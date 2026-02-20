Kool & the Gang: Unser Leben in 15 Songs

Hinweis: Dies ist ein Text aus dem Jahr 2015. 1964 sammelten die Teenager-Brüder Robert „Kool“ Bell und Khalis Bayyan (geboren als Ronald Bell), weil sie sich keine Schlagzeuge leisten konnten, alte Farbdosen in ihrer Nachbarschaft in Youngstown, Ohio, und benutzten sie als improvisierte Percussion-Instrumente. Es war eine grobe Art, Musik zu lernen – die Brüder fanden verschiedene Tonhöhen heraus, je nachdem, wie viel Farbe in jeder Dose war. Doch sie begründete eine Musikkarriere, die mehr als 50 Jahre gedauert hat.

Von der Straße ins Studio

Nach dem Umzug nach Jersey City, New Jersey, schlug das Duo vor der U-Bahn im New Yorker Greenwich Village auf, ergänzte das Farbdosen-Ensemble um billige Trommeln. „Wir haben in drei Wochen etwa fünf Dollar gemacht“, sagt Khalis lachend.

Die Bell-Brüder gründeten mit Highschool-Freunden die Jazziacs, verwandelten sich schließlich in Kool & the Flames und dann in Kool & the Gang. Die verehrte Funk-Pop-Gruppe hat weltweit mehr als 70 Millionen Alben verkauft und das vergangene Jahr damit verbracht, ein halbes Jahrhundert gemeinsam zu feiern.

Klassiker und Wandel

An diesem Punkt ist es leicht, den Katalog von Kool & the Gang als selbstverständlich zu nehmen. Dauerhafte Ohrwürmer für Lebensereignisse wie „Ladies Night“, „Jungle Boogie“ und „Celebration“ sind so allgegenwärtig, dass sie sich in unser nationales Bewusstsein eingebrannt haben. Über 23 Alben hinweg, beginnend mit dem 1969er „Kool and the Gang“ bis zum Weihnachtsalbum „Kool for the Holidays“ von 2013, hat sich die Band von einer Jazz-Formation zum führenden Funk-Ensemble und dann zur geschmeidigen Pop-Soul-Gruppe entwickelt – mit der Hinzunahme des Sängers James „J.T.“ Taylor im Jahr 1979.

Wir setzten uns mit den Bell-Brüdern zusammen, um über die Geschichten hinter ihren ikonischsten Tracks zu sprechen.

„Sea of Tranquility“

„Kool & the Gang“ (1969)

Kool: Für das erste Album, das wir aufgenommen haben, war der Produzent damals Gene Redd Jr., und er war derjenige, der den Titel „Sea of Tranquility“ brachte, weil damals der Mondspaziergang passierte und wir auf den Mond fokussiert waren. Das war eine sehr anspruchsvolle Erfahrung für uns. Wir waren Jazzmusiker, und dieser Song ist ein bisschen anders und eine Abkehr für uns. Wir spielten normalerweise straight ahead, und das hier war viel kreativer. Und es war auch unsere erste Albumaufnahme, also war das hier unvergesslich.

„Kool & the Gang“

„Kool & the Gang“ (1969)

Kool: [Kool-&-the-Gang-Mitgründer] Charles [Smith] kam rein und fing an, etwas Unorthodoxes auf der Gitarre zu spielen, weil Charles die ganze Zeit Gitarre spielte. Er fing an, etwas zu spielen, das wie zwei Gitarristen klang, bei dem deine Finger in der Saite hängen bleiben, indem du dazwischen spielst, sodass es wie zwei Gitarren klang, und dann sprang Kool einfach auf den Bass. Gene gab uns eine kommerzielle Kurve darauf, weil wir dazu neigen, sehr roh zu spielen.

Als die Platte zum ersten Mal rauskam, dachten sie, es wäre eine puerto-ricanische Band. Ja! Als wir sie das erste Mal im Radio hörten, sagten wir: „Ah, das sind wir!“ Aber wegen der Hörner und Bongos wussten die Leute es nicht.

Khalis: Wir haben in den Sechzigern viel Percussion auf der Straße gespielt, sind in den Park gegangen und haben angefangen, auf Trommeln zu schlagen und so, auf der Straße.

