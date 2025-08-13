Killer Songs: Die 10 gruseligsten Country-Mordballaden

Dank des Einflusses von Appalachian Folk, Hillbilly und Western Swing hat sich die Country-Musik schon immer mit ziemlich düsteren Themen beschäftigt. Sicher, es gibt Songs über Betrug, Streit und Diebstahl. Sber es sind die noch düstereren Songs über Mord, die den größten Reiz ausüben. Sie gehören auch zu den beliebtesten. Zu versuchen, die Anzahl der Mordbezüge in der Geschichte der Country-Musik zu zählen, ist, wie James Joyce über die Ewigkeit sagte, so, als würde man einen Sandkorn nach dem anderen von einem Strand entfernen.

Um eine echte Country-Mordgeschichte zu sein, muss ein Song einen Mord (oder zwei) enthalten. Eine Erzählung haben und natürlich den unverwechselbaren Country-Sound besitzen. Daher würde „Murder Was the Case“ nicht in diese Kategorie fallen. Ebenso macht die bloße Erwähnung eines Kapitalverbrechens noch keine Mordballade. Es muss auch etwas passieren. Hier sind also 10 Country-Mordlieder, die dieses Subgenre am besten zusammenfassen.

Lefty Frizzell, „Long Black Veil”

Ein Mord wird begangen, während der Erzähler – offenbar der Doppelgänger des Mörders – mit der Frau seines besten Freundes im Bett liegt. Jeder und seine Mutter hat diesen Song gecovert. Einschließlich meiner Mutter . Und alle fragen sich, warum um alles in der Welt der Erzähler lieber den Tod wählt, als ein geringeres Verbrechen zu gestehen. Das muss eine ganz besondere Freundschaft gewesen sein. Jetzt liegt er unter der Erde. Seine Geliebte muss ihre Trauer verbergen. Ihr Mann hat seinen besten Freund verloren. Und der wahre Mörder ist noch auf freiem Fuß!

The Louvin Brothers, „Knoxville Girl”

Dieser Song ist das beste Beispiel für die Wurzeln der frühen Country-Musik in den Appalachen. Leider wurde der Begriff „Femizid” aufgrund von Geschichten wie diesen aus dem 19. Jahrhundert geprägt. Hätte unser Erzähler einfach die Frage gestellt, hätte es vielleicht keinen Mord gegeben. Aber er begeht den Mord. Und beschreibt ihn sehr detailliert. Die perfekten Harmonien, die einen brutalen Mord beschreiben, sind wie Porzellanpuppen. Schön und gruselig.

Dixie Chicks, „Goodbye Earl”

„Goodbye Earl” ist eine echte Murder Ballad, die ausnahmsweise einmal von Frauen gesungen wird und im Jahr 2000 die Country-Radios schockierte. Der Text und das Video lassen wenig Raum für Fantasie: Wanda wird nur zwei Wochen nach ihrer Hochzeit von ihrem Ehemann Earl zusammengeschlagen. Mary Ann eilt ihr zu Hilfe und hilft ihr, Earls Tod zu planen: Tod durch vergiftete schwarze Augenbohnen. Sie verstecken seine Leiche auf eine Weise, die Dexter alle Ehre machen würde, und starten dann ein lukratives Geschäft mit dem Verkauf von Schinken und Marmelade. Und das Wichtigste: Sie „schlafen nachts ruhig“. Ein Song, so frech wie Natalie Maines selbst.

Johnny Horton, „When It’s Springtime in Alaska (It’s Forty Below)”

Diese warnende Geschichte aus dem Jahr 1959 von dem bekannten Story-Sänger Horton („The Ballad of New Orleans”) kehrt das Drehbuch einer Mordballade um, indem sie die Handlung aus der Sicht des Opfers erzählt – nicht aus der Sicht des Mörders oder eines allgegenwärtigen Dritten. In diesem Fall begeht der arme Kerl den Fehler, mit der zukünftigen Frau eines Schlägers namens „Big Ed“ zu „tanzen“. Horton beendet jeden Vers mit „it’s forty below“ (es sind minus 40 Grad) und bereitet damit die Pointe in der letzten Zeile vor.

