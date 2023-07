Jazz-Sänger Tony Bennett: Fragen zur Todesursache

Tony Bennett ist einer der wenigen Musiker, die von den 50er Jahren bis in die 2020er-Jahre aktiv in der Musikszene tätig waren. Nun ist der weltberühmte Crooner und 20-fache Grammy-Preisträger im Alter von 96 Jahren gestorben.

Seine Pressesprecherin Sylvia Weiner bestätigte Bennetts Tod und teilte mit, dass er in seiner Heimatstadt New York verstorben ist. Seine offizielle Todesursache – nur zwei Wochen vor seinem 97. Geburtstag – wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Empfehlung der Redaktion Demenzkranker Tony Bennett: Bewegende Abschiedsgala mit Lady Gaga

Bennett selbst erzählte noch vor wenigen Jahren stolz davon, dass er mit guten italienischen Genen ausgestattet sei und sich auch im hohen Alter noch fit halte.

Tony Bennett litt an Demenz

Bekannt ist allerdings, dass der Sänger seit sieben Jahren an Alzheimer erkrankt war. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, 2021 noch einmal auf Tour zu gehen. Seine Auftritte mit Lady Gaga fanden zudem ein großes Publikum.

Alzheimer ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die das Gehirn betrifft und zu einer allmählichen Verschlechterung der kognitiven Funktionen führt. Im Verlauf der Krankheit bilden sich abnormale Proteine, wie beispielsweise Beta-Amyloid-Plaques und tau-Proteine, im Gehirn, was zu einer Schädigung und einem Verlust von Nervenzellen führt.

Der Tod tritt in der Regel nicht direkt durch die Alzheimer-Krankheit selbst ein, sondern durch die Auswirkungen, die sie auf das Gehirn und den Körper hat. Während des Krankheitsverlaufs können Personen mit Alzheimer an einer Vielzahl von Komplikationen leiden, die schließlich lebensbedrohlich werden können. Dazu gehören unter anderem Infektionen, Folgen durch schwere Stürze, Schluckbeschwerden und Mangelernährung und eine allgemeine Schwächung des gesamten Körpers.

Lebenskrisen und Drogenabhängigkeit

Mehrere Lebenskrisen hatten Bennett schon in frühen Jahren viel Kraft gekostet. So enthüllte er 2011 in seinen Memoiren „All The Things You Are: The Life of Tony Bennett“, dass er pleite war und mit verschiedenen Substanzen drogenabhängig und zeitweise dem Tod nahe war. Bennett erzählte auch, Kokain geschnupft schnupfen und Marihuana geraucht zu haben und begründete das selbstschädigende Verhalten mit seiner finanziellen Notlage in den 1970er und 80er Jahren.