Kool: Besonders sonntags. Alle sind im Park, spielen Bongos, trinken Budweiser oder irgendeinen Schnaps.

Khalis: Wir waren sehr straßen-perkussiv, also haben wir dieses Element damit vermischt, dass wir Jazz hörten. Man hört das Jazz-Element. Man hört das Motown-Element. Ich weiß nicht, ob die Leute scharf genug waren, diesen kleinen Turnaround hier zu hören, wo es wie die Supremes klingt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber so ist es!

„Let the Music Take Your Mind“

„Kool & the Gang“ (1969)

Khalis: Wir waren in einer Show namens „Soul“ – noch vor „Soul Train“ – und wir sprachen darüber, dass wir nach „Kool & the Gang“ noch eine weitere Platte machen mussten. Also machten wir „Let the Music Take Your Mind“. Charles spielte etwas, ich spielte etwas, und das sind alles Head-Charts. Dann fingen wir an, oben drüber zu singen: „Let the music take your mind.“

Kool: Wir wurden von Sly [Stone] und James Brown beeinflusst. Wir versuchten nicht zu singen. Wir hatten keine Sänger! [Lacht]

Khalis: Es war schwer, uns dazu zu bringen, R&B zu spielen. Wir waren beinhart Jazzmusiker. Dazu lassen wir uns nicht herab. Wir haben das wirklich erst jetzt versucht.

„Who’s Gonna Take the Weight“

„Live at the Sex Machine“ (1971)

Khalis: [Lacht] Willst Du es erzählen?

Kool: Du fängst an.

Khalis: Okay, wir erzählen es zusammen. Wir probten in dieser Kindertagesstätte und jemand kam rein und platzierte irgendwas … Utensilien in einem Sofa. Das wussten wir nicht. Wir wurden reingelegt, mit anderen Worten. Also kommt dieser Polizist rein.

Kool: Wie Starsky und Hutch, da ist dieser Officer und sein Partner.

Khalis: Also proben wir, weil wir an dem Abend eine Show in Hackensack hatten. Die kommen rein, stecken die Hände ins Sofa und sagen: „Heeeey! Was ist das?“ [Beide lachen]. „Was ist los?!“ Und er sagt: „Okay, wer von euch Jungs wird dafür die Last tragen?“ Es war kein Koks. Es war Doogie.

Kool: So nannten sie damals Heroin auf der Straße: Doogie.

Khalis: Jedenfalls mussten drei von uns für eine Nacht ins Gefängnis, und im Gefängnis sagten wir alle: „Na gut, wir haben wegen der Sache eine Show verpasst, also haben wir einen Song darüber geschrieben, wollen Sie ihn hören? Hier, bitte.“

Kool: Sie haben den Fall fallengelassen.

Khalis: Wir wurden reingelegt! Zum Glück ist das nur dieses eine Mal passiert. Das Intro von „Who’s Gonna Take the Weight“ ist [Saxofonist] Dennis [Thomas]. Damals suchten wir alle nach Spiritualität und so, also war D.T. derjenige, der diese Ansage im Song hatte.

„Love the Life You Live“

„Music Is the Message“ (1972)

Khalis: Wir suchten auf diesem Album immer noch nach etwas. Das war unser Album für die Jungfernfahrt; das erste, das wir selbst produzierten ohne [Produzent] Gene [Redd Jr.]. Also gingen wir rein und begannen das und wir schrieben Songs und experimentierten mit Synthesizern. Wenn Sie „Electric Frog“ hören, können Sie das hören, und Sie können den Einfluss von „Soul Vibration“ von James Brown hören. „Love the Life You Live“ sind Infusionen.

