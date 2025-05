ROLLING STONE Beach 2025: Erste Bandwelle

Die ersten 21 Bands und Solo-Artists für den ROLLING STONE Beach 2025 stehen fest.

Auch bei der 16. Ausgabe unseres Indoor-Wohlfühl-Festivals am 21. und 22. November im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand sind wieder internationale Größen, aufstrebende Stars und genreübergreifende Entdeckungen mit dabei.

Die erste Bandwelle bringt gleich eine Headliner-Premiere: Black Rebel Motorcycle Club absolvieren mit ihrem düsteren Garagen-Rock ihren ersten Ostsee-Auftritt.

Bob Mould mit Band

Ebenfalls am Start im November ist Bob Mould. Nach seinem Solo-Auftritt 2023, ist der Musiker diesmal mit Band unterwegs. Für ein explosives Genre-Gemisch werden Jon Spencer & Band sorgen. Als einer der Redaktionsfavoriten ist 2025 Chuck Prophet & His Cumbia Shoes dabei. Hier trifft Americana auf lateinamerikanische Rhythmen. Ebenfalls ein Liebling der Redaktion und in diesem Jahr endlich mit ihrem klugen Indie-Pop dabei: Nichtseattle.

Kraftvoll und offenherzig geht es bei Billy Nomates zu. Sie steht für sehr direkten Elektro-Punk und politische Texte. Nicht minder spannend dürfte der Indie-Soul von Joan As Police Woman sein. Für ein Highlight in diesem Jahr könnte das gefeierte Londoner Soul-Duo MRCY sorgen.

Für feministischen Power-Pop mit Ohrwurm-Garantie sorgen hingegen My Ugly Clementine aus Wien. Ebenfalls mit dabei im November ist Hamish Hawk. Bei seinem poetischen Art-Pop gibt es eine Gänsehaut-Garantie. Für rotzigen Indie-Punk stehen hingegen Bilk.

Weitere Acts beim ROLLING STONE Beach 2025

Picture Parlour

Mary In The Junkyard

Roo Panes

Deadletter

Stella Bridie

Dubinski

Junodream

Amos The Kid

Nyssa

The Truffauts

Weitere Bands und Musiker:innen sowie das Rahmenprogramm werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Alle Infos zum Festival und Tickets gibt es HIER.