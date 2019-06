Kiss: So unterhaltsam und überraschend ist die „End Of The Road“-Tour

KISS geben ihr Abschiedskonzert in München auf dem Königsplatz. Eine Fotostrecke.

Am 31. Mai 2019 verabschiedeten sich KISS von ihrem Münchner Publikum. Über 20.000 Zuschauer waren Teil des Spektakels auf dem Königsplatz. Nach 46 Jahren geht eine Ära der geschminkten Charaktere, hohen Hacken und Pyrotechnik zu Ende – KISS verabschieden sich. KISS sind auf Tour: End of the Road https://www.youtube.com/watch?v=xdarJnS9Ouk Setlist Detroit Rock City Shout It Out Loud Deuce Say Yeah I Love It Loud Heaven's on Fire War Machine Lick It Up Play VideoCalling Dr. Love 100,000 Years Cold Gin God of Thunde Psycho Circus Let Me Go, Rock 'N' Roll Love Gun I Was Made for Lovin' You Black…