Sie hatten Gruppen wie Chicago und Blood, Sweat, and Tears. Da lag diese Synergie in der Luft. Wir hörten das und versuchten, unseren eigenen Weg dadurch zu finden, weil es unser erstes selbstproduziertes Album ist, und wir kamen mit „Love the Life You Live“ – damit Sie das Leben leben können, das Sie lieben. Versuchen Sie einfach, miteinander auszukommen; lassen wir alle vergeben. [Lacht]

Kool: Ich muss meinem Bruder hier sagen: Es ist die Art von Bläserlinien, die Sie früher erfanden [imitiert Bläsergeräusche], und die Leute sagten: „Verdammt! Was spielen die da? Wer ist diese Gruppe?“ Es war ein großer Bläsersound, aber die kleinen Dinge, die Sie in die Musik einbrachten, waren so: „Wow, worum geht es bei denen?“

Khalis: Ich wollte lernen, Gitarre zu spielen, also habe ich das tatsächlich von einer Gitarre transponiert. Ich sagte Charles, und er spielte es, aber die Basslinie war wie Herbie Hancocks „Chameleon“ [beide beginnen, die Basslinie synchron zu harmonisieren]. Es machte es einfach melodischer. Er weiß [dass die Basslinien ähnlich sind]. Herbie hat eines Tages am Flughafen auf dem Weg nach Japan gelächelt und war so: „Hey Kool!“ Aber alle Musik ist einfach eins.

„Music Is the Message“

„Music Is the Message“ (1972)

Khalis: „Music Is the Message“ war eine meiner Kompositionen, aber wir alle suchten, wissen Sie?

Kool: Ja, wir suchten. Lasst die Musik euren Geist nehmen. Musik ist die Botschaft. Universum der Liebe, eins und für alle.

Khalis: Im Song passiert eine Menge. Ich bin ein John-Coltrane-Fanatiker. Das ganze „A Love Supreme“ war in die Kultur und auf die Straße eingeflossen. Daher kam „Music Is the Message“ in meinen Kopf, weil Musik die Botschaft ist.

„Wild and Peaceful“

„Wild and Peaceful“ (1973)

Khalis: Das ist eine weitere meiner Kompositionen. Ich liebe zu diesem Zeitpunkt immer noch Jazz. Ich glaube, das hier war inspiriert von Lee Morgans [Hard-Bop-Album von 1966] „Search for the New Land“. Ich wollte diesen Sound wie offenes Gelände; wie die Serengeti.

Kool: Das Album war ein Konzept, weil eine Seite wild war und die andere Seite friedlich.

Khalis: Ich kann nicht sagen, dass wir eine Seite mehr gemacht hätten als die andere, aber der Erfolg auf diesem Album war die wilde Seite, also gingen wir auf der weiten Seite!

„Hollywood Swinging“

„Wild and Peaceful“ (1973)

Khalis: Charles kam wieder rein und fing an, das zu spielen [imitiert den Song]. Ich sagte: „Ahhh!“ Dun-dun-dun, dann die Basslinie, danky-danky-danky, wir fangen an zu singen: „Hey, hey, hey/What ya got to say.“

Ich begann zu merken, wie Hip-Hop-Produzenten es samplten, bei Eric B. und Rakim. Ich fand das sehr interessant. Nach Public Enemy war ich voll dabei [bei Hip-Hop]. Die Musik war für mich ganz neu. Ich saß da und hörte „Fear of a Black Planet“ und war begeistert. Ich fand das erstaunlich. Man kann praktisch hören, wie [Drummer] George [Brown] diesen Breakbeat spielt. Sie können unsere Musik im Hintergrund hören. Sie wissen, es war zusammengesetzt und kompakt, aber Sie können Kool-&-the-Gang-Musik in all diesem Hip-Hop hören.

Kool: Wir machten vier Tracks für die Last Poets für einen Film, der „Hustler’s Convention“ heißen sollte. Wir wussten nicht viel über Last Poets und wir wussten nicht, wie sie das alles zusammenfügen würden. Aber sie sagen, das war der erste Hip-Hop, und wir waren ein Teil davon.

Khalis: Und wir haben es gerockt. Als ich Eric B. und Rakims „Don’t Sweat the Technique“ hörte [das Kool and the Gangs „Give It Up“ sampelte], war ich so: „Moment mal. Das klingt, als würde ich spielen.“ Ich war aber nicht wütend. Für mich war es eher so: „Ah, das ist interessant.“

Kool: Ich war im Apollo Theater bei irgendeiner Preisverleihung und [Sean] Puffy [Combs] kommt zu mir und sagt: „Hör zu, ich will einen deiner Songs nehmen. Ich werde dich zu einem Hit machen. Ich werde dir eine große Platte machen.“ Ich sagte: „Na, was werden Sie machen?“ Er sagte: „Ich will diesen ‚Hollywood Swinging‘-Song samplen [für Ma$es ‚Feel So Good‘].“ Wir wussten nicht, was er damit machen wollte, bis später, als Ma$es Song rauskam.

