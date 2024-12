Kritik „The Crow“-Remake: Top oder Flop?

Woran erinnern Sie sich am meisten bei dem Film „The Crow“ von 1994? Ist es der Soundtrack, ein semiperfektes Sammelsurium aus MVPs der Industrial-Musik (My Life With the Thrill Kill Kult, Machines of Loving Grace, Nine Inch Nails), Alt-Rock der nächsten Generation (Helmet, Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots) und Gothic-Legenden (The Cure)? Die Umgestaltung von Detroit in eine dystopische Höllenlandschaft? Das schurkische Liebespaar Michael Wincott und Bai Ling, das in einer schummrigen Höhle herumturtelt und neue Maßstäbe für #CreepyCoupleGoals setzt? Der liebenswerte Skateboard-Moppet, der Detective Ernie Hudson erklärt, dass Zwiebeln auf Hot Dogs Pupsen verursachen? Die Tatsache, dass sich das Ganze anfühlt, als hätte sich ein mörderischer Pantomime versehentlich in ein Stabbing-Westward-Musikvideo verirrt?

Oder ist es die Tragödie, die den Hauptdarsteller des Films ereilte und einen Schatten auf diesen Blockbuster warf, obwohl sie das eulogistische Vermächtnis des Films sicherte? Die Verfilmung der Comics von James O’Barr über einen Mann, der von den Toten aufersteht, um seine ermordete Freundin zu rächen, kam genau in der Mitte zwischen Tim Burtons Batman und dem ersten „X-Men“-Film in die Kinos und war einer von mehreren frühen Ausflügen in das düstere Superheldenkino. Doch eigentlich sollte der Film die Karriere von Brandon Lee, dem Sohn von Bruce Lee, als neuer Actionstar begründen. Sein Unfalltod am Set, acht Tage vor dem Ende des Films, verlieh dem Projekt zunächst einen morbiden Anstrich. Doch seine Leistung bleibt das Beste an dem Film, und was eine krasse Ausbeutung hätte sein können, wird zu einer Hommage an den charismatischen Schauspieler, der im Mittelpunkt des Geschehens steht. Man erfreut sich an Lees unbestreitbarer Präsenz und trauert um die Karriere, die hätte sein können.

So befindet sich „The Crow“ 2024 von Anfang an in einer Zwickmühle: Pressevertreter erklärten schnell, dass es sich bei der Verfilmung von Regisseur Rupert Sanders nicht um ein Remake, sondern um eine Neuinterpretation der ursprünglichen Graphic Novel handelt.“ Zur Kenntnis genommen. Dennoch kann man davon ausgehen, dass trotz der zahlreichen Versionen von O’Barrs rachsüchtigem, wiederauferstandenem Helden, die in den letzten 35 Jahren ein halbes Dutzend Verlagsbücher zierten, die meisten Menschen diese spezielle IP mit einem einzigen Leinwandauftritt in Verbindung bringen. Das ist die Nostalgie und der Wiedererkennungswert der Marke, von der sie profitieren wollen, im Guten wie im Schlechten. Der Versuch, jemanden in eine Rolle schlüpfen zu lassen, die sowohl für einen bestimmten Schauspieler als auch für eine von Trauer geprägte Hintergrundgeschichte steht, ist jedoch ein wahnsinnig hoher Schwierigkeitsgrad. Weißt du noch, wie sehr du den ersten Film geliebt hast? Super! Vergessen Sie jetzt den Hauptdarsteller und die ganze „Fluch“-Sache und die Handlung im Allgemeinen, aber nicht so sehr, dass Sie keine Eintrittskarte kaufen oder einem neuen Crow eine Chance geben würden!

Den ideale Hot-Mall-Goth-Summer-Posterboy

Die gute Nachricht: Sie haben eine kluge Wahl getroffen, als es darum ging, eine Person zu finden, die die Stiefel von Demonias ausfüllen könnte. Bill Skarsgård kann mit gleicher Leichtigkeit einen geschmeidigen Action-Helden und einen häutigen Alptraum darstellen; wenn man jemanden braucht, der eine Killermaschine oder einen Killer-Clown spielt, ist er der Richtige. Skarsgård ist außerdem genau die Art von unkonventionellem Sex, die aus Schauspielern Internet-Boyfriends macht, und er könnte die Idee eines verzweifelten Romantikers verkaufen, der für das Objekt seiner Zuneigung buchstäblich durch die Hölle und zurück gehen würde. Gib dem großen, blassen und gut aussehenden Schweden etwas verschmierte Wimperntusche, einen langen schwarzen Trenchcoat (aber lass das Hemd weg) und eine rasiermesserscharfe Frisur, und du hast den idealen Hot-Mall-Goth-Summer-Posterboy. Es ist hilfreich, dass er auch, du weißt schon, wirklich talentiert ist und einen Film tragen kann.