Lyle Lovett, „L.A. County“

Wie in einer Szene aus Quentin Tarantinos Rache-Epos „Kill Bill“ werden eine Braut und ihr Bräutigam an ihrem Hochzeitstag in der Kapelle erschossen. Andere Leute haben vielleicht eine andere Definition von „alter Freund“, wie Lovett seine .45 in den Texten bezeichnet, und es ist unklar, ob der Erzähler überhaupt von dem Mädchen verlassen wurde, aber die grausame Schlussszene garantiert alles andere als eine weiße Hochzeit.

Marty Robbins, „Big Iron”

„Gunfighter” ist nicht gleichbedeutend mit „Mörder”, aber der Fremde mit der „Big Iron” an der Hüfte ist dennoch ein Killer. Ja, Texas Red hat es verdient. Ja, Red hat das Blut von 20 Männern an seinen jungen Händen. Aber nein, der Codex Hammurabi ist kein triftiger Grund für den Ranger mit der titelgebenden Waffe, Red zu erschießen.

Dennoch macht der herumtreibende Constable mit der guten Zielgenauigkeit, der das Recht in die eigene Hand nimmt, diese Geschichte zu einer der besten Mordgeschichten des Wilden Westens.

Waylon Jennings, „Cedartown, Georgia”

Seine Frau betrügt ihn, der Erzähler kauft eine .22. Das scheint vernünftig – zumindest in diesem Nummer-14-Hit von Jennings, der davon singt, was er mit seiner Frau, der „Tochter eines Farmpächters”, vorhat, nachdem sie sein hart verdientes Geld ausgegeben und ihn zum Narren gemacht hat. Trotzdem rechtfertigen diese ungeheuerlichen Kränkungen nicht, dass er dieses Mädchen aus Cedartown und ihren „Dandy” in ihrem Liebesnest in Zimmer 23 erschießt. Aber es ergibt einen bösartig kaltblütigen Song, der durch Jennings‘ ruhige Baritonstimme noch beängstigender wirkt.

Willie Nelson, „Red Headed Stranger”

Das gesamte Album mit dem gleichen Titel ist eine einzige lange Mordballade, die die Geschichte eines rothaarigen Fremden erzählt, der zwar ein kaltblütiger Mörder sein mag, aber auch so etwas wie ein amerikanischer Schatz ist. Das ist wohl der universellen Mitgefühl für verlorene Liebe, Tiere und Willie Nelsons Stimme zu verdanken. Außerdem wissen wir, wenn wir diesen Song alleine hören, nicht, dass er tatsächlich seine Frau getötet hat, wie in einem anderen Song des Albums, „Blue Rock Montana“, offenbart wird. „Red Headed Stranger“ selbst klärt die Strafe für das Verbrechen, und der Witwer beschützt lediglich das Pferd seiner verstorbenen Frau. Schande über die „gelbhaarige Dame“, die versucht hat, das Pferd zu stehlen!

Vickie Lawrence, „The Night the Lights Went Out in Georgia”

Spoiler-Alarm. Man hört die ganze Zeit den Mörder. Anders als in „Long Black Veil“ gestehen in diesem verworrenen Lied über Betrug und Mord alle ihre Untreue und ihren Totschlag, mit dem Lawrence Platz eins der Billboard Hot 100 erreichte. Während Big Brother vorhat, seinen Freund Andy zu erschießen, der ihn betrogen hat, kommt ihm seine kleine Schwester zuvor. Sie sieht schweigend zu, wie ihr Bruder für sein Verbrechen gehängt wird. Außerdem hat sie offenbar ganze Arbeit geleistet, um die Leiche der untreuen Frau ihres Bruders zu verstecken. Die, wie sich herausstellt, die Stadt nie wirklich verlassen hat.

Johnny Cash, „I Hung My Head“

Obwohl Johnny Cash in seinen Texten viel Blut an den Händen hat (siehe „Folsom Prison Blues“, „Cocaine Blues“, „Delia’s Gone“, „Don’t Take Your Guns to Town“, „Ballad of Annie Palmer“ und die meisten Coverversionen auf dieser Liste), sind nicht alle seine Songs, in denen Mord vorkommt, Balladen. „I shot a man in Reno, just to watch him die” (Ich habe einen Mann in Reno erschossen, nur um ihn sterben zu sehen) ist vielleicht eine der berühmtesten Zeilen der Country-Musik. Aber es ist ein Geständnis, keine Geschichte.