„Jungle Boogie“

„Wild and Peaceful“ (1973)

Kool: Die Plattenfirma sagte: „Na ja, ihr hattet in letzter Zeit keine großen Hits.“ Manu Dibangos „Soul Makossa“ war eine große Platte, und unsere Plattenfirma hatte ein Meeting mit seinem Produzenten und sagte: „Wir wollen, dass ihr mit diesem Produzenten arbeitet, der ‚Soul Makossa‘ produziert hat, und mit etwas kommt.“

Khalis: Sie wollten, dass wir eine Coverversion von „Soul Makossa“ machen, und wir sagten: „Nee, nee. Das machen wir nicht. Wir machen unsere eigene ‚Soul Makossa‘.“ Und das taten wir. Ich studierte Klavier, und alles, was ich sehe, sind Pyramiden auf dem Klavier [beginnt, die Sounds im Aufbau von „Jungle Boogie“ zu imitieren] und wieder runter. Ich sah Dreiecke auf dem Klavier. Ich sehe Dinge in Winkeln und Formen, also ist dieses Ding am Klavier wie eine Pyramide, die hoch und runter geht. [Singt] „Dun-dun-dun-dun-ahhhhhhhh Jungle Boooogie.“

„Jungle Boogie“ ist ein Take. Mehr gibt es dazu nicht. Drei Minuten und: „Okay, genug davon. Gehen wir zu ‚Hollywood Swinging‘.“

Ursprünglich hieß es „Jungle Jam“, aber das würde nicht funktionieren. Also ging ich nach Hause und dachte darüber nach. Zuerst war es so: „Jungle Boogie/Boogie Woogie/Jungle Boogie/Boogie Woogie.“ Ich sagte: „Das wird nicht funktionieren; nehmen wir dieses ‚Boogie Woogie‘ raus. ‚Jungle Boogie/Leerraum Leerraum/Jungle Boogie/Leerraum Leerraum/Jungle Boogie/now get down, get down.‘“

Nachdem wir [die Musik] aufgenommen hatten, fühlten wir, dass wir etwas hatten, aber wir wussten nicht, was fehlte. Unser Roadie, Don Boyce, sagte, er hätte etwas für den Track, mit uns am Ende, die wie Tarzan schreien. Wir holten ihn ins Studio, er sang Vocals, und das kam dabei raus. Danach sang er auf „Spirit of the Boogie“ und „Open Sesame“.

Wir haben den Song in der Probe erfunden, gingen rein und nahmen ihn in dieser Nacht auf. „Jungle Boogie“ ist ein Take. Mehr gibt es dazu nicht. Drei Minuten und: „Okay, genug davon. Gehen wir zu ‚Hollywood Swinging‘.“

Als ich zum ersten Mal „Pulp Fiction“ sah und ich es im Film hörte, war ich so: „Wow. Wir sind immer noch da. Das Zeug muss wirklich gut sein!“

„Summer Madness“

„Light of Worlds“ (1974)

Khalis: Wir dachten, wir wären mit all diesem Kommerz fertig, also kamen wir aus dem Dschungel raus.

Kool: Und das Schiff kam runter und sagte: „Oh, ihr wollt jetzt auf ein anderes Level, hm?“ „Light of Worlds“! All die Planeten und das Licht, das um die Erde herumgeht!

Khalis: Der Titelsong ist ein spiritueller Song über den Schöpfer, und da waren wir damals. Da gibt es Songs, die über andere Dinge sprechen, aber dieses Album war für uns ein spirituelles Album. Und aus diesem Album kam „Summer Madness“.

