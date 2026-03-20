Kevin Spaceys „psychische Erkrankung“ soll 29,5 Millionen Dollar auslösen – Jury im „House of Cards“-Prozess hört Plädoyers

War Kevin Spacey durch eine gefährliche „psychische Erkrankung“ außer Gefecht gesetzt, als er 2017 von „House of Cards“ suspendiert und schließlich aus dem Netflix-Hit herausgeschrieben wurde? Oder wurde er gefeuert, weil die Verantwortlichen angesichts des aufziehenden #MeToo-Sturms „Terror“ vor einem Reputationsschaden fürchteten?

Diese Frage wurde den Geschworenen am Donnerstag nach den Schlussplädoyers übergeben, die einen dreiwöchigen Zivilprozess in Santa Monica, Kalifornien, abschlossen. Ab Montag werden die Geschworenen beraten – in einem Fall, der die Produktionsfirma der Serie, Media Rights Capital (MRC), gegen Fireman’s Fund ausspielt, jenen Versicherer, der MRCs millionenschwere Forderung ablehnte. Die Police griff nämlich nur dann, wenn eine „Krankheit“ Spacey daran hinderte, seine Emmy-nominierte Rolle als Politiker Frank Underwood auszufüllen.

Der Streit dreht sich vor allem um Spaceys Zeugenaussage in der vergangenen Woche und seine Krankenakten, aus denen hervorgeht, dass er bei seiner Entlassung aus einem stationären Therapieprogramm in der Meadows-Reha-Klinik in Arizona am 16. Dezember 2017 offiziell mit „sexuell zwanghaftem Verhalten“ diagnostiziert worden war. MRCs Anwälte argumentierten, die Diagnose sowie Spaceys jahrelange Weigerung, seine Krankenakten herauszugeben, belegten, dass er nicht in der Lage gewesen sei zurückzukehren. Zwei Ärzte, die Spacey 2025 untersuchten, bestätigten die Diagnose, so die Anwälte.

Plädoyers im Zivilprozess

„Mr. Spacey war krank, und seine Krankheit hat ihn zwangsläufig daran gehindert, seinen Verpflichtungen nachzukommen“, sagte Adam Ziffer, ein Anwalt des Studios, am Donnerstag vor den Geschworenen. Der Anwalt, der Spaceys Diagnose wiederholt als „psychische Erkrankung“ bezeichnete, forderte die Jury auf, MRC Schadenersatz in Höhe von 29,5 Millionen Dollar zuzusprechen – für Produktionsstopps und Drehbuchüberarbeitungen.

Als er an der Reihe war, behauptete ein Anwalt von Fireman’s Fund, Spacey sei faktisch entlassen worden, bevor seine formale Diagnose überhaupt bekannt gewesen sei – der eigentliche Grund für den Rauswurf sei die Angst vor „Reputationsschäden“ gewesen, die von der Police nicht gedeckt sei. Ziffer widersprach in seinem abschließenden Replikplädoyer: Ein Schadensregulierer von Fireman’s Fund sei am 2. November 2017 in einen E-Mail-Verkehr eingebunden gewesen, in dem „Artikel über Sexsucht“ als „Recherchematerial“ zu MRCs erwarteter Forderung geteilt worden seien.

„Ja, PR war absolut ein Thema, aber es gab andere Bedenken – etwa die Sicherheit der Menschen am Set“, argumentierte Ziffer und schilderte dabei MRCs Überlegungen. „Mr. Spacey konnte nicht zurückgeholt werden, weil er ein fortbestehendes Risiko für die Besetzung und die Crew von „House of Cards“ darstellte. … MRC hätte sich einer massiven Haftung ausgesetzt, wenn es Mr. Spacey zurück ans Set gebracht hätte.“

Feuer und Reputationsschaden

Leon Gladstone, der Anwalt von Fireman’s Fund, entgegnete, die Versicherungspolice seines Mandanten greife nur, wenn Spacey tatsächlich handlungsunfähig und arbeitsunfähig gewesen sei – eine Schwelle, die seiner Ansicht nach nicht erreicht wurde. „Die eigentliche Ursache des Schadens war ein Verhalten, das öffentlich wurde, ein Verhalten, das vertuscht wurde, ein Verhalten, das Netflix dazu brachte, den Stecker zu ziehen, ein Verhalten, über das MRC vorschnell urteilte“, sagte Gladstone.

