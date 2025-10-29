Yungblud eskaliert in Berlin: Hotelzimmer-Action bei Klaas Heufer-Umlauf

In der ProSieben-Show „Experte für alles“ lädt Klaas Heufer-Umlauf den britischen Rockstar Yungblud ins Berliner Studio ein. Die beiden sprechen über den Mythos des zerstörten Hotelzimmers, der Rockstars seit Jahrzehnten anhaftet, und über Yungbluds neue EP mit Aerosmith. Wie es in der Show üblich ist, bleibt es nicht nur beim Gespräch – Yungblud darf demonstrieren, wie man als Rockstar ein Hotelzimmer zerstört.

Yungblud gilt derzeit als einer der größten Künstler seiner Generation. Am 21. November erscheint seine neue EP ONE MORE TIME mit Aerosmith. Der Brite befindet sich momentan auf Europatour, doch ein kurzer Zwischenstopp in Berlin war offenbar kein Problem: Am 28. Oktober war er zu Gast bei Klaas Heufer-Umlaufs Show „Experte für alles“.

Yungblud zu Gast bei Klaas Heufer-Umlauf

Das Interview ist ungewöhnlich inszeniert: Heufer-Umlauf und Yungblud sitzen am Fußende eines Hotelbettes. Auf den Knien des Moderators liegt ein großes Buch, das die Geschichte der spektakulärsten Hotelzimmer-Eskapaden bekannter Musiker:innen erzählt. Gemeinsam gehen sie die Chronik der Zerstörungen durch, während Yungblud immer wieder kommentiert, wie er selbst die Verwüstung angehen würde. Laut Heufer-Umlauf richteten The Who 1967 den bisher teuersten Schaden an einem Hotelzimmer an: „Sie sprengten ein Klo, fuhren ein Auto in den Hotelpool, warfen mit Essen, lösten Feuerlöscher aus und zerstörten Möbel.“ Der Schaden betrug 24.000 Dollar – heute wären das rund 215.000 Dollar. „Kokain, man, eine Teufelsdroge“, entgegnet Yungblud lachend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Du kennst viele dieser Leute. Was erzählen die so? War früher wirklich alles wilder?“, fragt Heufer-Umlauf. Yungblud berichtet von Ozzy Osbourne, „wie duschgeknallt er war“. Osbourne war vor einigen Jahren bereits Gast bei Heufer-Umlauf – der Moderator weiß also, wovon Yungblud spricht. Bei ihrem ersten Treffen, erzählt Yungblud, habe Osbourne in seine Manteltasche gegriffen, ein langes Messer gezückt und angefangen, ihm ein Salami-Sandwich zu machen. „Ich dachte zuerst: Was geht denn jetzt ab, kommt da noch ’ne Fledermaus raus?“, erinnert sich Yungblud. Osbourne habe ihm auch einen wichtigen Rat mitgegeben: „Er sagte zu mir: ‚Mach keine Kompromisse. Die Leute werden es später verstehen.‘ Im Rock’n’Roll sind wir alle etwas verrückt, das kann Leute gegen dich aufbringen.“

Weiter erklärt Yungblud, dass ihm das Verrückte in der Szene fehle: „Alle sind so ernst in letzter Zeit, es geht darum, Spaß zu haben.“ Auf die Frage, was Steven Tyler so getrieben habe, reagiert er trocken: „Das kann ich nicht sagen, ich komm direkt ins Gefängnis. Sagen wir mal so: Stell dir das Verrückteste überhaupt vor – und er hat es getan.“

Hotelzimmer-Zerstörung 101 mit Yungblud

„Die erste Regel ist, den teuersten Gegenstand im Zimmer zu finden, dann den zweitteuersten – und die muss man dann aneinander kloppen“, erklärt Yungblud begeistert. Doch ohne Praxis keine Theorie: Er schmeißt eine Vase gegen den Flachbildfernseher.

„Ein großes Klischee ist auch, den Fernseher aus dem Fenster zu werfen“, sagt der Musiker – und lässt seinen Worten Taten folgen. Anschließend zieht er ein Messer, von dem offenbar auch Heufer-Umlauf nichts wusste, zerschlitzt das Gemälde über dem Bett und schleudert den Rahmen durch den Raum – direkt in Richtung Kameramann. „Entschuldigung!“, ruft Yungblud erschrocken, doch niemand wird verletzt. Dann stürzen sich Moderator und Rockstar gemeinsam auf das Bett, werfen es gegen die Wand, beschmieren die Tapete mit Rotwein, zerstören Spiegel und Lampe, reißen das Klo heraus und zerreißen die Kissen. Schließlich steht Yungblud strahlend inmitten der Überreste des Hotelzimmers. Daunen wirbeln durch die Luft, als er das zerfetzte Kissen ins Publikum schleudert. „Ich glaube, wir müssen ausschenken“, flüstert Heufer-Umlauf.

Derzeit ist Yungblud auf Tour durch Europa, nachdem er gerade erst seine erste große Stadiontour durch Nordamerika abgeschlossen hat. 2026 soll eine weitere Nordamerika-Tour folgen, nachdem er zuvor Australien besucht. Am 21. November 2025 erscheint aber erst einmal die Platte ONE MORE TIME – mit fünf gemeinsamen Songs mit Aerosmith, auf denen die Größen der alten und neuen Generation des Rock’n’Roll vereint sind.