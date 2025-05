Hier in Europa werden wir oft gefragt, was wir denn jetzt noch erreichen wollen“, erzählt Bassist und Sänger des BRMC, Robert Turner. „Was denken diese Leute, wer wir sind? Die Stones? Wir stehen doch erst am Anfang!“ Daran ändern auch hymnische Kritiken für das vor anderthalb Jahren veröffentlichte selbstbetitelte Debüt, ein gigantischer Medien-Hype und restlos […]