ROLLING STONE Beach: Warum wir uns auf Black Rebel Motorcycle Club freuen

BRMC ist so eine Band, die nicht weiß, wann Schluss ist. Aber auf eine gute Weise. Selbst nach einem soliden anderthalbstündigen Gig kam es in der Vergangenheit gerne mal vor, dass Robert Levon Been noch mal zurück auf die Bühne stiefelte und eine gesamte Acoustic-Session mit den Wünschen des Publikums ablieferte. Und selbst danach konnte es passieren, dass man weitere Stücke in reduzierter Version vor dem Club von demselben Typen, meist natürlich in stilecht schwarzer Kleidung und ohne viel Tamtam, live vorgetragen bekam. Wer so etwas einmal persönlich miterlebt hat, kann nicht anders, als diese Art von Rock’n’Roll und Nähe als neuen heiligen Gral für sich zu manifestieren. Und mehr mehr mehr zu wollen.

BRMC kehren zurück – Tourstart steht bevor

Bloß gut, dass Black Rebel Motorcycle Club nun wieder mit dem Touren beginnen. Lange Zeit war es um die wie ein Bollwerk funktionierende Band ruhig geworden. Frontmann Peter Hayes widmete sich Soloprojekten, Robert Levon Been arbeitete an Soundtracks und Charity-Kollaborationen, während Schlagzeugerin Leah Shapiro nach gesundheitlichen Rückschlägen neue Kraft sammeln musste. Die immer noch aktuelle Platte des Trios aus San Francisco erschien 2018. Auf „Wrong Creatures“ merkte man ihnen an, dass ihnen so einiges zu schaffen machte. Von psychischen Problemen war bei Peter Hayes sowie auch bei Robert Levon Been die Rede, bei Leah Shapiro musste zuvor eine lebensnotwendige Hirn-OP vorgenommen werden. Auf Platte klangen sie zuletzt düster wie eh und je – aber auch danach, dass ein Herauskommen aus dem Sumpf keine leichte Sache wäre.

Neues nach „Wrong Creatures“ – zumindest live

Doch die Introspektion hat insofern nun ein Ende erreicht, dass die seit über zwei Jahrzehnten bestehende Rock-Formation wieder on the road ist. Nach einigen US-Dates kommt auch Europa und Deutschland dran. Neben Berlin, Köln und München stellt der Auftritt beim ROLLING STONE Beach ein weiterer essentieller Stopp auf ihrer Tour dar. Weshalb man es sich nicht entgehen lassen sollte: Es gibt drei Menschen live zu erleben, die schönsten Krach wie eine ganze Fussballmannschaft nach einem Heimsieg machen. Die Shoegazen draufhaben, aber auch Geradlinigkeit können und die eben eine so unfassbare Nähe zulassen, die so selten ist bei Rockbands dieses Kalibers.

20 Jahre „Howl“: Die Jubiläumstournee von BRMC

Und wenn das nicht reicht, um glücklich über ihren Auftritt am Weissenhäuser Strand zu sein: Sie bringen derzeit ihr drittes Album „Howl“ in Gänze auf die Bühne. Denn so wollen sie dem 20. Geburtstag der Platte, auf der sie einen neuen Schritt, mehr in Richtung Gospel und Folk, wagten, zelebrieren. Ein Hoch darauf!

Black Rebel Motorcycle Club spielen am Festival-Freitag. Mehr Infos zum ROLLING STONE Beach findet ihr hier.

