Lana Del Rey postet Tracklist und neue Fotos – Instagram zwingt sie zur Zensur

Mit „Did you know that there‘s a tunnel under Ocean Blvd“ – dem wohl längsten Songtitel in ihrer Musikhistorie – hat Lana Del Rey Anfang Dezember 2022 das Titelstück ihrer kommenden Platte veröffentlicht. Komponiert hat sie es gemeinsam mit Mike Hermosa, produziert mit Jack Antonoff, Drew Erickson, Benji und Zach Dawes. Ihr gleichnamiges, neuntes Album, das bereits vorbestellt werden kann, hatte die Musikerin für 10. März 2023 angekündigt. Mittlerweile wurde es auf den 24. März verschoben.

Nun hat Lana Del Rey die Tracklist des Albums inklusive Features veröffentlicht. Sie liest sich wie folgt:

‘The Grants” “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” “Sweet” “AW” “Judah Smith Interlude” “Candy Necklace” “Jon Batiste Interlude” “Kintsugi” “Fingertips” “Paris, Texas” “Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing” “Let the Light In” (feat. Father John Misty) “Margaret” (feat. Bleachers) “Fishtail’ “Peppers” (feat. Tommy Genesis) “Taco Truck x VB”

Die Songtitel postete Lana Del Rey ursprünglich auf Instagram zusammen mit Fotos, die sie teilweise nackt zeigen. Der Post wurde wegen Instagrams Richtlinien wieder entfernt, ist aber zum Beispiel hier auf Instagram in zensierter Version oder hier weiterhin zu sehen:

Lana Del Rey looks gorgeous 😍❤️ pic.twitter.com/uRMv4hPY02 — LDR Crave (@LDRCRAVE) January 13, 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lana Del Rey (@lanadelreybr)

So sieht das Artwork von Del Reys neuem Album aus:

Hier gibt es den ersten Song des kommenden Albums zu hören:

Lana Del Reys aktuelles, achtes Album BLUE BANISTERS erschien 2021, im selben Jahr ging ihm CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB voraus.