„Summer Madness“ war eigentlich ein Song namens „You Don’t Have to Change“, geschrieben von einem Trompeter, Robert „Spike“ Mickens, und Elton Taylor. Es waren nur drei Teile, und Spike hatte davon gesprochen, dass er einen Song namens „Summer Madness“ schreiben wollte, und er tat es nie. Also nahm ich den Song und trennte ihn beim Klavierteil von „You Don’t Have to Change“. Ich sagte: „Spike, hör zu. Das will ich machen: Ich will diesen letzten Teil nehmen und ihn einfach mit dem Klavier anfangen.“

„Was denken Sie?“ Er sagte: „Das ist unglaublich!“

Und damals war der Arp 2600 gerade rausgekommen. Ich ging ins Studio und verstimmte ihn, damit er fünf Oktaven bekommt. Ich bin da drin allein – es ist fünf Uhr morgens – also schalte ich das Portamento ein und es ging [macht das Geräusch der gleitenden Tonhöhe]. Ich fragte [Engineer] Harvey [Goldberg]: „Was denken Sie?“ Er sagte: „Das ist unglaublich!“ Als ich dieses Portamento gemacht hatte, war es fertig! Es war erledigt.

Kool: Im Sommer, weil es heiß und feucht ist, gibt es ein bisschen Wahnsinn, und die Leute sind alle draußen auf der Straße, und Dinge passieren, und der Sommer kann verrückt werden. Ich weiß nicht, ob das der Punkt war, von dem Spike ausging, als er auf die Idee kam, aber der Sommer hat eine bestimmte Stimmung.

Khalis: Das war nicht etwas, das als Song komponiert wurde. Es wurde dazu, weil dieser Name so hip war. „Mann, summer madness, nennen wir es so.“

„Open Sesame“

„Open Sesame“ (1976)

Khalis: Ich experimentierte mit östlicher Philosophie und östlicher Musik, und „Open Sesame“ war einfach ein Experiment. Ich erinnere mich, dass ich einen Rhythmus-Track mitbrachte und diese nahöstliche Skala vorne spielte. Als das erledigt war, sagte ich: „Okay, was machen wir damit?“ Also sagte ich tatsächlich ein Gebet und zapfte eine armenische Gruppe an, die am Tag davor im Studio gewesen war [Lacht]. Ich war nicht bei ihnen, aber es war wohl noch im Raum, schätze ich.

Wir gehen jetzt ins All! Starrend ins All! Der Geist muss in diesem Raum gewesen sein, denn ich wusste nicht, was ich mit diesem Song machen sollte. Und so setzte ich mich hin und sagte: „Ich weiß nicht, was ich darüber spielen soll“, und das ganze Ding waren 12 Stunden Head-Charts. Und ich ging nicht in den Regieraum, bis es fertig war. Und wir spielten das zweimal durch.

„Der Bass und die Hörner gingen in zwei verschiedene Richtungen!“

Wir spielten einmal, dann haben wir es gedoppelt. Wir haben overdubbt, aber es waren alles Head-Charts. Es ist Teil von „The Nutcracker“, also war das seit der vierten Klasse in meinem Kopf. Als ich es abspielte, sagte ich: „Oh, so kam ich zu ‚The Nutcracker‘. Ja, Sie sind eine Nuss!“ Sie sagten: „Sie sind verrückt, Mann, was machen Sie da?!“ Ich sagte: „Hör zu, warten Sie einfach, bis es fertig ist, Mann.“ Es war brutal, was ich den Jungs angetan habe, weil wir 12 Stunden dort blieben, bis dieser Song fertig war.

Kool: Die Musik änderte sich; wir kamen aus dem funky Zeug raus. Die ganze Disco-Sache passierte, und ich fand, wir mussten unsere Identität behalten. „Open Sesame“ war eine ganz neue Kool-&-the-Gang-Identität, aber es war eine sehr große Platte in der Disco. Aber es war Jazz auf einem geraden Beat, und die Leute waren so: „Ah-oo-ee.“ Der Bass und die Hörner gingen in zwei verschiedene Richtungen!

Khalis: Ja, es gibt zwei verschiedene Bässe auf dieser Platte.

Über den Song im Soundtrack von „Saturday Night Fever“

Khalis: Oh, wollen Sie diese miese Seite davon hören, awwhhh Mann! Aww Mann!

