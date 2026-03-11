Kevin Spacey bestätigt Diagnose „Sexuell zwanghaftes Verhalten“ im „House of Cards“-Prozess

Kevin Spacey, der frühere Star von „House of Cards“, trat am Dienstag als Zeuge in einem Zivilprozess in Kalifornien auf und räumte ein, dass er 2017 offiziell mit „sexuell zwanghaftem Verhalten“ diagnostiziert worden sei – nachdem er inmitten einer Welle von Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens freiwillig ein stationäres Behandlungsprogramm angetreten hatte.

Die Diagnose erschien in einem psychiatrischen Abschlussbericht, der ausgestellt wurde, als Spacey am 16. Dezember 2017 aus der Behandlungseinrichtung The Meadows in Arizona entlassen wurde. In einem Gerichtssaal in Santa Monica wurde Spacey aufgefordert, einen Teil der Diagnosezusammenfassung laut vorzulesen.

„Andere spezifizierte Zwangs- und verwandte Verhaltensweisen, sexuell zwanghaftes Verhalten, generalisierte Angststörung“, sagte Spacey und las von einem Bildschirm im Zeugenstand ab. Auf die Frage, ob er „irgendeine medizinische Grundlage habe, die Diagnosen anzufechten“, antwortete er: „Nein.“

Spaceys Ziele in der Reha

Spacey bestätigte weiter, dass sein Ziel in The Meadows darin bestand, „sexuelles Verhalten und Grenzen anzugehen“. Im weiteren Verlauf seiner Aussage äußerte er jedoch Frustration über Notizen in seinen Krankenakten, die von den beiden behandelnden Hauptärzten verfasst worden waren. In einer Aufzeichnung hielt ein Arzt fest, Spacey habe „Berühren in der Öffentlichkeit ohne Erlaubnis“ als eines seiner „Problemverhaltensweisen“ bezeichnet. Spacey bestritt, den Ärzten das gesagt zu haben.

„Ich kann Ihnen sagen, dass sich durch die gesamten Krankenakten Aussagen ziehen, die mir zugeschrieben werden, die ich nie gemacht habe“, sagte er mit erhobener Stimme. Er erklärte, die Verlaufsnotizen der Ärzte enthielten offensichtliche Ungenauigkeiten. „Sie sind der Meinung, ich hätte einen britischen Akzent und eine Ehefrau“, sagte der unverheiratete, offen schwule Schauspieler. „Die haben 29 andere Männer zu betreuen. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich Notizen machen. Ich sage nur: Das habe ich nicht gesagt, weil ich das nicht getan habe.“

Spacey war als Zeuge in einem Fall geladen, in dem das Produktionsunternehmen hinter „House of Cards“ gegen seine Versicherung um eine neunstellige Schadensersatzforderung kämpft – verbunden mit dem gestoppten Dreh der Serie im Jahr 2017 und den daraus resultierenden Änderungen an Staffel sechs. Der Produktionsstopp zwang die preisgekrönte Serie dazu, das zu verwerfen und neu zu schreiben, was letztlich ihre finale Staffel wurde. Als die Vorwürfe publik wurden, war die Show ganz auf Spaceys Figur, Präsident Frank Underwood, zugeschnitten.

Die Position der Versicherung

Der Beklagte im Prozess, die Fireman’s Fund Insurance Company, argumentierte, ihre Police decke nur Verluste ab, die aus einer medizinisch verifizierten, handlungsunfähig machenden Erkrankung resultierten. Dem Unternehmen zufolge wurde Spacey wegen des medialen Fallouts rund um die Vorwürfe suspendiert – nicht wegen einer anspruchsberechtigenden Erkrankung. FFIC ist der Auffassung, dass das Produktionsunternehmen Media Rights Capital die Show am 31. Oktober 2017 auf Eis legte und Spacey schlicht nie zurückkehrte.

Spacey, 66, hatte am 29. Oktober 2017 gerade an „House of Cards“ gedreht, als BuzzFeed einen Artikel veröffentlichte, in dem Schauspieler Anthony Rapp behauptete, Spacey habe ihm 1986 bei einer Zusammenkunft in dessen Wohnung sexuell nachgestellt – Rapp war damals 14 Jahre alt. Wenige Tage später berichtete CNN über Vorwürfe von acht anonymen Mitgliedern des „House of Cards“-Drehs, die Spacey „räuberisches“ Verhalten vorwarfen, darunter angebliche Vorfälle, bei denen er einen Handschlag initiiert und die Hand der betreffenden Person zu seinem Schritt gezogen haben soll.

In einem Zivilprozess im Jahr 2022 vor einem Bundesgericht in Manhattan befand eine Jury Spacey für nicht haftbar für die von Rapp erhobenen Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens. 2023 wurde er in London von Anklagen des sexuellen Übergriffs im Zusammenhang mit vier Männern freigesprochen. Ein Schiedsrichter befand Spacey später für eine Zahlung von 31 Millionen Dollar an MRC haftbar. Ein dreiköpfiges Berufungsgremium bestätigte die Entscheidung, woraufhin Spacey einen Vergleich mit MRC schloss. Im Rahmen des Deals wurde die Zahlung von 31 Millionen auf eine Million Dollar reduziert, weil Spacey zustimmte, seine Krankenakten herauszugeben und in dem Versicherungsrechtsstreit auszusagen.

Spaceys Aussage vor Gericht

Adam Ziffer, ein Anwalt für MRC, schien am Dienstag darauf konzentriert zu sein, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Spacey ein medizinisches Problem hatte, das auch nach seiner Entlassung aus The Meadows fortbestand. Er begann damit, zu fragen, warum Spacey die Behandlung aufgesucht habe.

