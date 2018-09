Das Jahr 2018 scheint das Jahr der Live-Abschiede zu sein. Sowohl Elton John, Paul Simon als auch Ozzy Osbourne haben ihre letzten Konzerte angekündigt. So nun auch Kiss – die Band um Gene Simmons geht ein letztes Mal auf Tour und will danach Make-up und Goth-Garderobe endgültig ablegen.

Die Rockgruppe kündigte ihre „End of the Road"-Tour nicht einfach so an: Beim Finale der US-Fernsehshow „America's Got Talent" gaben die Musiker ihren legendären Song „Detroit Rock City" samt Gitarrenzerschreddern zum Besten. Mit dem Auftritt gab das Quartett das Versprechen ab, dass ihre Liveshows immer noch einem spektakulären Erlebnis gleichen.

Auf ihrer Webseite veröffentlichte die Band ein leidenschaftliches Statement. „Das wird das ultimative Fest für alle, die uns schon gesehen haben und eine letzte Chance für diejenigen, die es noch nicht getan haben“, schrieben die Rock-Pioniere. „KISS-Armee, wir sagen mit unserer finalen Tour Tschüss – mit den größten Shows, die wir je gespielt haben. Und wir gehen genauso weg, wie wir aufgetaucht sind: Unmissverständlich und unaufhaltbar!“

Die genauen Daten sind zwar noch nicht bekannt, Gerüchten zufolge soll die Tournee jedoch mindestens drei Jahre dauern. Wer genauere Infos und direkten Zugang zum Vorverkauf haben möchte, kann sich unter kissonline.com zum Band-Newsletter anmelden.