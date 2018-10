Nach 45 Jahren auf der Bühne hat die legendäre Hardrock-Band beschlossen, die letzte Runde zu drehen. Auf welche Bühnen es geht, ist noch nicht klar.

Das Jahr 2018 scheint das Jahr der Live-Abschiede zu sein. Sowohl Elton John, Paul Simon als auch Ozzy Osbourne haben ihre letzten Konzerte angekündigt. So nun auch Kiss – die Band um Gene Simmons geht ein letztes Mal auf Tour und will danach Make-up und Goth-Garderobe endgültig ablegen. Die Rockgruppe kündigte ihre „End of the Road“-Tour nicht einfach so an: Beim Finale der US-Fernsehshow „America's Got Talent“ gaben die Musiker ihren legendären Song „Detroit Rock City“ samt Gitarrenzerschreddern zum Besten. Mit dem Auftritt gab das Quartett das Versprechen ab, dass ihre Liveshows immer noch einem spektakulären Erlebnis gleichen. https://www.youtube.com/watch?v=ym3846j4BF4 Auf ihrer…