Kool: Das war die Plattenfirma, die das sagte!

Khalis: Die Plattenfirma sagte: „Hört zu! Da kommt ein Film. Wir wollen es in einen Film packen!“ „Okay, klingt gut für uns. Wie viel?“ [Lacht] „Ihr kriegt keinen Scheiß, bla bla bla, aber es wird großartig für eure Karriere!“ Aber wir können im Rückblick nicht dagegen argumentieren. Wir haben zwei Grammys mit dieser Platte bekommen. Ich weiß nicht, ob es das verdient hat oder nicht, aber ich wusste, wir hatten danach etwas Besonderes gemacht, als ich zurückkam und es mir anhörte. Es war anders. Der Film ist großartig! Es geht um Disco, Bee Gees! [Lacht]

Kool: Und wir gehen endlich in die Disco-Szene mit dem Disco-Film und haben 25 Millionen Alben verkauft? Das war die größte Platte, bis Michael Jackson mit „Thriller“ kam, und „Thriller“ hat uns aus der Kiste geknockt. [Lacht]

„Ladies Night“

„Ladies Night“ (1979)

Kool: Das war eine bewusste Verschiebung [hin zu Popmusik]. Wir waren auf Tour mit den Jacksons, und der Promoter dieser Tour war ein Typ namens Dick Griffey. Jede Nacht machten wir unser Ding und Jackson machte sein Ding, und [Griffey] kam eines Nachts zu uns und sagte: „Ihr habt eine großartige Show und ihr macht euer Ding, aber wisst ihr, was ihr braucht? Euch fehlt ein Leadsänger.“ Damals hatten Earth, Wind & Fire Maurice White und Phillip Bailey. Die Commodores hatten Lionel Richie, etc.

Kool: Wir sangen immer zusammen. Also finden wir J.T. über Hal Hackett, einen unserer Manager auf der Tour damals.

Khalis: Wir hatten dieses ganze Album vor J.T. aufgenommen, und bevor wir einen Sänger hatten – bevor wir ihn vorsingen ließen – hatten wir all diese Songs an Ort und Stelle und begannen, Texte darüber zu schreiben.

„Viel Eye Candy, also versuchen Sie Ihr Bestes, aus Ärger rauszubleiben“

Kool: Für „Ladies Night“ hing ich damals im Studio 54 rum und [wir jammten] in all diesen Clubs. Es war Freitagabend; Ladies night! Ich sagte: „Okay, Ladies kommen umsonst rein, der Typ jagt den Ladies nach und das ganze Zeug.“ Also kam ich zurück: „Ich habe eine Idee, ich habe einen Titel für einen dieser Tracks!“

Khalis: Ich bin nie ins Studio 54 gegangen. Er ist der Partymann.

Kool: Studio 54 hatte einfach eine großartige Stimmung; es war der Hotspot. Sie müssen in der Schlange warten, um reinzukommen, und manchmal kamen Sie nicht rein! Ich musste auch in der Schlange warten! Die Ladies waren nicht schlecht fürs Auge [Lacht]. Viel Eye Candy, also versuchen Sie Ihr Bestes, aus Ärger rauszubleiben. Wir haben dort einmal gespielt.

Khalis: Nein, das war der Cheetah Club.

Kool: Der Cheetah? Ich dachte, wir hätten einmal im Studio 54 gespielt.

Khalis: Ja, ich glaube, das haben wir tatsächlich. Einmal im alten CBS-Studio, bevor es Studio 54 wurde. Jedenfalls kam Kool zurück und sagte mir: „Ich habe zwei Titel für Sie!“ Ich sagte: „Na, was haben Sie?“ „Hanging Out!“ Ich sagte [schaut Kool skeptisch an]: „Hmm, ja, alle hängen wohl ab, nehme ich an.“ Aber als er „Ladies Night“ sagte, ging in meinem Kopf eine Bombe hoch! Ich sagte: „Waaaas! So etwas gibt es überall auf der Welt.“ Ich sagte: „Ja!“ Wir haben am Ende „Hanging Out“ als B-Seite zu „Ladies Night“ aufgenommen.

„Celebration“

„Celebrate“ (1980)

In einem Interview sagte Khalis voraus, der Song würde eine internationale Hymne werden.

