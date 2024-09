Laibach kündigen zwei Konzerte … in Nordkorea an

Rockfans aus Nordkorea, aufgepasst! Ok, Rockfans aus Nordkorea, aufgepasst – falls es euch gibt bzw. geben darf! Laibach treten in Pyöngyang auf, als erste westliche Musikgruppe überhaupt. Das verkündete die Band auf Facebook. Im Rahmen ihrer „Liberation Day Tour“ machen die Slowenen in der nordkoreanischen Hauptstadt Station, am 19. und 20. August 2015. Wenn man Laibach denn […]