Nachdem er sein Plädoyer mit einem auf die Leinwände im Gerichtssaal projizierten „House of Cards“-Werbebild des US-Kapitols eröffnet hatte, verwies Gladstone auf einen angeblichen Vorfall während der ersten Staffel der Serie im Jahr 2012. Wie die Jury im Laufe des Prozesses erfahren hatte, hatte ein Produktionsassistent Spacey in jenem Jahr beschuldigt, einen anzüglichen Kommentar gemacht und an seinem Gürtel gezogen zu haben. Die Produzenten hätten einen Anwalt beauftragt und die Beschwerde intern geprüft, sie aber unter Verschluss gehalten und die Serie fortgesetzt, so Gladstone. Er argumentierte, dass die Verantwortlichen 2017 einen anderen Weg eingeschlagen und Spacey entlassen hätten, weil „der Schrecken, den sie empfanden“, ein „Feuersturm wirklich schlechter Publicity“ gewesen sei. Er hob eine interne Unternehmens-E-Mail von Netflix-Co-CEO Ted Sarandos vom 2. August 2017 hervor, in der es hieß: „Es gibt kein Szenario, in dem Kevin Spacey in irgendeiner Version einer letzten Staffel der Serie auftauchen wird.“

„Der Hammer fällt an diesem Tag auf Spacey“, argumentierte Gladstone am Donnerstag. Das Ziel sei „Schadensbegrenzung“ gewesen. Der „Auslöser der Police“ hingegen sei gewesen, dass Spacey „handlungsunfähig“ und „arbeitsunfähig“ hätte sein müssen, so sein Argument.

Der Aufstieg von #MeToo

Spaceys Absturz begann nur wenige Wochen, nachdem die New York Times am 5. Oktober 2017 eine aufsehenerregende Recherche veröffentlicht hatte, die ein Muster sexuellen Fehlverhaltens von Harvey Weinstein dokumentierte – ein Artikel, dem weithin zugeschrieben wird, die #MeToo-Bewegung angestoßen zu haben. Als ähnliche Vorwürfe gegen andere prominente Personen folgten, trat Schauspieler Anthony Rapp in einem BuzzFeed-Artikel vom 29. Oktober 2017 an die Öffentlichkeit und behauptete, Spacey habe 1986 einen sexuellen Annäherungsversuch an ihm unternommen, als Rapp erst 14 Jahre alt war. Wenige Tage später berichtete CNN über Vorwürfe von acht anonymen „House of Cards“-Crewmitgliedern, die Spacey „räuberisches“ Verhalten vorwarfen – darunter Vorfälle, bei denen er angeblich einen Handschlag initiiert und die Hand der betreffenden Person in Richtung seines Schritts gezogen haben soll.

Bei einem Zivilprozess 2022 vor einem Bundesgericht in Manhattan befand eine Jury, es gebe keine ausreichenden Beweise, um Spacey für Rapps Vorwürfe haftbar zu machen. 2023 wurde Spacey in London von Vorwürfen des sexuellen Übergriffs gegen vier Männer freigesprochen. Ein Schiedsrichter befand Spacey später für haftbar und verurteilte ihn zu einer Zahlung von 31 Millionen Dollar an MRC. Ein dreiköpfiges Berufungsgremium bestätigte das Urteil, woraufhin Spacey einen Vergleich mit MRC schloss. Die 31-Millionen-Dollar-Zahlung wurde auf eine Million Dollar reduziert – im Rahmen einer Einigung, in der Spacey zustimmte, seine Krankenakten herauszugeben und in dem Versicherungsrechtsstreit auszusagen. Die Krankenakten wurden 2024 übergeben.

„Wie können die Krankenakten hier überhaupt eine Rolle spielen, sieben Jahre nachdem [Spacey] suspendiert wurde?“, argumentierte Gladstone am Donnerstag. „Sie konnten nicht die wichtigste oder ausschlaggebende Ursache [für die Entlassung] gewesen sein. Dieses Schiff ist längst abgefahren.“

Spaceys Aussage und Diagnose

Gladstone argumentierte, Spacey sei für niemanden eine Gefahr gewesen und hätte für den Abschluss der sechsten Staffel zurückkehren können. Er sagte, Spacey sei freiwillig in die Meadows-Klinik gegangen, weil er inmitten des Trubels um sein öffentliches Coming-out mit sich gerungen habe, und kritisierte den Diagnoseprozess in der Reha-Einrichtung. „Für die ist jeder Patient ein Süchtiger“, sagte er. „Und wenn man der Diagnose widerspricht, steckt man in der Verleugnung.“

Er sagte, Spacey sei in die Meadows gegangen, weil „er mit seinem miserabel geplanten Coming-out zu kämpfen hatte“ – eine Anspielung auf Spaceys Reaktion auf den BuzzFeed-Artikel. In seiner Erklärung vom Oktober 2017 hatte Spacey sich bei Rapp entschuldigt, angegeben, sich an den angeblichen Vorfall nicht erinnern zu können, und sich als schwul geoutet.

„Er outet sich auf die unbeholfenste Art und Weise, und die Community wendet sich einfach gegen ihn“, argumentierte Gladstone. Der Anwalt legte nahe, die Ärzte in den Meadows hätten Spaceys Behandlung vermasselt, weil ihr Programm auf Suchterkrankungen ausgerichtet sei.

