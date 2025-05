Die 50 besten Songs von Willie Nelson

Willie Nelson, Kate Bush und George Michael in Hall of Fame

Die Songs von Willie Nelson sind aus der amerikanischen Musik nicht wegzudenken. Ob der gebürtige Texaner aus Abbott sie nun selbst geschrieben oder die Melodien anderer mit seinem eigenwilligen Gesangsstil interpretiert hat: Songs wie „Crazy“, „Night Life“, „On the Road Again“, „Blue Eyes Crying in the Rain“ und ‚Georgia on My Mind‘ sind alle einzigartige Willie-Tracks. Und bemerkenswerterweise – nach sieben Jahrzehnten Karriere – erweitert er immer noch den Country-Kanon, mit unbeschwerten Marihuana-Hymnen wie ‚Roll Me Up and Smoke Me When I Die‘ oder seiner Abhandlung über die Bewältigung von Trauer in ‚Something You Get Through‘.

Mit 92 Jahren tourt der Outlaw-Country-Pionier weiterhin, nimmt Alben auf und veröffentlicht neue Alben. Sein jüngstes Album, „Oh What a Beautiful World“, ist eine Hommage an das Songwriting von Rodney Crowell und unterstreicht Nelsons Talent als Songschreiber. Er ist wohl nicht nur die Stimme der Country-Musik, sondern auch die Stimme des Landes selbst – ein tröstlicher Troubadour und Leitstern für ein Genre und eine Nation, die beide oft vom Weg abkommen. Aber das ist in Ordnung. Willie ist da, um uns zu begleiten, auch jetzt noch. Und dies sind seine 50 wichtigsten Songs.

50 „Roll Me Up and Smoke Me When I Die" mit Snoop Dogg, Kris Kristofferson und Jamey Johnson (2012)

Ein Großteil des Vergnügens an diesem ausgelassenen Honky-Tonk-Favoriten liegt in der musikalischen Variation von „puff puff pass“, mit der Nelson den Song einleitet und dann zurücktritt, um die Strophen Snoop Dogg, Kris Kristofferson und Jamey Johnson zu überlassen. Der Gemeinschaftsgeist prägte auch die Entstehung des Songs, den Nelson zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Buddy Cannon sowie Rich Alves, John Colgin und Mike McQuerry schrieb. Nelson spielte den Song am 20. April 2012 in Austin, am selben Tag, an dem eine acht Fuß hohe Bronzestatue der texanischen Ikone enthüllt wurde. „Ich werde tausend Jahre lang high sein“, scherzte er gegenüber „Texas Monthly“.

49 „Still Is Still Moving to Me" (1993)

Denken Sie nicht zu viel über den Zen-artigen Titel nach – sonst dreht sich Ihnen der Kopf, als hätten Sie gerade einen Joint mit dem Autor geraucht. Meditieren Sie stattdessen über das transzendente Gitarrenspiel, das Nelson auf seiner treuen „Trigger“ praktiziert, und den mantraartigen „La-la-la“-Refrain, den er singt. „Still Is Still Moving to Me“ ist ein Song, der wie ein Zug entgleist, und hat sich zu einem unerwarteten Fixpunkt in den Konzerten des Country Music Hall of Famers entwickelt, wo er derzeit zwischen dem Show-Opener ‚Whiskey River‘ und Toby Keiths Novelty ‚Beer for My Horses‘ eingebettet ist. Und nach der Resonanz zu urteilen, die er jeden Abend erhält, ist sein prominenter Platz – nach wie vor – gerechtfertigt.

48 „Everything's Beautiful (In Its Own Way)" mit Dolly Parton (1983)

Willie und Dolly (zusammen mit den ehemaligen Monument-Künstlern Kris Kristofferson und Brenda Lee) unterschrieben Mitte der 1960er Jahre bei Monument Records in Nashville und würdigten den Gründer des Labels, Fred Foster, mit ihrer Teilnahme an dem Album „The Winning Hand“. Nelsons Stimme harmoniert wunderbar mit Dollys sanfter Melodie, die sie 1967 erstmals aufgenommen hatte, und unterstreicht den liebenswürdigen Text und die kontrastreichen, aber perfekt aufeinander abgestimmten Stile der beiden Künstler. Diese inspirierende Zusammenarbeit war ein Höhepunkt einer Fernsehsondersendung von Johnny Cash aus dem Jahr 1983. Kürzlich kamen die beiden für Partons LP „A Holly Dolly Christmas“ wieder zusammen, um Nelsons Monument-Song „Pretty Paper“ neu aufzunehmen.

47 „The Harder They Come" (2005)

Das 2005 erschienene Reggae-Album „Countryman“ war zwar ein Herzensprojekt für Nelson, hatte aber nur die Ausdauer einer Rauchwolke. Allerdings enthielt es die definitive Willie-Version des Jimmy-Cliff-Klassikers „The Harder They Come“. Nelson hatte den Song bereits live aufgeführt, manchmal mit Ryan Adams, aber nie klang er so entspannt und dennoch so kontrolliert wie in dieser Studioversion. Der Text mag Rebellion und Wut gegen die Obrigkeit propagieren, aber für Willie war alles in Ordnung.

