Lana Del Rey: Ex-Freund bekommt Werbeplakat fürs neue Album

In den USA, und ganz besonders im Großraum Los Angeles, ist es üblich, neue (Mainstream-) Alben in übergroßen Plakaten entlang der großen Magistralen zu bewerben. Die teuersten dieser „Billboards“ stehen an den Straßen Hollywood und an der Szenemeile Sunset Strip.

Diese Sitte hat Lana Del Rey nun in die bislang wenig Showbiz-relevante Heimatstadt ihres Ex-Lovers übertragen, der in der Klatsch-süchtigen Showbiz-Szene eher weniger gefragt war. „Es ist etwas Persönliches” bekennt LDR dann auch auf ihrem privaten Instagram-Account @honeymoon, auf dem sie das in Tulsa/Oklahoma platzierte Werbebanner gleich postet. Die avisierte Zielgruppe in der Provinz ist demnach nicht sonderlich weit gefasst: „Es gibt nur einen und der ist in Tulsa“, und fügt LDR in der kommentierenden Bildzeile hinzu.

Die Kenner unter ihren Fans spekulieren nun, ob diese eigenwillige Marketing-Aktion auf ihren Ex-Freund abzielt. Einen Polizisten aus ebenjenem Tulsa an der legendären „Route 66“, von dem sie sich nach Informationen diverses Klatsch-Portale im Mitte 2020 trennte und der früher in der beliebten TV-Serie „Live PD“ eine Reality-Rolle bekleidete.

Anderen Fans fiel auf, dass Del Rey ihre Album-Werbung und den gleichnamigen Titeltrack des Albums exakt am 7. Dezember 2022, dem Geburtstag ihres Ex, veröffentlicht hat.

Neues Album von Lana Del Rey: Viele Produzenten mischen mit

Anfang Dezember erfolgte bekanntlich die offizielle Ankündigung ihres kommenden Albums. Es ist ihr neuntes nach ihrem Imagewechsel, als sie nach frühen Hits wie „Video Games“ oder „Summertime Sadness“ zum Weltstar avancierte.

Auf dem erneut auf Los Angeles verweisenden Album „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“ hat sich eine illustre Schar an Co-Produzenten und Gästen versammelt, darunter Jon Batiste, Jack Antonoff, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis oder auch der Neo-Crooner SYML.

Erscheinungstermin des neuen LDR-Epos ist der 10. März 2023.

Antonoff, der bereits bei „Chemtrails Over The Country Club“ (2021) mit von der Partie war, wird als Produzent aufgeführt, ebenso wie Mike Hermosa, Drew Erickson und Zach Dawes, die wiederum bei „Blue Bannisters“ (ebenfalls 2021) mitwirkten.

Der Titeltrack ist ein klassischer LDR-Entwurf, ihre Stimme geistert über ein molltönendes Klavier und dunkel gefärbte Streichern. „When’s it gonna be my turn?”, singt sie in einer Strophe, „Open me up, tell me you like it / Love me until I love myself / There’s a tunnel under Ocean Boulevard.“