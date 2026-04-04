Lionel Messi und Cristiano Ronaldo werden für Lego-Kampagne miniaturisiert

Nur wenige Menschen auf der Welt dürfen den FIFA-WM-Pokal in den Händen halten – aber immerhin kann man sich Legos originalgetreue Replik im Maßstab 1:1 sichern. Und obwohl sie im echten Leben Rivalen um den Titel sind, sitzen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo und Vinícius Júnior in einem am Donnerstag veröffentlichten Lego-Werbespot gemeinsam am Tisch – und kämpfen um die Steinversion des Pokals.

Der im März erschienene Lego-WM-Pokal kostet 200 Dollar und besteht aus 2.842 Teilen. Als Fortsetzung folgen nun Playsets und Minifiguren, die von Messi, Mbappé, Ronaldo und Vini Jr. inspiriert sind – den Repräsentanten Argentiniens, Frankreichs, Portugals und Brasiliens.

Im Spot sitzen die Fußballrivalen an einem Drehtisch und wetteifern darum, ihre eigene Minifigur auf dem Lego-WM-Pokal zu platzieren – bis ein kleiner Junge ihn kurzerhand für sich beansprucht. Neben dem Pokal und den kommenden Sets hat Lego außerdem einen Fußball aus 1.498 Teilen veröffentlicht, in dem sich eine Nachbildung eines Spielfelds verbirgt.

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Lego Editions im Überblick

Jede Minifigur wird Teil einer Kollektion namens Lego Editions sein, die laut dem dänischen Spielzeughersteller „einen filmreifen Schnappschuss jedes Spielers einfängt“. Die kleinste Produktlinie heißt „Football Highlights“; die Sets umfassen rund 500 Teile und sind von Schlüsselmomenten aus der Karriere der jeweiligen Spieler inspiriert.

Ronaldo und Messi erhalten darüber hinaus ein aufwendigeres „Football Legend“-Set, das die Spieler bei ihren charakteristischen Torjubeln zeigt. Für Messi gibt es zusätzlich ein „Celebration“-Set mit 1.427 Teilen. Die Sets sind ab sofort vorbestellbar und erscheinen am 1. Mai; das Messi-Celebration-Set folgt am 1. Juni. Die Ronaldo- und Vini-Jr.-Sets kommen ebenfalls am 1. Mai, sind aber noch nicht zum Vorbestellen verfügbar.

Einige der erhältlichen Sets gibt es hier im Überblick.