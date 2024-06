Es ist 40 Jahre her, dass Alison Moyet Yazoo verließ, um ihre Solokarriere zu verwirklichen – ein Schritt, der sich offensichtlich gelohnt hat. Denn die Britin veröffentlichte daraufhin Alben wie „Alf“ und „Raindancing“, die beide über sechs Monate in den Charts platziert wurden, letzteres erhielt in Deutschland sogar dreifach Gold.

Am 04. Oktober wird die 62-Jährige ihr 10. Studioalbum veröffentlichen. Auf „Key“ befinden sich ganze 18 Tracks, größtenteils produziert mit Sean McGhee. Der Produzent hat zuvor bereits mit Britney Spears, Alanis Morissette und den Sugababes gearbeitet.

Alison Moyet liefert alte Hits und neue Kompositionen

Bei 16 der 18 Tracks auf „Key“ handelt es sich um überarbeitete Versionen bereits veröffentlichter Lieder. Doch auch neues Material wird auf der Platte zu hören sein. „Ich wollte die Gelegenheit nutzen, die Entwicklung der letzten vier Jahrzehnte zu betrachten“, erklärt Alison, „und Songs zu erforschen, die in ihrer ursprünglichen Form nie vollständig verwirklicht wurden oder deren Bedeutung für mich sich im Laufe der Zeit verändert hat.“ Eines der beiden neuen Kompositionen heißt „Such Small Ale“ und ist als Vorgeschmack auf die LP bereits seit Freitag, den 14. Juni zu hören.

Auch eine Piano-Version von dem bereits 1984 auf „Alf“ veröffentlichten „All Cried Out“ erschien am selben Tag. Das Artwork zum angekündigten Album hat Alison Moyet selbst gestaltet. Ab sofort kann man die LP vorbestellen.

Alison Moyet auf Welttournee

Die Songs ihres kommenden Albums „Key“ können Fans auf der ganzen Welt bald live erleben. Denn die Britin bereist ab 2025 den Globus, um mit ihren Anhänger:innen zu sowohl alten Hits als auch zu neuen Liedern zu feiern. „Die Energie, die man bei einem Live-Konzert bekommt, ist unvergleichlich. Es gibt nichts Besseres, als das Publikum direkt zu spüren“, so Moyet 2017 gegenüber „BBC Radio 2“.

Am 16. Februar startet die Konzertreise in Dublin. Daraufhin wird sie 25 Shows in Irland und England spielen, bis sie dann den Rest Europas bereist. In Deutschland spielt die ehemalige Yazoo-Sängerin an vier Abenden – ROLLING STONE präsentiert. Karten für Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin gibt es ab dem 19.06. um 10:00 im PreSale via CTS und myticket, der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 21.06. ab 10:00.

Das sind Alison Moyets Deutschlandtermine:

03.04.2025 Hamburg / Grosse Freiheit 36

11.04.2025 Köln / Carlswerk Victoria

13.04.2025 Frankfurt / Batschkapp

14.04.2025 Berlin / Huxleys