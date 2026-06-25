Leonard Cohens Nachlass unterstützt Trumps Plan nicht, „Hallelujah“ bei der Freedom-250-Rallye zu spielen

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Leonard Cohens Nachlass hat unmissverständlich klargestellt, dass er Präsident Donald Trumps Vorhaben, Cohens berühmten Song „Hallelujah“ bei seiner Freedom-250-Rallye am Mittwochabend zu verwenden, nicht genehmigt hat.

„Der Leonard-Cohen-Nachlass hat erfahren, dass der Song ‚Hallelujah‘ bei einer Donald-Trump-Rallye am 24. Juni aufgeführt werden soll“, hieß es in einem Statement auf den Social-Media-Kanälen des verstorbenen Sängers. „Diese Nutzung ist nicht autorisiert, und der Nachlass unterstützt oder billigt weder diese noch eine ähnliche Verwendung.“

Den Abschluss der Erklärung bildete ein Seitenhieb auf Trumps Truth-Social-Catchphrase: „Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.“

Nicht zum ersten Mal

Cohens Nachlass hat Trumps Umgang mit dem vielfach gecoverten Klassiker schon früher kritisiert. Als Trumps Wahlkampfteam eine Coverversion des Songs beim Republican National Convention 2020 einsetzte, erklärte der Nachlass, er sei „bestürzt, dass der RNC so vorgehe, obwohl der Cohen-Nachlass dem RNC die Nutzung ausdrücklich verweigert hatte, und über diesen ziemlich dreisten Versuch, ‚Hallelujah‘ auf so grobe Weise zu politisieren und auszuschlachten“. Stattdessen empfahl der Nachlass Trumps Kampagne, doch Cohens „You Want It Darker“ anzufragen.

Im vergangenen Monat zogen sich zahlreiche Künstler – darunter Bret Michaels, Martina McBride, Young MC, The Commodores und Morris Day – aus der Freedom-250-Konzertreihe zurück, nachdem sie von den Verbindungen der Veranstalter zu Trump erfahren hatten. Nach dem öffentlichen Desaster der Veranstaltung kündigte Trump an, die Rallye auf der National Mall in Washington, D.C., werde stattdessen den Country-Sänger Lee Greenwood aus den Achtzigern sowie Opernsänger Christopher Macchio präsentieren, der unter anderem „Nessun Dorma“ und „Hallelujah“ zu Gehör bringen solle.

Trump erklärte außerdem kürzlich, die diesjährigen Feierlichkeiten zum 4. Juli – dem 250. Jahrestag der Staatsgründung – würden von einer weiteren Trump-Rallye gekrönt.

Trumps Ankündigung auf Truth Social

„Am 4. Juli werden wir am Lincoln Memorial und am Washington Monument, im wunderschönen und sicheren Washington D.C., die spektakulärste TRUMP-RALLYE aller Zeiten veranstalten“, schrieb Trump auf Truth Social – am Morgen nach seiner 60-Millionen-Dollar-UFC-Geburtstagsparty im Weißen Haus.

„Mehr als 300 Mitglieder unserer starken und talentierten Militärkapellen, Orchester und Zeremonialeinheiten werden patriotische Melodien und amerikanische Klassiker aufführen, und meine Playlist (Keiner von diesen Leuten, die einen einschläfern und ständig jammern!), während wir unser Land feiern“, fügte er hinzu. „Ich werde eine Grundsatzrede halten, die Sie nicht verpassen wollen.“