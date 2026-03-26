Kalender: Wann Fußball-WM und Konzerte kollidieren – kompletter Überblick
Helene Fischer, Guns N' Roses – und gleichzeitig Deutschland-Spiel. Warum die WM 2026 und der europäische Konzert-Sommer auf direkten Kollisionskurs gehen.
Der Sommer 2026 bringt ein seltenes Szenario hervor: Während in Nordamerika die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, steht Europa mitten in seiner intensivsten Konzert- und Festivalsaison. Was auf den ersten Blick wie zwei getrennte Welten wirkt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als konfliktreich. Die Anstoßzeiten der WM treffen leider nahezu perfekt auf die Live-Primetime.
Zwischen 19:00 und 22:30 Uhr, also genau dann, wenn Headliner auf Festivals spielen und große Open-Air-Shows ihren Höhepunkt erreichen, laufen die entscheidenden Spiele der Vorrunde.
Betroffen sind davon naürlich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aber auch große europäische Festivals geraten unter Druck. Und, keine Sorge: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.
Lesen Sie hier alle Gruppenphasen-Kollisionen sowie die Kollisionen der K.O.-Phase.
DIE GRUPPENPHASE
Der erste große Zusammenstoß: 14. Juni
Schon der Auftakt bereitet uns Magenschmerzen! Deutschland spielt um 19:00 Uhr, direkt gefolgt von einem weiteren Topspiel um 22:00 Uhr. Zwei starke Fußball-Slots innerhalb eines Abends.
Parallel dazu:
DJ BoBo spielt in Berlin (okaaaaay, nicht so schlimm), Clueso in Fulda, Zucchero in Graz. Gleichzeitig laufen allerdings mehrere große Festivals, darunter Nova Rock, Download, Pinkpop und Rock for People.
Das Ergebnis ist eine doppelte Konkurrenzsituation: erst das Deutschlandspiel, dann direkt ein weiteres attraktives Abendspiel. Für Besucher bedeutet das die klassische Frage: Bühne oder Bildschirm.
Der kritische Punkt: Samstag, 20. Juni
Der 20. Juni ist der neuralgische Moment der gesamten Vorrunde. Ein Samstag, mehrere Spiele, darunter ein Deutschlandspiel um 22:00 Uhr. Gleichzeitig erreicht der europäische Festivalsommer hier seine höchste Dichte.
An diesem Abend stehen unter anderem auf den Bühnen:
Helene Fischer in Frankfurt, Johannes Oerding in Hamburg, Montez in Berlin, Zucchero in Frankfurt. Parallel laufen mit Hurricane, Southside, Hellfest, Graspop und Isle of Wight mehrere der größten Festivals Europas. Hier kollidieren zwei Systeme vollständig. Das Fußballspiel trifft auf den Headliner-Slot. Anders als bei Einzelkonzerten gibt es bei Festivals kaum Ausweichmöglichkeiten. Wer vorne an der Bühne steht, bleibt dort. Wer das Spiel sehen will, verlässt die Situation komplett. Dazu die Frage: Wo auf den Festivals kann ich denn überhaupt Fussi glotzen?
England, Rock und ein Dienstagabend: 23. Juni
Auch abseits deutscher Spiele entstehen Konflikte. Am 23. Juni trifft England am Abend auf Ghana. Zeitgleich laufen große Rockproduktionen: Guns N’ Roses in Berlin, Def Leppard in Dortmund, Kings of Leon in Wien.
Der maximale Konflikt: 25. Juni
Der 25. Juni markiert den Höhepunkt der Überschneidungen. Deutschland spielt um 22:00 Uhr, gleichzeitig läuft ein weiteres Gruppenspiel. Parallel dazu ein außergewöhnlich dichtes Konzertfeld: Pulp im Berliner Tempodrom, Guns N’ Roses ebenfalls in Berlin, Nina Chuba in Köln, The Weeknd in München, Foreigner in Zürich. Dazu kommen Großfestivals wie Tons of Rock. Ungünstiger geht’s nicht, finden wir.
Mehrere Großevents beginnen zwischen 18:30 und 20:00 Uhr und laufen genau in die entscheidende Spielphase hinein. Das wird hart.
Das verlängerte Konfliktfenster: 26. und 27. Juni
Auch die letzten Vorrundentage bleiben angespannt. Spiele um 21:00 Uhr kollidieren weiterhin mit klassischen Konzertzeiten. Wincent Weiss in Ulm, Unheilig in Graz und erneut The Weeknd in München fallen in diese Phase. Parallel laufen große Festivals weiter.
Am 27. Juni verschiebt sich die Lage leicht nach hinten. Spiele beginnen erst um 23:00 Uhr. Konzerte wie Pulp im Tempodrom oder die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne sind dann bereits im späten Verlauf oder längst, den Lärmschutzregeln entsprechend, vorbei. Vielleicht schenkt man sich die Zugaben?
Das Zeitverschiebungsproblem
Was sich durch alle Tage zieht, ist kein Zufall, sondern hat System, leider. Die Zeitfenster sind nahezu identisch: Konzerte und Festivals setzen auf wichtige Slots zwischen 19:00 und 22:30 Uhr. Die WM-Spiele in europäischer Zeit liegen genau in diesem Bereich.
Das führt zu einer fast vollständigen Überlappung. Besonders Festivals sind davon betroffen, weil sie auf feste Dramaturgien angewiesen sind. Headliner lassen sich nicht kurzfristig verschieben, ohne das gesamte Programm durcheinanderzubringen.
Live-Kalender: Wann Fußball-WM und Konzerte kollidieren – kompletter Überblick
14. Juni 2026 – Auftakt mit Doppelbelastung
WM-Spiele:
- Deutschland – Curaçao (19:00)
- Niederlande – Japan (22:00)
Konzerte und Festivals:
- DJ BoBo, Berlin, Uber Arena, 18:00 → direkte Kollision
- Clueso, Fulda, Domplatz, 20:00 → direkte Kollision
- Zucchero, Graz, Stadthalle, 20:00 → direkte Kollision
Festivals:
- Nova Rock, Nickelsdorf → direkte Kollision
- Download Festival, Donington → direkte Kollision
- Pinkpop, Landgraaf → direkte Kollision
- Rock for People, Hradec Králové → direkte Kollision
20. Juni 2026 – Der kritische Samstag
WM-Spiele:
- Spiel um 19:00
- Deutschland – Elfenbeinküste (22:00)
Konzerte:
- Helene Fischer, Frankfurt, 19:30 → direkte Kollision
- Johannes Oerding, Hamburg, 18:00 → direkte Kollision
- Montez, Berlin, 19:00 → direkte Kollision
- Zucchero, Frankfurt, 20:00 → direkte Kollision
Festivals:
- Hurricane, Scheeßel → direkte Kollision
- Southside, Neuhausen ob Eck → direkte Kollision
- Hellfest, Clisson → direkte Kollision
- Graspop, Dessel → direkte Kollision
- Isle of Wight Festival → direkte Kollision
21. Juni 2026 – auch nicht schön!
WM-Spiele:
- 18:00
- 21:00
- 00:00
Konzerte:
- Roland Kaiser, Aurich, 20:00 → direkte Kollision
- Zucchero, München, 20:00 → direkte Kollision
Festivals:
- Hurricane → teilweise Kollision
- Southside → teilweise Kollision
- Hellfest → teilweise Kollision
23. Juni 2026 – Internationaler Fokus
WM-Spiele:
- 19:00
- England – Ghana (22:00)
Konzerte:
- Guns N’ Roses, Berlin, 20:00 → direkte Kollision
- Def Leppard, Dortmund, ca. 20:00 → direkte Kollision
- Kings of Leon, Wien, ca. 20:00 → direkte Kollision
25. Juni 2026 – Höhepunkt der Kollisionen
WM-Spiele:
- Deutschland – Ecuador (22:00)
- paralleles Gruppenspiel (22:00)
Konzerte:
- Pulp, Berlin, Tempodrom, 20:00 → direkte Kollision
- Guns N’ Roses, Berlin, 20:00 → direkte Kollision
- Nina Chuba, Köln, 19:00 → direkte Kollision
- The Weeknd, München, 18:30 → direkte Kollision
- Foreigner, Zürich, 20:00 → direkte Kollision
Festivals:
- Tons of Rock → direkte Kollision
26. Juni 2026 – Fortsetzung des Konflikts
WM-Spiele:
- zwei Spiele um 21:00
Konzerte:
- Wincent Weiss, Ulm/Wiblingen, 19:00 → direkte Kollision
- Unheilig, Graz, 19:00 → direkte Kollision
- The Weeknd, München, 18:30 → direkte Kollision
Festivals:
- Tons of Rock → direkte Kollision
27. Juni 2026 – Verschobene Kollision
WM-Spiele:
- Spiele ab 23:00
Konzerte:
- Pulp, Berlin, 20:00 → teilweise Kollision
- Berliner Philharmoniker, Berlin, 20:15 → teilweise Kollision
- The Weeknd, München, 18:30 → teilweise Kollision
Festivals:
- Summerstage, Basel → geringe Kollision
- Tons of Rock → teilweise Kollision
DIE K.O.-SPIELE
Bruno Mars, The Cure, BTS
Bruno Mars (Juni 2026, Deutschland)
Termine:
- 26. -29. Juni, Berlin, Olympiastadion
WM-Kollisionen:
- 26. Juni (Berlin)
- WM: zwei Spiele um 21:00
- → Konzertstart ca. 20:00
- → direkte Kollision mit beiden Abendspielen
- 28. Juni (Berlin)
- WM: K.-o.-Runde (u. a. Spiel um ca. 19:00)
- → direkte Überschneidung mit Hauptteil der Show
- 29. Juni (Berlin)
- WM: Spiele am späten Nachmittag und Abend
- → Überschneidung je nach Anstoßzeit (teilweise bis direkt)
The Cure (Juli 2026, Deutschland)
Termine:
- 10.-12. Juli, Berlin, Wuhlheide
WM-Kollisionen:
- 10. Juli (Berlin)
- WM: Viertelfinale (ca. 19:00)
- → direkte Kollision mit Konzertbeginn / erster Hälfte
- 11. Juli (Berlin)
- WM: Viertelfinale (ca. 21:00)
- → perfekte Überschneidung mit Headliner-Slot
- 12. Juli (Berlin)
- WM: Nachtspiel (ca. 01:00)
- → keine klassische Primetime-Kollision, eher Nachlauf
BTS (Juli 2026, Deutschland)
Termine:
- 11. und 12. Juli, München, Allianz Arena
WM-Kollisionen:
- 11. Juli (München)
- WM: Viertelfinale (ca. 21:00)
- → direkte Kollision mit Hauptteil der Show
- 12. Juli (München)
- WM: Nachtspiel (ca. 01:00)
- → nur geringe / indirekte Kollision