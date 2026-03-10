Alison Moyet live in Leipzig

Man glaubt es kaum: Das alte Label der Eighties-Soulerin Alison Moyet wollte tatsächlich ihr neues TripHop-Album nicht veröffentlichen

Mit dieser Frau, Eighties-Revival hin oder her, hatte keiner mehr gerechnet: Alison Moyet hat ihre letzte Platte vor acht Jahren gemacht und dann, so schien es, ihre Karriere auf einen Schlag beendet. Zu jenem Zeitpunkt war die britische Sängerin längst ein Superstar, eine Art mütterliche Version von Annie Lennox, die uns damals pickeligen Pop-Novizen inmitten […]