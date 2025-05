„Kool & the Gang“-Legende Mike Sumler verstirbt bei Autounfall

Kool & The Gang :: „People Just Wanna Have Fun“

Michael Sumler, der als Hype-Man an der Seite der Funk-Legenden Kool & the Gang arbeitete und als „Chicago Mike“ bekannt war, starb am Sonntag bei einem Autounfall in Georgia. Er wurde 71 Jahre alt.

Tod durch Autounfall in Georgia

Der lokale Fernsehsender 11Alive aus Atlanta berichtete , dass Sumler auf dem Veterans Memorial Highway in Cobb County unterwegs war, als er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Die Band bestätigte Sumlers Tod in einer Erklärung in den sozialen Medien.

„Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres langjährigen Garderobenmeisters Mike Sumler“, schrieb Kool & the Gang. „Mike arbeitete von 2000 bis 2015 mit Kool & the Gang zusammen. Er sorgte dafür, dass die Jungs jeden Abend auf der Bühne gut aussahen. Außerdem heizte er mit seiner Energie und seinen Tanzbewegungen das Publikum bei den Shows an.“

Auftritt mit Con Funk Shun am Abend seines Todes

Sumler war am Sonntagabend in Mableton mit der Gruppe Con Funk Shun aufgetreten, deren Frontmann Sumler die Ehre erwies. „Danke, Mike, dass du Con Funk Shun immer unterstützt hast“, sagte Sänger Michael Cooper. „Wir hatten keine Ahnung, dass der Love’s Train am Sonntagabend deine letzte Fahrt sein würde. Ruhe in Frieden.“

Letztes Jahr, nachdem sie drei Jahrzehnte lang für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert waren, wurden Kool & the Gang bei einer Zeremonie in Cleveland aufgenommen . Für die Band war es eine bittersüße Anerkennung. Ihre drei Gründungsmitglieder – Brown , Dennis „Dee Tee“ Thomas und Ronald Bell – waren alle in den drei Jahren zuvor verstorben.

Als Sumler 2018 in der in Georgia ansässigen Kelly Talk Show auftrat, erinnerte er sich daran, wie er 1985 zur Gruppe kam. „Ich hatte eine lokale Band aus Chicago namens Power Pac“, sagte er. „Einer der Sicherheitsleute von Kool & the Gang sah uns in einem Club in Chicago. Und wir wurden Freunde.“

Von Stylist zum Showteilnehmer

Sumler erzählte, dass sie nach Minneapolis gereist seien, um die Band zu treffen. Und dass er zwar als Stylist und Choreograf vorgestellt worden sei, die Gruppe aber schnell „erkannte, dass ich noch andere Dinge konnte“. Und „sagte, dass wir dich auf der Bühne brauchen“. Er sagte, dass er zunächst als Hype-Man für die Band auftrat, später dann als Backgroundsänger einstieg und schließlich die gesamte Show mitwirkte.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 wurden Kool & The Gang mit zwei Grammy Awards, sieben American Music Awards, einem BET Soul Train Lifetime Achievement Award und einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Zu ihren unvergesslichen Hits gehören „Ladies Night“, „Jungle Boogie“, „Get Down on It“ und „Celebration“.

