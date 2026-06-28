KitschKrieg-Hit „Gut Genug“ schafft es in die „Billboard Global 200“

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„Gut Genug“ von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David ist erstmals in den „Billboard Global 200“ vertreten. In der Chartwoche vom 27. Juni 2026 steigt die Single auf Platz 129 ein.

Die „Billboard Global 200“ ermitteln die weltweit erfolgreichsten Songs anhand von Streaming- und Verkaufszahlen aus mehr als 200 Ländern – einschließlich der USA. „Gut Genug“ landet beim Einstieg zwischen „Pinky Up“ von Katseye und „Die For You“ von The Weeknd und Ariana Grande.

Vom Social-Media-Sound zum internationalen Charterfolg

In Deutschland hat sich der Song längst als einer der großen Hits des Sommers etabliert. Nachdem „Gut Genug“ zunächst von Platz acht an die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts gesprungen war, verteidigte die Zusammenarbeit von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David den ersten Platz in der darauffolgenden Woche.

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„Du bist gut genug“ geht international viral

Ausgangspunkt des Erfolgs war vor allem der von Blumengarten-Sänger Rayan Djima im Falsett gesungene Refrain. Die Zeile „Du bist gut genug“ verbreitete sich auf TikTok und Instagram und wurde auch von internationalen Musikstars wie Lizzo, Wiz Khalifa und Steve Lacy aufgegriffen.

Dass viele US-amerikanische Nutzerinnen und Nutzer den deutschen Text nicht verstehen, hat dem Hype offenbar nicht geschadet. In zahlreichen Videos wird aus „Du bist gut genug“ lautmalerisch „Doobie Scoot Canoe“. Neben Memes entstanden inzwischen auch Coverversionen und Übersetzungen aus verschiedenen Ländern.

Nur wenige deutsche Künstler schaffen es, weltweit erfolgreich zu sein

Die Berliner Produzentencrew reiht sich mit ihrem Überraschungserfolg neben Klassikern wie „99 Luftballons“ von Nena, „Rock Me Amadeus“ von Falco, „Morgen“ von Ivo Robić und „Autobahn“ von Kraftwerk in eine äußerst exklusive Liste deutscher Artists ein.

KitschKrieg live erleben

„Gut Genug“ ist auf dem Album „KitschKrieg Zwei“ enthalten, das am 5. Juni 2026 erschienen ist. Im September stellt die Berliner Produzentencrew die Platte zudem live vor. Geplant sind auch mehrere Konzerte – in Hamburg am 23. September, München am 24. September, Berlin am 25. September und Köln am 26. September. Als Support sollen 255 und Blumengarten auftreten.