Tony Bennett: Sohn zollt seinem verstorbenen Vater Tribut

Danny Bennett, Sohn und Manager des verstorbenen Jazz-Sängers Tony Bennett, hat sich in einem Interview zu seinem Vater geäußert. Im Gespräch ließ Danny durchblicken, welch eine Inspiration Tony war und welche Bedeutung der Karriereweg der beiden für ihn hatte. Für ihn sei sein Vater die Personifizierung des „amerikanischen Traums“ gewesen. Tony Bennett verstarb am 21. Juli im Alter von 96 Jahren.

Gegenüber dem US-Magazin „People“ zollte Danny seinem Vater Tribut und gab Einblicke dazu, was ihm sein Vater bedeutete: „Er brachte uns bei, dass sich großartige Möglichkeiten einfach ergeben und dass alles möglich ist, wenn man an seiner Leidenschaft festhält, an sich selbst glaubt und sein Leben der Qualität widmet“, führte der 69-Jährige aus. Seit 1979 arbeitete das Vater-und-Sohn-Duo zusammen. Tony Bennett hatte zu diesem Zeitpunkt mit Steuerschulden und einer Kokainsucht zu kämpfen. Nachdem Danny Bennett die Karriere seines Vater in die Hände nahm, feierte dieser sein großes Comeback in den frühen 1980er-Jahren.

Weiterhin beschrieb der Sohn des Sängers diesen als „einen Künstler, einen Menschenfreund, und eine Inspiration für jeden, der seine Eleganz und Anmut erleben durfte“. Tony Bennett verkaufte über 50 Millionen Platten und gewann 20 Grammys. Seine letzte Auszeichnung bekam er für sein gemeinsames Album mit Lady Gaga. Bereits zu diesem Zeitpunkt litt Tony Bennett an Demenz.