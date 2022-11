Kiss kündigen für 2023 weitere Konzerte in Deutschland an – Tickets sind bereits verfügbar

Aufgrund hoher Nachfrage, wie es immer so schön heißt, haben Kiss im Rahmen ihrer „End Of The Road“-Tournee fünf weitere Shows für Deutschland angekündigt. Die Tickets sind bereits verfügbar. Damit verzögert sich der Bühnenabschied der angemalten Glamrocker noch ein wenig.

Die Termine für Deutschland 2023

Der Ticket-Verkauf für München, Berlin, Mannheim und Köln hat am Mittwoch (16. November) um 15 Uhr gestartet. Am Donnerstag (17. November) geht es ab 15 Uhr mit den Karten für Dresden weiter. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (18. November) um 15 Uhr. Tickets gibt es unter anderem hier.