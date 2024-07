Gewinnen: „In The Lonely Hour“ von Sam Smith auf Vinyl

Sam Smith feiert das zehnjährige Jubiläum des seiner Zeit aus dem Stand erfolgreichen Debütplatte „In the Lonely Hour“. Mit „Money On My Mind“ und „Stay With Me“ enthielt es gleich Nummer-Eins-Hits. Zum runden Geburtstag erscheint die LP am Freitag (2. August) noch einmal. Genau die richtige Einstimmung für den Auftritt beim Lollapalooza Festival in Berlin.

Mehr zum Thema Sam Smith und Kim Petras rufen Verschwörungstheoretiker auf den Plan

Eingängig genug sind die von Streichern und Keyboards verzierten Soul-Nummern mit gelegentlichem Gospel-Einschlag für eine Weltkarriere, urteilte ROLLING STONE 2014. Und die Popwelt stürmte Sam Smith im Sturm, zuletzt wurde mit „Unholy“ die achte Single gefeiert, die sich auf Rang eins setzt, einen Grammy gab es auch noch dazu.

Für das Cover der Geburtstagsausgabe von „In The Lonely Hour“ ließ sich Smith noch einmal in der selben Pose ablichten. Das Bild ziert nun die Plattenhülle für die Vinyl, die wir insgesamt dreimal verlosen.

Wer gewinnen will, muss einfach nur an gewinnen@rollingstone.de mailen. Betreffzeile „In The Lonely Hour“. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben, sonst ist der Gewinn nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 15. August 2024. Viel Erfolg.