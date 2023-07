Lady Gaga würdigt Tony Bennett in einem emotionalen Instagram-Post

Am 21. Juli 2023 verstarb der Jazz-Sänger Tony Bennett im Alter von 96 Jahren nach einer mehrjährigen Alzheimer-Erkrankung. Nun zollte US-Pop-Superstar Lady Gaga ihrem Freund und Kollegen, mit dem zwei erfolgreiche Alben veröffentlicht hatte, Tribut.

„Mit Tony konnte ich mein Leben wie eine Zeitreise leben,“ schreibt die Sängerin. „Wir reisten zusammen in eine andere Zeit, modernisierten gemeinsam die Musik und gaben allem als singendes Duo neues Leben. Aber das war kein Schauspiel. Unsere Beziehung war sehr real. Klar brachte er mir etwas über Musik bei, über das Leben im Showbiz, aber er zeigte mir auch, wie ich meine Stimmung hochhalten und meinen Kopf klar behalten kann.“

Laut Gaga war Bennett ein Optimist, der stets an einem balancierten Leben arbeitete. 2016 wurde der Jazz-Musiker mit Alzheimer diagnostiziert, arbeitete jedoch weiter an Musik, bis er 2021 mit seiner Diagnose an die Öffentlichkeit ging und endgültig vom Performen zurücktrat.

„Ich werde meinen Freund auf ewig vermissen,“ führt Gaga weiter aus. „Ich werde vermissen, mit ihm zu singen, mit ihm aufzunehmen, mit ihm zu sprechen, eine Bühne zu teilen. Ich trauere schon lange Zeit über den Verlust von Tony. Wir hatten einen langen, starken Abschied voneinander. Trotz den fünf Jahrzehnten zwischen uns, war er mein Freund. Mein wahrer Freund. Unser Altersunterschied war egal — tatsächlich gab er uns beiden etwas, das wir mit den meisten Anderen nicht hatten. Wir kamen aus vollkommen unterschiedlichen Etappen des Lebens — inspiriert.“

Auch spricht sie die langjährige Krankheit an, die Bennett in seinen letzten Jahren stark beeinflusste: „Tony an Alzheimer zu verlieren war schmerzhaft, aber auch wunderschön. Eine Zeit des Gedächtnisverlusts ist eine so heilige Zeit im Leben einer Person. Darin liegt so ein Gefühl von Verletzlichkeit und ein Wunsch, seine Würde zu behalten. Alles was ich wollte war, dass Tony sich daran erinnert, wie sehr ich ihn geliebt habe und wie dankbar ich war, ihn in meinem Leben zu haben. Aber als all das zu schwinden begann, wusste ich tief in meinem Herzen, dass er mit mir den verletzlichsten Moment seines Lebens teilte — bereit zu sein, mit mir zu singen, während sich sein Wesen so tiefgreifend veränderte.“

Die Sängerin gab Bennett Anerkennung für die Dankbarkeit, die er stets für sein Leben zeigte, als auch für seine Dienste für die Menschheit — als Veteran im Zweiten Weltkrieg, als auch mit Martin Luther King auf den Straßen von Amerika marschierend.

Zum Schluss drückt sie auch eine Bitte an die Leser aus: „Wenn ich der Welt etwas dazu sagen könnte, würde ich sagen, dass sie ihre Älteren nicht herablassen sollten. Lasst sie nicht zurück, wenn sich die Dinge verändern. Zuckt nicht zusammen, wenn ihr traurig seid, geht einfach weiter geradeaus, denn die Traurigkeit gehört dazu. Passt auf eure Älteren auf und ich verspreche euch, ihr werdet etwas besonderes lernen. Vielleicht sogar etwas Magisches. Und seid aAufmerksam gegenüber der Stille — manche der bedeutendsten Austausche zwischen mir und meinem Musikpartner geschahen ganz ohne Melodie.“