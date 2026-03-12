Christiane Rösinger live in Berlin

Wenn Liebe Baldrian fürs Volk ist, dann sind die Lassie Singers der Magenbitter fürs Leben, Wie man weiß, häufen sich mit dem Alter die Magenprobleme. Die Lassie Singers hatten immer jene Abgeklärtheit, auf emotionale Verdauungs-Schwierigkeiten mit spitzen Refrains und treffenden Worten zu reagieren. Mädchenlebensweisheiten a gogo, trockene Situationsanalysen im Duett und Kurzromane per Schrammelakkord machten […]