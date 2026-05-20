Kylie Minogue: Klartext zu Auftritt auf Madonnas „Confessions II“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Kylie Minogue hat ein hartnäckiges Gerücht aus der Welt geschafft: Sie soll angeblich auf Madonnas neuem Album „Confessions II“ zu hören sein. Die Queen of Pop veröffentlicht ihr 15. Studioalbum – ein Pendant zu „Confessions on a Dance Floor“ aus dem Jahr 2005 – am 3. Juli, und Fans hatten spekuliert, die beiden Sängerinnen würden darauf gemeinsam auftreten.

In einem Gespräch mit der „Los Angeles Times“ über ihre neue Netflix-Dokumentation „Kylie“ sagte Minogue: „Das ist eine merkwürdige Geschichte. Es gab das Gerücht, ich sei auf ihrem Album – aber das stimmt nicht. Ich bin gespannt, es zu hören.“

Bestätigt hat Minogue hingegen, dass sie an neuer Musik arbeitet. „Es gibt einen neuen Song namens ‚Light Up‘, der perfekt in die Dokumentation passt“, sagte sie. „Er ist kein ‚Padam‘, aber er hat viel Herz.“

Inspiration hinter „Light Up“

Über die Inspiration hinter „Light Up“ erklärte sie: „Zunächst dachte ich an meine Mutter – denn in dieser Dokumentation kann man sehen – bringt mich jetzt nicht zum Weinen – ich liebe sie so sehr. Ich schrieb über das Gefühl, wenn man kämpft, egal ob man ein Kind oder ein Erwachsener ist, und jemand, der einen liebt, einem in die Augen schaut und – wie in einem Manga-Comic – man hineinzoomt und diese Welt der Möglichkeiten sieht. Wenn man verloren, hilflos oder leer ist, kann jemand, der in einem sieht, was man selbst nicht sieht, einen zum Leuchten bringen, und man kommt durch diesen Moment hindurch.“

Sie fügte hinzu: „Man kann auf die Bühne gehen und das tun, was man tun soll, auch wenn sich alles unmöglich anfühlt. Elterliche Liebe, Freundschaft – das kann sich auf die Liebe des Publikums ausweiten. Denn sie geben einem die Kraft, hinauszugehen und diese Momente zu teilen. Das ist etwas Wunderbares.“

2024 standen Minogue und Madonna gemeinsam auf der Bühne im Kia Forum in Los Angeles, während Madonnas Celebration Tour. Zum Internationalen Frauentag performten sie Duette von Minogues „Can’t Get You Out of My Head“ und Gloria Gaynors „I Will Survive“.

Gemeinsam würden sie Gebäude zum Einsturz bringen

Ein Jahr zuvor hatte Minogue schon gewitzelt, welche überwältigende Kraft sie und Madonna gemeinsam entfesseln würden. „Sie geht auf Tour. Ich habe Madonnas Nummer nicht, aber wenn ich in der Stadt wäre und sie auch, wäre das unglaublich“, sagte sie gegenüber 103.5 KTU. „Das Gebäude würde wahrscheinlich einstürzen. Wir müssten Warnungen rausschicken!“

Madonna hat bislang zwei Songs aus „Confessions II“ veröffentlicht: „I Feel So Free“ und „Bring Your Love“, eine Kollaboration mit Sabrina Carpenter.