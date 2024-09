„Kotzt mich an!“ Peter Fox geht auf Markus Söder los

Bei seinem Konzert in München am Freitag (13. September 2024) hat Peter Fox kräftig gegen Markus Söder vom Stapel gelassen. Mit der Politik des bayerischen Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden der CSU ist der Seeed-Sänger gar nicht einverstanden.

Von einigen Nachrichtenseiten wird berichtet, Fox hätte Söder als „A****loch“ bezeichnet, das lässt sich anhand des auf X zu sehenden – geschnittenen – Videos jedoch nicht belegen.

Peter Fox‘ Rant auf X:

Das Video beginnt leider mitten in der Rede vom Fox: „Euer ambitionierter Ministerpräsident in eurem wunderschönen Bundesland … der geht mir krass auf die Nüsse. Richtig krass.“ Die meisten Zuschauer jubeln seinen Worten zu.

Dann kommt ein Schnitt. Weiter geht’s: „Wenn ich den sehe. Was der erzählt! Der erzählt einmal so, einmal so und einmal so. Immer irgendwie … Hauptsache am Motzen. Über irgendwen, der gerade was falsch macht.

„Der Typ kotzt mich so krass an. Bäh!“

Fox schüttelt den Kopf: „Der Typ kotzt mich so krass an. Bäh!“ Er simuliert einen Brechreiz: „Büääääh! Es ist eigentlich nicht meine Art, über Politiker zu ranten. Aber ich finde eigentlich …wir brauchen die schon. Wir brauchen gute Leute, die sich trauen, auch den ganzen Spott abzukriegen, den die Leute so ablassen. Aber er ist leider … er ist einfach unmöglich. Okay, Leute, damit genug!“ Peter Fox lacht und leitet über zum nächsten Song des Abends, „Gegengift“.

Was genau den Musiker so erzürnt hat, ist nicht klar. Söder ist für seine „Verbalattacken“ gegen die Regierung bekannt, der CSU-Chef bringt sich als möglicher Kanzlerkandidat in Stellung.

Pierre Baigorry, wie Fox mit bürgerlichem Namen heißt, beließ es jedoch nicht bei diesem einen Angriff gegen den bayerischen Landesvater.

Bei einer äußerst schwungvollen Tanzeinlage verlor Fox, wie die „Abendzeitung München“ berichtet, ein Glas seiner Brille. Sein Kommentar: „Die hat mir Markus Söder mal geschenkt“.

Fehler seiner Mitmusiker soll der 53-Jährige freundlich relativiert haben. Mit Blick auf einen Verspieler seines Drummers Jay Cobain sagte er: „Wir sind halt auch nicht perfekt, genauso wie Markus Söder.“

Bei „Alles neu“ änderte er die Songzeile in „Ich sehe besser aus als Söder und bin ein Mann des Volkes”.