Härter als das Original: Kiss-Cover-Musiker steht während eines Auftritts in Flammen und spielt einfach weiter

Kiss sind auf großer Abschiedstournee und wollen im Juli 2021 der Bühne den Rücken kehren. In einem Interview spricht Paul Stanley nun über die Zukunft der Band – und wie es weiter gehen soll.

Kiss sind auf ihrer großen Abschiedstour „End Of The Road“, die im Juli 2021 mit einem letzten Konzert in New York enden wird. Danach will sich die Glam-Rock-Band von dem anstrengenden Showleben zurückziehen. In einem Interview Sprach Paul Stanley nun über die Zukunft der Musiker ,und welche Pläne die New Yorker demnächst verfolgen – und macht dabei klar, dass Kiss danach nicht vollständig verschwinden werden. „Es ist wichtig anzumerken, dass dies das Ende des Tourlebens sein wird. Die Band wird sich jetzt aber nicht einfach so in Luft auflösen“, so der Sänger und Gitarrist. „[Kiss] hat jetzt einfach einen Zeitpunkt…