Prince und Kylie Minogue: Lost Song „Baby Doll“ geleakt

32 Jahre nach seiner Aufnahme ist der Song „Baby Doll“, den Prince komponierte, und für den Kylie Minogue die Lyrics schrieb, endlich veröffentlicht. Wenn auch als Quasi-Leak auf YouTube, auf dem Channel „New Paisley Generation.“ Ein offizieller Release der Funk-Nummer ist noch nicht angekündigt worden.

Prince: „Baby Doll“

Prince und Kylie Minogue lernten sich 1992 nach seinem Konzert im Londoner Earls Court kennen. Er befand sich da auf „Diamonds and Pearls“-Tour um das gleichnamige Album, mit Hits wie „Gett Off“, „Cream“ und „Money Don’t Matter 2Nite“ zu bewerben“. Prince und Kylie trafen sich backstage. Sie verstanden sich. Er lud sie danach in seinen Paisley Park nach Minneapolis ein. Prince stellte die Musik von „Baby Doll“ fertig und schrieb ihr dann: „Wo sind deine Lyrics?“

Gute Frage. Die nun geleakte Fassung enthält einen Text, den Prince singt, aber von Minogue komponiert wurde. Es ist also kein Duett. Aber zumindest eine Kooperation. Man kann sich dennoch, auch mit Prince als alleinigem Sänger, gut vorstellen, wie das Duo sich in diesem Lied anschmachtet.

Vielleicht kommt „Baby Doll“ aufs ‚Love Symbol‘-Reissue

Prince soll das Demo an sie geschickt haben, mit Guide Vocals, aber Minogue habe noch nichts einsingen können. Zudem verwies sie darauf, dass ihr Label angeblich kein Interesse an einer Veröffentlichung von „Baby Doll“ gehabt hätte. An eine Auseinandersetzung mit dem Estate von Prince, der strenge Regeln aufgestellt hat, was überhaupt das Licht des Tages erblicken kann, habe sie auch nicht denken wollen, so Minogue gegenüber „BBC Music“. Für sie wäre es so oder so eine Möglichkeit gewesen, auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Kylie war 1992 ziemlich out.

Da „Diamonds and Pearls“ 1991 vor der Entstehung von „Baby Doll“ erschien, war das Lied wohl auch nicht auf dem Deluxe-Reissue von Prince‘ letzten großen Welterfolg enthalten. Denkbar ist demnach, dass der Track der Wiederveröffentlichung von „Love Symbol“ beigefügt wird. Die Platte erschien 1992 und sollte zuletzt ursprünglich mit dem „Diamonds and Pearls“-Reissue im Doppelpack herauskommen.