Teil eins von „Horizon: An American Saga“ ist seit dem 28. Juni in den Kinos – es ist das erste vier geplanten Kapiteln, die Geschichten im amerikanischen Westen im Laufe von zwölf Jahren erzählen. Der erste Teil, in dem Costner an der Seite von Sienna Miller, Jamie Campbell Bower, Sam Worthington, Ella Hunt, Isabelle Fuhrman und Jena Malone spielt, wurde größtenteils vom Schauspieler selbst finanziert: Costner gab Medienberichten zufolge über 98 Millionen Dollar (umgerechnet 90 Millionen Euro) seines eigenen Geldes für das Projekt aus. Bislang hat der erste Film an den Kinokassen aber laut „Rotten Tomatoes“ nur elf Millionen Dollar (10,6 Millionen Euro) in den USA eingespielt.

Kevin Costner konnte sich in Cannes über sieben Minuten andauernde Standing Ovations freuen, die ihn sogar zu Tränen rührten. Damals sagte er ergriffen: „Es tut mir leid, dass ihr so lange klatschen musstet, bis ich verstanden habe, dass ich sprechen soll. So gute Leute. So ein guter Moment, nicht nur für mich, sondern auch für die Schauspieler, die mit mir kamen, für die Leute, die an mich glaubten und weiterarbeiteten. Es ist ein lustiges Geschäft, und ich bin so froh, dass ich es gefunden habe. Es gibt keinen anderen Ort wie diesen. Das werde ich nie vergessen – und meine Kinder auch nicht.“

Kevin Costner muss auch schlechte Kritiken einstecken

Nach seiner Premiere in Cannes im Mai wurde Horizon von den Kritikern größtenteils verrissen. „The Hollywood Reporter“ bezeichnete den Film zum Beispiel als „schwerfälligen Klotz, der nicht zu retten ist“ und „The Guardian“ kritisierte: „Der Film dümpelt vor sich hin, und abgesehen von einigen leicht unterhaltsamen Momenten verbringt er 180 Minuten damit, dich im Ungewissen zu lassen, ob und wann er interessant wird.“

Kapitel zwei von „Horizon: An American Saga“ soll am 16. August in die Kinos kommen. Dass die Begeisterung für den Film dann größer ausfallen wird, darf bezweifelt werden.