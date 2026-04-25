„Leaving Neverland“-Ankläger sendet Überlebenden sexuellen Kindesmissbrauchs Solidarität zum Kinostart von „Michael“

James Safechuck, einer der Ankläger aus „Leaving Neverland“, hat anlässlich des Kinostarts des Michael-Jackson-Biopics ein Statement veröffentlicht, das sich an Überlebende sexuellen Kindesmissbrauchs richtet.

Safechuck war einer der beiden Männer, die in dem Dokumentarfilm von 2019 Vorwürfe wegen sexuellen Kindesmissbrauchs gegen den Sänger erhoben. (Jackson bestritt die Anschuldigungen zeitlebens.) In einem Videobeitrag, den er ROLLING STONE zukommen ließ, erklärte Safechuck, er wolle in einer möglicherweise schwierigen Zeit für Betroffene den Kontakt zu anderen Überlebenden suchen.

„Der Film ‚Michael‘ kommt raus, er wird massiv beworben, es gibt Plakate und Werbespots, und die Leute feiern Michael. Das kann für Überlebende triggern, die ihren eigenen Michael in ihrem Leben haben – ob das der Priester ist, der Gott nahesteht, der Sporttrainer, der den Kindern einfach nur helfen will, oder der Stiefelternteil, der die Familie unterstützt“, sagte Safechuck. „Unsere Täter werden manchmal gefeiert, selbst nachdem wir die Wahrheit gesagt haben.“

Safechucks Vorwürfe und der Rechtsstreit

In „Leaving Neverland“ schilderte Safechuck, dass Jackson ihn zwischen 1988 und 1992 als Kind sexuell missbraucht habe. Während Safechuck seit einem Jahrzehnt in einen Rechtsstreit mit dem Jackson-Nachlass verwickelt ist, sagte er ROLLING STONE zuvor, seine Teilnahme an „Leaving Neverland“ sei nicht dazu gedacht gewesen, Jacksons Vermächtnis zu zerstören, sondern anderen Überlebenden sexuellen Kindesmissbrauchs Hoffnung zu geben.

„Ich wollte nicht, dass es ein Film über Michael wird oder eine reißerische Geschichte, die seinen Ruhm ausschlachtet. Ich wollte nicht Teil eines solchen Films sein. Ich wollte Teil einer Geschichte sein, die erzählt, wie es ist, Missbrauch überlebt zu haben“, sagte Safechuck 2019 gegenüber ROLLING STONE. „Mein Publikum, das ich erreichen wollte, waren andere Überlebende. Das war mein Ziel.“

In seinem Videostatement an ROLLING STONE bekräftigte Safechuck das noch einmal: „Ich wollte euch einfach wissen lassen, dass ihr nicht allein seid und dass es andere Überlebende gibt, die verstehen, was ihr durchmacht, und die für euch da sind. Und dass ihr, wenn ihr gerade alle Gefühle auf einmal fühlt, euch an Menschen anlehnen sollt, die euch nahestehen, an Menschen, die euch unterstützen und lieben – und wisst, dass ihr nicht allein seid.“

Prozess und Kritik am Biopic

Eine Klage über 400 Millionen Dollar, die Safechuck und Wade Robson – der in „Leaving Neverland“ ebenfalls Anschuldigungen gegen Jackson erhob – eingereicht haben, soll im November endlich vor Gericht kommen.

„Leaving Neverland“-Regisseur Dan Reed sprach ebenfalls mit ROLLING STONE über den Kinostart von „Michael“ und die Bemühungen, das Image des Sängers reinzuwaschen. „Mit diesem Film werden eindeutig viel mehr junge Menschen Michael Jackson entdecken, und sie werden das Kino wahrscheinlich mit dem Bild verlassen, dass er ein sehr talentierter Performer war, der Kindern gegenüber ziemlich nett war – und das ist eine grobe Verzerrung der Wahrheit“, sagte Reed zu ROLLING STONE.

„Würden diese Leute an einem Film mitwirken, der die Filme von Harvey Weinstein verherrlicht, ohne je zu erwähnen, dass er Frauen vergewaltigt hat? Würden sie Teil eines großen Werbefilms über die Wohltätigkeitsarbeit von Jeffrey Epstein sein?“

Safechucks vollständiges Statement ist nachfolgend zu lesen:

„Hallo. Ich wollte Kontakt zu anderen Überlebenden sexuellen Kindesmissbrauchs aufnehmen. Der Film ‚Michael‘ kommt raus, er wird massiv beworben, es gibt Plakate und Werbespots, und die Leute feiern Michael. Das kann für Überlebende triggern, die ihren eigenen Michael in ihrem Leben haben – ob das der Priester ist, der Gott nahesteht, der Sporttrainer, der den Kindern einfach nur helfen will, oder der Stiefelternteil, der die Familie unterstützt. Unsere Täter werden manchmal gefeiert, selbst nachdem wir die Wahrheit gesagt haben. Und ich wollte euch einfach wissen lassen, dass ihr nicht allein seid und dass es andere Überlebende gibt, die verstehen, was ihr durchmacht, und die für euch da sind. Und dass ihr, wenn ihr gerade alle Gefühle auf einmal fühlt, euch an Menschen anlehnen sollt, die euch nahestehen, an Menschen, die euch unterstützen und lieben – und wisst, dass ihr nicht allein seid. Und dass die Wahrheit zu sagen und zu erzählen, was passiert ist, etwas Gutes ist und Teil eurer Heilung. Also gut, ich liebe euch, tschüss.“