Khalis: Habe ich? Habe ich? Verdammt, dann muss ich betrunken gewesen sein! Na, lassen Sie mich wieder runterkommen.

Kool: Also nach „Ladies Night“ sind wir bei den American Music Awards, nach der Wende mit J.T. und der Band. Wir bekamen an diesem Abend zwei Awards, und wir sagten: „Mann, wow, wir sind böse!“ Und da gibt es eine Zeile in „Ladies Night“, die sagt …

Khalis: „Come on, let’s all celebrate.“ Kool sang: „Come on, let’s all celebrate“, und dann fingen wir an, etwas zu singen wie: „This here’s a celebration happening, right?!“ oder so etwas.

Kool: Und dann erinnere ich mich, dass Sie an einem Track gearbeitet haben, als wir zurückkamen.

Khalis: Vieles war damals so draußen [musikalisch]. Dire Straits war draußen damit; das war am Rauchen. Also nahmen wir den ganzen Jazz aus der Musik, und ich schrieb „Celebration“ und dann bauten wir von dort darauf auf. Der seltsamste Ort, an dem wir den Song hörten, war auf dem Mond. Na ja, nicht auf dem Mond, aber vom Shuttle.

Kool: Wir wachten eines Morgens auf und sie spielten „Celebration“ im Space Shuttle! Wir waren Wissenschaftler des Sounds! [Lacht]

Khalis: Ich las die Schrift, wo der Schöpfer erschaffen wird und eine Ankündigung macht, dass er dieses Mensch-Ding erschaffen wird, an Engel, und die Engel feierten ihn dafür, dass er das tun würde, und daher kam auch die Idee. Three Dog Night hatte Songs über „Celebrate“, aber es gab nie einen Song über eine cel-e-bra-tion. Alle auf der Welt, komm schon, es gibt in jeder Sekunde unseres Lebens eine Celebration. Irgendwo feiert immer jemand irgendetwas.

„Get Down on It“

„Something Special“ (1981)

Khalis: Ein Freund von mir kam zu mir und sagte: „Hey, mögen Sie Reggae-Musik?“ Ich sagte: „Ja, ich mag Reggae, aber ich höre es nicht besonders viel.“ Er sagte: „Sie müssen Bob Marley hören.“ Ich hatte diesen Track – ich wusste, dass ich etwas hatte – also spielte ich ihn eines Tages in der Probe und fing an zu spielen [singt Reggae-Melodie] und J.T. sagte: „Hey! Was spielen Sie da?“ Er fing an, oben drüber zu singen, und von da aus schrieben wir „Get Down on It“.

Kool: Es war poppig, aber es war auch funky. Wir hatten wegen „Ladies Night“ und „Celebration“ den Crossover, aber „Get Down on It“ hatte auch einen schönen Groove, ebenso wie [beide] eine Funk- und eine Pop-Seite.

Khalis: Ja, es hatte diesen Achtziger-Sound.

Kool: So wie: „Get down on it/get down, get down.“ Jetzt sind wir wieder bei „Jungle Boogie“.

Khalis: Wir kommen immer noch runter. [Lacht] Ich glaube, wir hatten dieses Zeug aus den Siebzigern, das wir mitgenommen haben [in die Achtziger]. Es ist alles Teil der Get-Down-Serie. [Singt] „Get your back up off the wall.“

„Misled“

„Emergency“ (1984)

Khalis: Es hatte einen dunklen Ton, aber tatsächlich wurde der Song ein Jahr zuvor, teilweise, von [Autor] Cleveland Brown geschrieben. Wir sprachen über „Misled“, so etwas, das wie Lead klingen sollte, schweres Lead, also lag dieses Element über uns. „Heavy as a chevy“ und all das Zeug. Es geht um dieses Mädchen, das uns in die Irre geführt hat! Es kommt auch noch aus etwas anderem, aber es war vor allem eine Erfahrung, die ich mit einem Mädchen hatte!

Wollen Sie das weiter ausführen?

Khalis: Neeeein.

Kool: Jetzt wissen wir, wie sie uns in die Irre führen können!

Khalis: Böse!!