„Ich bin dorthin gegangen, um mir selbst zu helfen. In meinem Leben hatte sich gerade eine Reihe von Dingen ereignet, und es fühlte sich an, als würde mein Leben zusammenbrechen“, sagte Spacey aus. „Also bin ich hingegangen, um auf mich zu achten und Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich damals wusste, dass ich eine medizinische Krankheit oder einen medizinischen Zustand hatte, aber ich hatte viele Fragen.“

Ziffer bat Spacey daraufhin, eine weitere medizinische Notiz vorzulesen. „Der Patient wird sich gegenüber sich selbst und anderen für die negativen Auswirkungen seines problematischen Sexualverhaltens verantworten“, stand in dem Dokument.

Spaceys Frustration über die Akten

„Ich arbeite weiterhin daran, Verantwortung zu übernehmen, wenn ich es falsch gemacht habe, aber das hier ist typisch für die Akten – viel Kauderwelsch“, sagte Spacey der Jury. „Ich spreche nicht so. Und ich erkenne es nicht als etwas, das ich gesagt haben könnte.“

Weitere Krankenakten listeten Ziele auf wie die Verbesserung von Spaceys „Fähigkeit, mehrere suchtartige oder problematische Verhaltensweisen zu mäßigen“ sowie die Auseinandersetzung mit „sexuellem Verhalten und Grenzen“. Spacey äußerte erneut Frustration auf dem Zeugenstand.

„Es ist so formuliert, wie ich nicht spreche – deshalb erinnere ich mich nicht, das Konkrete gesagt zu haben“, sagte er. „Ich denke durchaus, dass Grenzen eine wichtige Sache sind, die man wahrnehmen sollte. Das erkenne ich an. Ich habe die Stimmung nicht immer richtig gelesen.“

Bevor er in Behandlung ging, sagte Spacey, er habe die Vorwürfe gegen ihn „erschreckend“ gefunden, auch wenn er sie nicht für wahr hielt. „Ich musste mir selbst einige ernste Fragen stellen“, sagte er aus. „Ich versuchte herauszufinden, wo ich es falsch gemacht hatte, und ob ich sicherstellen konnte, mich nie wieder in eine Situation zu bringen, in der jemand meine Motive in Frage stellt.“

Ausstehende Rechtslage

MRCs Anwalt konzentrierte sich dann auf eine Arztnotiz, in der behauptet wurde, Spaceys „ausstehender Rechtsstatus“ sei während seines Aufenthalts in The Meadows „ein Hindernis“ für sein „vollständiges Engagement bei der Verantwortungsarbeit“ gewesen. Der Arzt schrieb, Spacey könne „von einer Rückkehr auf ein stationäres Behandlungsniveau profitieren, sobald seine rechtliche Situation weitgehend geklärt ist“.

Spacey sagte aus, dass zu dem Zeitpunkt die einzige ausstehende Rechtssache sein Streit mit MRC gewesen sei. Er erklärte, es gebe noch einen offenen Fall gegen ihn im Vereinigten Königreich, fügte jedoch hinzu, dass das juristische Verfahren ihn weitgehend bestätigt habe.

„Ich bin außerordentlich froh, dass ich die Möglichkeit hatte, in Gerichtssäle zu gehen, mich zu verteidigen und für nicht schuldig befunden zu werden“, sagte er. „Man will das vielleicht nicht durchmachen, aber wenn das der Ort ist, an dem man die Möglichkeit hat, sich mit Fairness und rechtsstaatlichem Verfahren zu verteidigen, dann bin ich froh, vor Gericht zu sein.“

Vorwürfe und Freisprüche

Spacey bestritt auch vehement die im CNN-Bericht geschilderten Vorwürfe und sagte, die acht anonymen Ankläger seien nicht „glaubwürdig“. Er bestätigte, einem Ermittler von MRC gegenüber erklärt zu haben, er habe niemals Crewmitglieder auf sexuelle Weise berührt.

Auf die Frage nach dem Schiedsurteil sagte Spacey, man habe befunden, er habe „gegen eine MRC-Richtlinie verstoßen“ – mehr nicht. Ziffer entgegnete, der Schiedsrichter habe die Zeugen, die gegen Spacey ausgesagt hatten, für glaubwürdig befunden.

„Nicht alle von ihnen. Fünf“, antwortete Spacey. Er sagte, der Schiedsrichter habe lediglich festgestellt, dass die Vorwürfe „wahrscheinlicher“ wahr als unwahr seien – einen Standard, den er als „sehr niedrige Messlatte“ bezeichnete.

„Also ist Ihrer Ansicht nach nichts davon passiert, weil Sie sich am Set nicht daneben benehmen?“ fragte Ziffer rhetorisch. „Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Bild davon, wie diese Verantwortungsübernahme funktioniert“, höhnte der Anwalt.

Unter der Befragung durch Leon Gladstone, einem Anwalt für FFIC, wurde Spacey nach seiner langen Karriere gefragt, darunter seine zwei Academy Awards und seine Arbeit am Broadway. Gladstone fragte dann nach früheren Aussagen eines medizinischen Sachverständigen, der der Jury mitgeteilt hatte, dass Sexsucht eine tödliche Erkrankung sein könne.

„Hat Ihnen jemals ein Gesundheitsdienstleister gesagt, dass Sie an einer tödlichen Krankheit leiden?“ fragte Gladstone. Spacey verneinte und stimmte zu, sich „heute ziemlich gut zu fühlen“.

„Glauben Sie oder haben Sie jemals geglaubt, dass Sie an Sexsucht leiden?“ fragte Gladstone. Spacey verneinte erneut. Danach wurde die Verhandlung für eine Pause unterbrochen.