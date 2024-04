„Die Hamburger Schule – eine Musikszene zwischen Pop und Politik“: Doku kommt im Mai

Ende Mai wird ein zweiteiliger Beitrag über die Hamburger Schule im NDR sowie in der ARD Mediathek erscheinen. In der Dokumentation „Die Hamburger Schule – eine Musikszene zwischen Pop und Politik“ kommen unter anderem die Vorzeige-Bands Tocotronic, Die Sterne und Die Goldenen Zitronen zu Wort, aber auch Maler Daniel Richter sowie Musiker und Autor Rocko Schamoni sind in Interviews zu sehen.

Kiez-Gefühle, Chartplatzierungen und Widersprüche

Filmerin Natascha Geier geht in der Doku-Reihe so vor, dass sie im ersten Part – „Vom Kiez in die Charts“ betitelt – sich zunächst auf die Ursprünge fokussiert, als die Hamburger-Schule-Bewegung als Antwort auf Rassismus, Rechtsradikalismus, sowie die Ereignisse rund um die Wiedervereinigung, aber auch als Abgrenzung zur Schlagermusik entstand. Sie geht auf die DIY-Attitüde sowie sozialkritisch geprägte deutsche Texte der Acts ein, um dann im zweiten Teil „Anspruch und Widerspruch“ auch verstärkt Tocotronic in den Mittelpunkt zu nehmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im zweiten Part werden aber auch Diskussionen innerhalb der Szene beleuchtet. Es dreht alles um den beständigen Zwiespalt – wählt man politische Integrität oder traut man sich mehr in Richtung kommerzieller Erfolg? Künstlerinnen wie Bernadette La Hengst und Christiane Rösinger reflektieren ihre Rollen in dieser Zeit, in der die Szene immer noch nach Außen hin von Männern dominiert wurde. Des Weiteren wird der Einfluss der Hamburger Schule auf Kunst, Theater und Popliteratur bis heute auseinandergenommen. Nur Jochen Distelmeyer, mit Blumfeld so etwas wie der inoffizieller Leader der Bewegung, scheint zu fehlen.

Dann geht’s los

Der erste Teil von „Die Hamburger Schule – eine Musikszene zwischen Pop und Politik“ läuft am 24. Mai um 04.45 im NDR. Die Fortsetzung folgt am 25. Mai um 00.45 Uhr. Nach Ausstrahlung wird die Dokumentation in der ARD Mediathek verfügbar sein.