46 „City of New Orleans" (1984)

Es passt, dass Willies größter Nicht-Duett-Hit von 1984 – einem Jahr, in dem „Amerika“ ein explizites Thema in Songs von Künstlern wie R.E.M., Bruce Springsteen und Lee Greenwood war – derjenige war, der die Nation im Refrain lautstark feierte. Nelsons Coverversion von Steve Goodmans „City of New Orleans“ – die der Singer-Songwriter aus Chicago 1971 veröffentlichte und Arlo Guthrie 1972 erstmals in die Charts brachte – vereinfacht Goodmans wolleiges Arrangement und hebt die Gesangsmelodie hervor, wodurch das Ganze triumphaler wirkt. Der Song hat seinen Namen von einer klassischen Amtrak-Zuglinie und ist auch aus der Perspektive des Zuges geschrieben. Nelsons Überarbeitung verwandelte die zentrale Hookline „Good morning, America, how are ya?“ in ein Spiegelbild der sonnigen Stimmung des Landes in diesem Jahr: „City of New Orleans“ erreichte in der Woche der überwältigenden Wiederwahl von Ronald Reagan zur Präsidentschaft die Nummer eins der Charts.

45 „Something You Get Through" (2018)

Es ist eine Sache, in einem Lied über die Trauer um eine verlorene Liebe zu singen: „Das Ende ist noch lange nicht das Ende“ – man weiß ja, dass man weiterleben wird. Ganz anders ist es, wenn diese Worte von einem Mann Mitte achtzig kommen, wie Willie, als er diesen Song veröffentlichte – dem Höhepunkt eines Konzeptalbums über das Älterwerden, Last Man Standing, nicht weniger. Hier deutet diese Zeile an, dass alles enden wird. Nelson bringt dies und den Song mit einer leisen Reue zum Ausdruck, die gleichzeitig raffiniert gesprächig und aufrichtig schmerzlich ist.

44 „Mendocino County Line" mit Lee Ann Womack (2002)

Nachdem Willie zwölf Jahre lang nicht in den Country-Top-40 vertreten war, kehrte er mit diesem späteren Grammy-Gewinner, geschrieben von Bernie Taupin und Matt Serletic, an die Spitze der Single-Charts zurück. Zu dieser wehmütigen Reflexion über eine gescheiterte Romanze liefert Womack den hochfliegenden Gesang, bevor sie Nelson die Bühne überlässt, damit er sich von seiner ergreifendsten Seite zeigen kann. Das Album, aus dem der Song stammt, „The Great Divide“, erhielt gemischte Kritiken für seine glatte Adult-Pop-Produktion, aber Nelsons Stimme, warm wie eine Brise vom Pazifik, sorgt für beruhigende Reflexion.

43 „Superman" (2009)

Als der unermüdliche Road Warrior sein Glück etwas zu sehr herausforderte und ihn eine Krankheit Anfang des Jahrhunderts zwang, einige Auftritte abzusagen, gab Nelson nicht auf. Stattdessen schrieb er dieses augenzwinkernde Lied über die Illusion der Unbesiegbarkeit, das auf der 2009 erschienenen Compilation „Lost Highway“ zu finden ist. „Zu viele Schmerzmittel, zu viel Gras, der Versuch, etwas zu sein, was ich nicht bin„, singt Nelson in einem weiteren Live-Favoriten, der wie ‚Devil in a Sleepin‘ Bag“ direkt die gesundheitlichen Probleme auf Tour anspricht. „Ich habe meine Stimme ruiniert und meine Tour ruiniert/Am Ende habe ich nur noch Suppe gegessen“, reimt er. Zumindest ist er ehrlich.

42 „Milk Cow Blues" (2000)

Nelson erkundete seinen inneren Bluesmusiker auf „Milk Cow Blues“ aus dem Jahr 2000, einem Album mit Duetten und Jamsessions mit Dr. John, B.B. King und Jonny Lang. Oft wirken solche Projekte außerhalb der Komfortzone eines Künstlers gezwungen, wenn nicht gar unecht. Aber Nelson genoss es, sich richtig schmutzig zu machen und seine ramponierte Martin-Akustikgitarre gegen eine kopflose E-Gitarre zu tauschen. Es mag irritierend gewesen sein, ihn ohne „Trigger“ um den Hals zu sehen – als würde man seinen Vater mit einer anderen Frau als seiner Mutter erwischen –, aber insbesondere der Titelsong bewies, dass Nelsons Liebe zum Blues keine vorübergehende Laune war.

41 „I'd Have to Be Crazy" (1976)

Geschrieben von seinem texanischen Freund Steve Fromholtz (der den Backgroundgesang singt, als wüsste er nur ungefähr, wo er einsetzen soll) und begleitet von der wackeligen E-Gitarre, die in den Siebzigern im Outlaw-Country allgegenwärtig war, ist „I’d Have to Be Crazy“ eine Ode an die Verrücktheit, insbesondere an die eigene („I have to be to grow me a beard/ just to see what the rednecks would do“). Aber er klingt hier geradezu sanft, seine Stimme ist wie eine Hand auf Ihrer Wange, während Sie langsam auf dem Boden der Bar tanzen.