Jetzt kommt der schlechte Teil: Es gibt nicht viel, was einen Film trägt. Wie die Marketingabteilung verspricht, ist „The Crow 2.0“ kein Remake des Originalfilms. Was die Rückbesinnung auf das Ausgangsmaterial angeht … sagen wir einfach, dass die „Neuinterpretation“ hier eine Menge Arbeit macht. Die nackten Grundlagen sind vorhanden und berücksichtigt, da es in der Tat eine tiefe Bindung zwischen Skarsgårds Eric Draven und seiner wahren Liebe Shelly, gespielt von FKA Twigs, gibt; seine Figur stirbt [Spoiler]; eine Krähe führt ihn zurück ins Land der Lebenden; er zieht sich an, als würde er für eine Bauhaus-Coverband vorsingen; und es geht die Post ab. Das allgemeine Krächzen bleibt das gleiche.

Von dort aus fliegt diese neue Krähe jedoch in eine Vielzahl verschiedener Richtungen, von denen keine viel dazu beiträgt, O’Barrs Vorstellung von einem Racheengel, der Rechnungen begleicht, neu zu interpretieren, zu erweitern oder zu verbessern. Es gibt einen Hinweis auf ein Trauma in Erics Vergangenheit, das ihn in ein Erholungszentrum führt, wo er schikaniert und ausgegrenzt wird. Dort lernt er auch Shelly kennen, die die Reha nutzt, um sich vor den bösen Menschen zu verstecken, die nach ihr suchen. Als das Paar zu den Klängen von Joy Divisions „Disorder“ – der Soundtrack ersetzt den Neunziger-Rock durch K-Tels Greatest ’80s Goth/Synth Hits, sowie Oper und Enya – ausbricht, verstecken sie sich in der schicken Wohnung eines Freundes, haben jede Menge stilvoll gefilmten Sex und treffen sich später mit Freunden an einem See. In der ersten Hälfte hat die Geschichte ihrer Liebhaber auf der Flucht Vorrang vor allem, was auch nur im Entferntesten mythisch oder übernatürlich ist. Sanders und die Drehbuchautoren Zach Baylin und William Schneider werden sich zu gegebener Zeit mit der Superheldengeschichte befassen. Aber zuerst wollen sie euch Crowmeo und Julia präsentieren.

Kreuzung aus einer faux-erotischen Parfümwerbung und Outtakes aus einer gescheiterten Jugendbuchserie

Theoretisch kann man sich vorstellen, warum das eine gute Idee ist: Warum soll sich das Publikum nicht in die Figuren hineinversetzen können, bevor das Böse sie auseinanderreißt und die Gewalt richtig losgeht? In der Umsetzung entwickelt sich dieser Schwerpunkt auf Skarsgård und FKA Twigs, die sich gegenseitig süße Worte ins Ohr flüstern, zu einer Kreuzung aus einer faux-erotischen Parfümwerbung und Outtakes aus einer gescheiterten Jugendbuchserie und könnte nicht träger sein. Aber wir wissen, dass Gefahr auf sie zukommt, denn Danny Huston hat eine Art Deal gemacht, bei dem er die Seelen anderer in die Hölle schickt, damit er selbst nicht dorthin muss, und er hat die Fähigkeit, ein böses ASMR zu kochen, das Menschen entweder zustechen oder selbstzerstörerisch werden lässt. Wie, wann oder warum das geschieht, bleibt Ihrer Fantasie überlassen, ob absichtlich oder nicht. Wir wissen auch, dass seine Schergen hinter Shelly her sind, weil sie im Besitz eines Videos ist, das Huston haben will; ob diese Schergen auch dem Satan nahestehen oder nur gut gekleidete Lakaien des Unternehmens sind, oder beides oder keines von beidem, kann nur vermutet werden.

Schließlich holen die Bösewichte sie ein, beide werden ermordet, und Eric wacht in einer Vorhölle voller Stahlträger und Vögel auf. Viele, viele Vögel. Nachdem er eine ganze Weile zwischen den Welten der Lebenden und der Verstorbenen hin und her gependelt ist, macht er einen Deal mit einem geheimnisvollen Mann (Sami Bouajila): Seine Seele für die von Shelly. Der Haken an der Sache ist, dass Eric alle töten muss, die für ihren Tod verantwortlich sind. Zum Glück hat er Krähen auf seiner Seite – hurra! – und kann Schmerz empfinden, aber nicht getötet werden.

Es dauert nicht lange, bis man merkt, dass das, was als Franchise-Starter gedacht war, im Gegensatz zu seinem Helden, für immer tot ist

Nach seiner Rückkehr pirscht Eric durch die schmutzigen Straßen (ihr erinnert euch, dass Sanders sowohl für Snow White and the Huntsman als auch für den Live-Action-Film Ghost in the Shell verantwortlich ist und eine Schwäche für Dark-Revisionism-Chic hat) und wird dabei mehrfach verwundet. Als The Crow ihn schließlich in einem Opernhaus zum Selbstjustizler werden lässt, macht er die verlorene Zeit wieder wett, indem er einen ganzen Spielfilm voller Horrorfilm-Morde und reichlich Gore in 10 Minuten packt. Cool. Doch nicht einmal die Mutation zu Death Wish in Pfannkuchen-Makeup kann das retten, was sich wie ein verunglückter Versuch anfühlt, eine Kultfigur aus einem Kult-Comic/Film in die heutige All-Superhelden-alles-ist-gleich-Unterhaltungslandschaft einzuführen. Es dauert nicht lange, bis man merkt, dass das, was als Franchise-Starter gedacht war, im Gegensatz zu seinem Helden, für immer tot ist.