Video: Kiss geben Privatkonzert in Texas für Mitarbeiter von Tabak-Konzern

Kiss haben vergangenes Wochenende eine kleine Show für weniger als 100 Menschen in Austin (Texas) gespielt. Kurz vor Tourstart haben sie im „Vulcan Gas Company“ auf einem privaten Event des Tabakhersteller „Philip Morris International“ performt. Insgesamt gaben sie 14 Songs zum Besten. Videoaufnahmen davon sowie die komplette Setlist gibt es hier im Artikel. Die Aufführung von Privatkonzerten werden von den Musiker*innen selbst in der Regel nicht publik gemacht – auch deshalb nicht, weil sie meist fürstlich dafür entlohnt werden, manchmal aber auch deshalb nicht, weil der Veranstalter nicht zum Image der Band passt. Kiss-Bassist Gene Simmons hat nach eigenen Angaben noch nie Drogen angerührt – nun trat er vor einem Tabak-Konzern auf.

Videomaterial zum Auftritt

Auf Facebook kursieren mehrere kurze Mitschnitte des Gigs. Schriftsteller Michael Cavacini hat auf seiner Webseite eine mehr als einstündige Aufnahme veröffentlicht:





Die Setlist des Abends

Detroit Rock City Shout It Out Loud War Machine Heaven’s on Fire I Love It Loud Cold Gin Lick It Up Calling Dr. Love Love Gun I Was Made for Lovin‘ You Black Diamond Beth Do You Love Me Rock and Roll All Nite

Kiss sind aktuell auf Tour

Seit Montag (24. Oktober) befindet sich die Formation auf „Kiss Kruise XI“-Tournee. Dort werden unter anderem George Lynch von Dokken sowie Warrant und L.A. Guns spielen. Auf Teil zwei der Kreuzfahrt, welche am 29. Oktober startet, werden Black Label Society, Buckcherry, Stryper und Vixen auftreten.

Im Rahmen ihrer „END OF THE ROAD WORLD TOUR“ geben Kiss dieses Jahr noch in Los Angeles (zwei Shows), Tokio und Mexiko Konzerte.

Aktuell kann man im Zuge des 45-jährigen Jubiläums von „Alive II“ (1977) außerdem das Album in zwei limitierten Auflagen bestellen: