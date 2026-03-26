Kalender: Wann Fußball-WM und Konzerte kollidieren – kompletter Überblick

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Der Sommer 2026 bringt ein seltenes Szenario hervor: Während in Nordamerika die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, steht Europa mitten in seiner intensivsten Konzert- und Festivalsaison. Was auf den ersten Blick wie zwei getrennte Welten wirkt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als konfliktreich. Die Anstoßzeiten der WM treffen leider nahezu perfekt auf die Live-Primetime.

Zwischen 19:00 und 22:30 Uhr, also genau dann, wenn Headliner auf Festivals spielen und große Open-Air-Shows ihren Höhepunkt erreichen, laufen die entscheidenden Spiele der Vorrunde.

Betroffen sind davon naürlich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aber auch große europäische Festivals geraten unter Druck. Und, keine Sorge: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Lesen Sie hier alle Gruppenphasen-Kollisionen sowie die Kollisionen der K.O.-Phase.

DIE GRUPPENPHASE

Der erste große Zusammenstoß: 14. Juni

Schon der Auftakt bereitet uns Magenschmerzen! Deutschland spielt um 19:00 Uhr, direkt gefolgt von einem weiteren Topspiel um 22:00 Uhr. Zwei starke Fußball-Slots innerhalb eines Abends.

Parallel dazu:

DJ BoBo spielt in Berlin (okaaaaay, nicht so schlimm), Clueso in Fulda, Zucchero in Graz. Gleichzeitig laufen allerdings mehrere große Festivals, darunter Nova Rock, Download, Pinkpop und Rock for People.

Das Ergebnis ist eine doppelte Konkurrenzsituation: erst das Deutschlandspiel, dann direkt ein weiteres attraktives Abendspiel. Für Besucher bedeutet das die klassische Frage: Bühne oder Bildschirm.

Der kritische Punkt: Samstag, 20. Juni

Der 20. Juni ist der neuralgische Moment der gesamten Vorrunde. Ein Samstag, mehrere Spiele, darunter ein Deutschlandspiel um 22:00 Uhr. Gleichzeitig erreicht der europäische Festivalsommer hier seine höchste Dichte.

An diesem Abend stehen unter anderem auf den Bühnen:

Helene Fischer in Frankfurt, Johannes Oerding in Hamburg, Montez in Berlin, Zucchero in Frankfurt. Parallel laufen mit Hurricane, Southside, Hellfest, Graspop und Isle of Wight mehrere der größten Festivals Europas. Hier kollidieren zwei Systeme vollständig. Das Fußballspiel trifft auf den Headliner-Slot. Anders als bei Einzelkonzerten gibt es bei Festivals kaum Ausweichmöglichkeiten. Wer vorne an der Bühne steht, bleibt dort. Wer das Spiel sehen will, verlässt die Situation komplett. Dazu die Frage: Wo auf den Festivals kann ich denn überhaupt Fussi glotzen?

England, Rock und ein Dienstagabend: 23. Juni

Auch abseits deutscher Spiele entstehen Konflikte. Am 23. Juni trifft England am Abend auf Ghana. Zeitgleich laufen große Rockproduktionen: Guns N’ Roses in Berlin, Def Leppard in Dortmund, Kings of Leon in Wien.

Der maximale Konflikt: 25. Juni

Der 25. Juni markiert den Höhepunkt der Überschneidungen. Deutschland spielt um 22:00 Uhr, gleichzeitig läuft ein weiteres Gruppenspiel. Parallel dazu ein außergewöhnlich dichtes Konzertfeld: Pulp im Berliner Tempodrom, Guns N’ Roses ebenfalls in Berlin, Nina Chuba in Köln, The Weeknd in München, Foreigner in Zürich. Dazu kommen Großfestivals wie Tons of Rock. Ungünstiger geht’s nicht, finden wir.

Mehrere Großevents beginnen zwischen 18:30 und 20:00 Uhr und laufen genau in die entscheidende Spielphase hinein. Das wird hart.

Das verlängerte Konfliktfenster: 26. und 27. Juni

Auch die letzten Vorrundentage bleiben angespannt. Spiele um 21:00 Uhr kollidieren weiterhin mit klassischen Konzertzeiten. Wincent Weiss in Ulm, Unheilig in Graz und erneut The Weeknd in München fallen in diese Phase. Parallel laufen große Festivals weiter.

Am 27. Juni verschiebt sich die Lage leicht nach hinten. Spiele beginnen erst um 23:00 Uhr. Konzerte wie Pulp im Tempodrom oder die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne sind dann bereits im späten Verlauf oder längst, den Lärmschutzregeln entsprechend, vorbei. Vielleicht schenkt man sich die Zugaben?

Das Zeitverschiebungsproblem

Was sich durch alle Tage zieht, ist kein Zufall, sondern hat System, leider. Die Zeitfenster sind nahezu identisch: Konzerte und Festivals setzen auf wichtige Slots zwischen 19:00 und 22:30 Uhr. Die WM-Spiele in europäischer Zeit liegen genau in diesem Bereich.

Das führt zu einer fast vollständigen Überlappung. Besonders Festivals sind davon betroffen, weil sie auf feste Dramaturgien angewiesen sind. Headliner lassen sich nicht kurzfristig verschieben, ohne das gesamte Programm durcheinanderzubringen.