Spacey im Zeugenstand

Als er am 10. März aussagte, erklärte Spacey, sein Ziel bei der Aufnahme in die Meadows sei es gewesen, „sexuelles Verhalten und Grenzen anzugehen“ – zu einem Zeitpunkt, als sich sein „Leben anfühlte, als würde es zusammenbrechen“. Er wisse nicht, ob er „eine medizinische Krankheit oder einen medizinischen Zustand“ habe, aber es gebe „viele Fragen“, sagte er den Geschworenen. „Ich versuchte herauszufinden, wo ich es falsch gemacht hatte, und ob ich sicherstellen kann, dass ich mich nie wieder in eine Situation bringe, in der jemand meine Motive in Frage stellt“, sagte er aus.

Ziffer bat Spacey daraufhin, eine Notiz eines Arztes aus seinen Krankenakten vorzulesen. „Der Patient wird sich für die negativen Auswirkungen seines problematischen Sexualverhaltens auf sich selbst und andere verantwortlich zeigen“, hieß es in dem Dokument. Spacey wirkte sichtlich gereizt.

„Ich arbeite weiterhin daran, Verantwortung zu übernehmen, wenn ich es nicht richtig gemacht habe, aber das ist typisch für die Akten – da steht jede Menge Kauderwelsch“, sagte Spacey der Jury. „Ich spreche nicht so. Und ich erkenne das nicht als etwas, das ich gesagt haben könnte.“

Bestrittene Krankenakten

Andere medizinische Notizen listeten Ziele auf wie die Verbesserung von Spaceys „Fähigkeit, mehrere suchtartige oder problematische Verhaltensweisen zu mäßigen“ und die Auseinandersetzung mit „sexuellem Verhalten und Grenzen“. Spacey sagte, er stimme zu, dass „Grenzen eine wichtige Sache sind, die man erkennen muss“, und dass er „nicht immer die Stimmung im Raum richtig eingeschätzt“ habe – bestritt aber, den Ärzten gegenüber erklärt zu haben, eines seiner „Problemverhaltensweisen“ sei „Berühren in der Öffentlichkeit ohne Erlaubnis“.

„Ich kann Ihnen sagen, dass in den Krankenakten überall Kommentare stehen, die mir zugeschrieben werden, die ich nie gesagt habe“, sagte er aus, seine Stimme wurde lauter. Er sagte, die Verlaufsnotizen der Ärzte enthielten offensichtliche Ungenauigkeiten. „Sie gehen davon aus, dass ich einen britischen Akzent habe, dass ich eine Ehefrau habe“, sagte der unverheiratete, offen schwule Schauspieler. „Die haben es mit 29 anderen Männern zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie die sich Notizen machen. Ich sage nur: Das ist nicht etwas, das ich gesagt habe, weil es nicht etwas ist, das ich getan habe.“

In seinem Schlussplädoyer sagte Ziffer, Spaceys Dementi auf dem Zeugenstuhl zeige, dass er nach wie vor eine Gefahr für andere darstelle. Er erinnerte die Geschworenen daran, dass ein Psychiater, der bei dem Prozess ausgesagt hatte, erklärt habe, „Verleugnung sei ein Kernmerkmal der sexuellen Zwangsstörung“ und „das Kennzeichen der Erkrankung“.

Vergleiche und Vorwürfe in London

Ziffer verwies auch darauf, dass Spacey zum Zeitpunkt seiner Aussage noch mit einem Rechtsstreit im Vereinigten Königreich konfrontiert war. Am Donnerstag berichtete die BBC, Spacey habe außergerichtliche Einigungen mit drei Männern erzielt, die ihn sexuellen Fehlverhaltens beschuldigen – mehrere der Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit seiner Zeit als künstlerischer Leiter des Old-Vic-Theaters in London von 2004 bis 2013. Die Vergleiche kamen zustande, als Spacey auf einen Zivilprozess vor dem Londoner High Court zusteuerte.

In seinen abschließenden Worten an die Jury versuchte Ziffer, Spacey als Täter mit einem wiederkehrenden Muster darzustellen. Er sagte, der Schiedsrichter, der Spacey zunächst für die 31-Millionen-Dollar-Zahlung an MRC haftbar befunden hatte, habe mehrere von Spaceys Anklägern für glaubwürdig gehalten. „Spacey konnte 45 Tage nach seinem Abgang nicht zurück ans Set gebracht werden, oder ein Jahr danach, und auf professionelle Weise arbeiten“, sagte er. „Spacey hat in den ersten Tagen in den Meadows bestätigt, dass er periodisch seine Machtposition genutzt hat, um eine andere Person auszunutzen oder sexuelle Handlungen vorzunehmen – von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer –, dass er periodisch Menschen verführt hat, die für ihn arbeiteten.“

Ziffer warf Fireman’s Fund vor, „auf Spaceys Seite“ zu stehen. Der Anwalt fügte hinzu: „Sie lehnen die Forderung ab, und wir bitten Sie, Fireman’s Fund für die Versicherung zur Rechenschaft zu ziehen, die sie an MRC verkauft haben.“