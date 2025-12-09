Darum setzt sich Judi Dench für Spacey, Depp und Weinstein ein

Judi Dench hat in einem Interview gesagt, sie habe Harvey Weinstein nach dessen Verurteilung vergeben und betonte, Kevin Spacey sei „freigesprochen“. „Für mich ist Vergebung etwas Persönliches“, sagte Judi Dench.

Interviewaussagen zu Weinstein und Spacey

Die Schauspielerin erklärte gegenüber „Radio Times“, sie habe einen Filmausschnitt gesehen, in dem Harvey Weinstein mit zwei Stöcken laufe. Das habe sie nachdenklich gemacht. Sie hob hervor, dass sie zwar großes Mitgefühl für die Opfer habe, selbst jedoch „sehr glücklicherweise“ nie solche Erfahrungen mit ihm gemacht habe. „Ich stelle mir vor, er hat seine Zeit abgesessen“, sagte Dench und verwies auf die Bedeutung von zweiten Chancen in ihrem quäkerischen Glauben.

Über Kevin Spacey sprach sie noch deutlicher. „Kevin ist freigesprochen, und ich höre von ihm, wir schreiben uns.“ Die beiden sind seit ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2001 befreundet. Spacey wurde 2023 in einem britischen Strafprozess vom Vorwurf sexueller Übergriffe freigesprochen, sieht sich jedoch im kommenden Jahr zivilrechtlichen Klagen gegenüber.

Rückblick auf frühere Stellungnahmen

Weinstein, der großen Anteil an Denchs späten Hollywood-Erfolgen hatte – sie gewann einen Oscar für „Shakespeare in Love“, den er produzierte –, wurde nach jahrzehntelangen Vorwürfen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt und bleibt in Haft.

Dench hatte sich bereits 2017 zu den Vorwürfen geäußert, sie als „schockierend“ bezeichnet und ihre Solidarität mit den Betroffenen betont. 2019 verteidigte sie Spaceys künstlerisches Erbe und argumentierte, sein Werk solle nicht ausgelöscht werden.

Gesundheitliche Sorgen

Die Schauspielerin sprach außerdem über ihre zunehmend eingeschränkte Sehkraft aufgrund einer altersbedingten Makuladegeneration. Beide Augen seien inzwischen stark betroffen, wodurch sie weder lesen, fahren, sticken noch fernsehen könne. „Es ist vernichtend“, sagte sie.

Sie berichtete zudem, dass sie sich um ihr Gedächtnis sorge. Während sie Shakespeare-Texte aus ihrer langen Theaterkarriere mühelos abrufen könne, falle es ihr schwer, sich an ihren Tagesplan zu erinnern.

Johnny Depp als Schwarm

Im Interview verriet Dench außerdem, Johnny Depp sei ihr Promi-Schwarm. Sie erinnerte sich an Dreharbeiten zu „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“ (2011), als Depp ihr einen Ohrring mit den Zähnen vom Ohr abgebissen habe: „Er sprang rein, aber er gab mir keinen Kuss – er ging für mein Ohr und nahm mir den Ohrring mit seinen Zähnen ab.“