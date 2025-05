Black Rebel Motorcycle Club kommen 2025 nach Deutschland

Black Rebel Motorcycle Club (B.R.M.C.) feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Albums „Howl“ und gehen aus diesem Anlass auf Tour. Präsentiert von ROLLING STONE.

„Howl“ war 2005 das dritte Album der Rockband aus San Francisco und markierte eine stilistische Abkehr von ihren ersten beiden Veröffentlichungen. Während „B.R.M.C.“. (2001) und „Take Them On, On Your Own“ (2003) noch vom klassischen Heavy-Rock-Sound à la Led Zeppelin geprägt waren, schlug die Band um Peter Hayes und Robert Levon Been mit „Howl“ neue Töne an: akustischer Folk – und das mit Erfolg. „Howl“ erreichte Platz 60 der Billboard 200 und Platz 14 der UK-Charts.

Im Jahr 2006 legte B.R.M.C. mit der EP „Howl Sessions“ nach, welche sechs unveröffentlichte Tracks enthielt, die zeitgleich mit dem Album aufgenommen worden waren. Zur Tour erscheint nun auch eine exklusive Deluxe-Edition von „Howl“ auf Vinyl – ebenfalls mit bisher unveröffentlichtem Material.

B.R.M.C. live in Deutschland – Die Termine im Überblick:

23.11. Berlin, Astra Kulturhaus

24.11. München, Muffathalle

30.11. Köln, Carlswerk Victoria

Tickets:

Die drei Konzerte sind Teil ihrer Europatour, die direkt im Anschluss an ihre Nordamerika-Tour startet. Tickets sind ab sofort hier erhältlich und kosten 54,35 Euro.