-Podcast, sich geweigert zu haben, die Rede damals zu kürzen. „Ich habe daran gearbeitet und versucht, alles einzubinden, was ich wollte, und hatte endlich diese Rede entworfen“, erinnerte sich Kevin Costner. Das Ergebnis: ein 17-minütiger Erinnerungsmonolog. „Und dann sagte jemand: ‚CNN ist hier und die würden es begrüßen, wenn deine Äußerungen knapper wären, weil sie Werbung schalten müssen.‘ Ich sagte: ‚Darüber müssen sie hinwegkommen. Sie können Werbung schalten, während ich rede, ist mir egal.‘“

Dionne Warwick verhalf ihm zur Rede

Nach Whitney Houstons Tod im Jahr 2012 war Kevin Costner einer von acht Trauerredner:innen. Neben ihm sprachen bei der Beerdigung unter anderem die Schwester und Managerin der verstorbenen Sängerin und Schauspielerin, Patricia Houston, sowie Musikerin und Tante Dionne Warwick. Letztere habe Costner überredet, zu Ehren seines „The Bodyguard“-Co-Stars zu sprechen. Costner gilt bis heute als schwieriger Set-Kollege, aber mit Houston soll er sich ausgezeichnet verstanden haben. Die beiden blieben eng befreundet bis zu ihrem Tod.

„Ich habe die Last auf ihr gespürt, und wie sie auf mich überging“, sagte Kevin Costner über Warwick. Die Umsetzung der Gedenkrede gestaltete sich dann trotzdem schwierig. „Was sollte ich über dieses kleine Mädchen sagen? Ich bin zurück in diese Kirche in Newark gegangen, und sie war voll. Da spielten zwei Bands und die Kirche war lebendig.“