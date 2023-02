Kim Petras bei den Grammys: „Ich danke allen Transgender-Legenden vor mir“

Foto: Getty Images for The Recording A, Emma McIntyre. All rights reserved.

Kim Petras und Sam Smith haben mit ihrem Duett „Unholy“ den Grammy in der Kategorie „Bestes Pop-Duo / Beste Gruppenperformance“ gewonnen. Petras nahm den Award entgegen – sie ist die erste Transfrau, die einen Preis in dieser Kategorie gewinnt.

„Sam wollte, dass ich diesen Preis annehme, weil ich die erste Transgender-Frau bin, die diesen Preis erhält“, sagte sie. Ihre Worte wurden von tosendem Applaus und Stading-Ovations begleitet. Die Sängerin fuhr fort: „Ich möchte einfach all den unglaublichen Transgender-Legenden vor mir danken, die diese Türen vor mir aufgestoßen haben, damit ich heute Abend hier sein kann.“

Die aus Deutschland stammende Petras bedankte sich in ihrer Rede bei einer 2021 verstorbenen Freundin, der Musikerin SOPHIE, die immer an sie glaubte. „Vielen Dank für deine Inspiration, Sophie. Ich verehre dich, und deine Inspiration wird für immer in meiner Musik sein“, sagte sie. Zudem richtete sich ihren Dank an Madonna, die für LGBT-Rechte kämpft: „Ich glaube nicht, dass ich ohne Madonna hier sein könnte.“ Eine weitere wichtige Person in ihrem Leben war ihre Mutter, die ihre Entwicklung unterstützt hat. Sie habe immer geglaubt, dass Petras ein Mädchen ist: „Ohne sie und ihrer Unterstützung wäre ich nicht hier.“

Die Musikerin bedankte sich auch bei Sam Smith – ihr Song erreichte als erste queere Zusammenarbeit Platz 1 der US-Billboard-Hot-100. Petras ist nach Wendy Carlos die zweite Transgender-Frau, die einen Grammy gewann.