Kiss-Hologramm-Show: Neue Ära startet 2028 in Vegas

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Im Jahr 2023 gaben Kiss ihr letztes Konzert im New Yorker Madison Square Garden. Bevor die Musiker die große Bühne damals endgültig verließen, ließen sie es sich nicht nehmen, ein Comeback anzukündigen – eines allerdings digitaler Natur. Zu der großen Kiss-Rückkehr gibt es nun Neuigkeiten von den Bandmitgliedern.

„Neue Ära“ soll in Las Vegas beginnen

Bei ihrem letzten Auftritt verkündeten Kiss, dass es im Zuge einer „Neuen Ära“ weitere Shows geben soll. Dazu arbeiten sie gemeinsam mit der Firma Pophouse Entertainment daran, ihre größten Hits auch in den kommenden Jahren auf die Bühne zu bringen. Wie bereits damals bekannt gegeben, machen sich die kreativen Köpfe hinter dem Comeback die fortschreitende Digitalisierung zunutze und ersetzen die Performer künftig durch Hologramme.

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Die Avatare wurden bereits 2023 im Madison Square Garden präsentiert und performten den Song „God Gave Rock And Roll To You“. Da die Reaktion der Fans wenig begeistert ausfiel, versuchte Gene Simmons die Gemüter zu beruhigen und versprach, dass die Hologramme mit einem Budget von „über 200 Millionen“ US-Dollar deutlich verbessert werden würden.

Digitale Show mit neuen Songs

In das Vorhaben, die maskierten Rocker zurückzubringen, kommt nun Bewegung. Vor Kurzem gaben Gene Simmons und Paul Stanley dem „Pollstar“-Magazin ein Interview, in dem sie aktuelle Updates dazu lieferten. Die Show ist nun offiziell für das Jahr 2028 terminiert.

So sagte der Bassist: „Es werden die legendären Figuren sein: der Dämon, das Starchild und so weiter. Wen du in diese Aufstellung aufnehmen möchtest, bleibt dir überlassen.“

Auf die Frage, welche Songs zu erwarten seien, antwortete sein Bandkollege: „Es werden alle Klassiker dabei sein und ein paar Überraschungen.“ Bei diesen handelt es sich um neue Songs, die von der heißesten Band der Welt persönlich mitgeschrieben wurden. Wer als Fan also noch skeptisch ist, kann sich dennoch auf bislang ungehörte Songs freuen.