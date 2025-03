Brian May: Immer Angst, dass seine Queen-Songs nicht gut genug sind

So entspannte sich Freddie Mercury nach Queen-Konzerten

Queen: May und Taylor arbeiten unentwegt an neuen Songs

Brian May hat einige der größten Songs von Queen geschrieben. Darunter Klassiker wie „We Will Rock You“, „Tie Your Mother Down“ und „Fat Bottomed Girls“. Dennoch fühlte sich der Gitarrist jedes Mal unsicher, wenn er neue Songideen seiner Band präsentierte.

„Jedes Mal, wenn ich den Jungs neue Songs zeigte, war ich nervös wie sonst was“, sagte May in einem neuen Interview. „Ich dachte immer: ‚Die finden das bestimmt furchtbar, die werden es hassen.‘“

Diese Unsicherheit begleitete ihn über Jahre hinweg. Selbst nach dem Schreiben von Songs, die heute als legendär gelten. „Ich habe mich immer entschuldigt und war total verlegen“, sagte May zu „Mojo“. „Das ist nie wirklich weggegangen.“

Auch Roger Taylor hatte Lampenfieber beim Songwriting

Nicht nur May kämpfte mit Selbstzweifeln. Auch Drummer Roger Taylor gab zu, ähnliche Ängste gehabt zu haben. „Ich habe meistens erst ein kleines Demo aufgenommen, um zu schauen, wie es ankommt“, erinnerte er sich.

Taylor wies darauf hin, dass er und May einen kleinen Vorteil gegenüber John Deacon hatten. „Wir konnten beide singen.“ Dennoch lobte er die Unterstützung von Freddie Mercury, der bei der kreativen Arbeit stets eine wichtige Rolle spielte. „Wir sagten immer: ‚Du bist der Anführer.‘ Und er sagte: ‚Nein, nein – ich bin nur der Sänger.‘“

Kommt bald neue Musik von Queen?

In demselben Interview deutete Brian May an, dass neue Queen-Musik durchaus möglich sei.

„Ich denke, es könnte passieren“, so May. „Roger und ich schreiben ständig neue Sachen. Entwickeln Ideen und arbeiten in unseren Studios. Vielleicht liegt der Anfang eines neuen Queen-Songs direkt vor mir. Es hängt nur davon ab, ob die Idee reif genug wird – ob dieser Samen wirklich wachsen kann.“

Bereits im Oktober hatte Roger Taylor angedeutet, dass er und May offen für neue Aufnahmen seien. „Wenn wir das Gefühl haben, gutes Material zu haben – warum nicht? Wir können noch spielen, wir können noch singen. Es spricht also nichts dagegen.“

Das letzte Studioalbum von Queen – offiziell unter dem Namen Queen + Paul Rodgers – erschien 2008. Seit 2011 tourt die Band mit Adam Lambert als Sänger, hat bisher aber kein neues Studioalbum mit ihm veröffentlicht.