Live-Kalender: Wann Fußball-WM und Konzerte kollidieren – kompletter Überblick

14. Juni 2026 – Auftakt mit Doppelbelastung

WM-Spiele:

Deutschland – Curaçao (19:00)

Niederlande – Japan (22:00)

Konzerte und Festivals:

DJ BoBo, Berlin, Uber Arena, 18:00 → direkte Kollision

Clueso, Fulda, Domplatz, 20:00 → direkte Kollision

Zucchero, Graz, Stadthalle, 20:00 → direkte Kollision

Festivals:

Nova Rock, Nickelsdorf → direkte Kollision

Download Festival, Donington → direkte Kollision

Pinkpop, Landgraaf → direkte Kollision

Rock for People, Hradec Králové → direkte Kollision

20. Juni 2026 – Der kritische Samstag

WM-Spiele:

Spiel um 19:00

Deutschland – Elfenbeinküste (22:00)

Konzerte:

Helene Fischer, Frankfurt, 19:30 → direkte Kollision

Johannes Oerding, Hamburg, 18:00 → direkte Kollision

Montez, Berlin, 19:00 → direkte Kollision

Zucchero, Frankfurt, 20:00 → direkte Kollision

Festivals:

Hurricane, Scheeßel → direkte Kollision

Southside, Neuhausen ob Eck → direkte Kollision

Hellfest, Clisson → direkte Kollision

Graspop, Dessel → direkte Kollision

Isle of Wight Festival → direkte Kollision

21. Juni 2026 – auch nicht schön!

WM-Spiele:

18:00

21:00

00:00

Konzerte:

Roland Kaiser, Aurich, 20:00 → direkte Kollision

Zucchero, München, 20:00 → direkte Kollision

Festivals:

Hurricane → teilweise Kollision

Southside → teilweise Kollision

Hellfest → teilweise Kollision

23. Juni 2026 – Internationaler Fokus

WM-Spiele:

19:00

England – Ghana (22:00)

Konzerte:

Guns N’ Roses, Berlin, 20:00 → direkte Kollision

Def Leppard, Dortmund, ca. 20:00 → direkte Kollision

Kings of Leon, Wien, ca. 20:00 → direkte Kollision

25. Juni 2026 – Höhepunkt der Kollisionen

WM-Spiele:

Deutschland – Ecuador (22:00)

paralleles Gruppenspiel (22:00)

Konzerte:

Pulp, Berlin, Tempodrom, 20:00 → direkte Kollision

Guns N’ Roses, Berlin, 20:00 → direkte Kollision

Nina Chuba, Köln, 19:00 → direkte Kollision

The Weeknd, München, 18:30 → direkte Kollision

Foreigner, Zürich, 20:00 → direkte Kollision

Festivals:

Tons of Rock → direkte Kollision

26. Juni 2026 – Fortsetzung des Konflikts

WM-Spiele:

zwei Spiele um 21:00

Konzerte:

Wincent Weiss, Ulm/Wiblingen, 19:00 → direkte Kollision

Unheilig, Graz, 19:00 → direkte Kollision

The Weeknd, München, 18:30 → direkte Kollision

Festivals:

Tons of Rock → direkte Kollision

27. Juni 2026 – Verschobene Kollision

WM-Spiele:

Spiele ab 23:00

Konzerte:

Pulp, Berlin, 20:00 → teilweise Kollision

Berliner Philharmoniker, Berlin, 20:15 → teilweise Kollision

The Weeknd, München, 18:30 → teilweise Kollision

Festivals:

Summerstage, Basel → geringe Kollision

Tons of Rock → teilweise Kollision

DIE K.O.-SPIELE

Bruno Mars, The Cure, BTS

Bruno Mars (Juni 2026, Deutschland)

Termine:

26. -29. Juni, Berlin, Olympiastadion

WM-Kollisionen:

26. Juni (Berlin) WM: zwei Spiele um 21:00 → Konzertstart ca. 20:00 → direkte Kollision mit beiden Abendspielen

28. Juni (Berlin) WM: K.-o.-Runde (u. a. Spiel um ca. 19:00) → direkte Überschneidung mit Hauptteil der Show

29. Juni (Berlin) WM: Spiele am späten Nachmittag und Abend → Überschneidung je nach Anstoßzeit (teilweise bis direkt)



The Cure (Juli 2026, Deutschland)

Termine:

10.-12. Juli, Berlin, Wuhlheide

WM-Kollisionen:

10. Juli (Berlin) WM: Viertelfinale (ca. 19:00) → direkte Kollision mit Konzertbeginn / erster Hälfte

11. Juli (Berlin) WM: Viertelfinale (ca. 21:00) → perfekte Überschneidung mit Headliner-Slot

12. Juli (Berlin) WM: Nachtspiel (ca. 01:00) → keine klassische Primetime-Kollision, eher Nachlauf



BTS (Juli 2026, Deutschland)

Termine:

11. und 12. Juli, München, Allianz Arena

WM-Kollisionen:

11. Juli (München) WM: Viertelfinale (ca. 21:00) → direkte Kollision mit Hauptteil der Show

12. Juli (München) WM: Nachtspiel (ca. 01:00) → nur geringe / indirekte Kollision

