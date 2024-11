„Letzte Chance“: Taylor Swift springt für Kamala erneut in die Bresche

Taylor Swift feierte den Höhepunkt der US-Etappe der „Eras“-Tour, indem sie die Fans ermutigte, am Wahltag wählen zu gehen.

„Ich hätte mir keine magischere Art und Weise wünschen können, unsere US-Shows auf der ‚Eras‘-Tour zu beenden“, schrieb die Sängerin auf Instagram. „Hatte gerade die Zeit meines Lebens mit 207.000 wunderbaren Menschen in Indianapolis, die uns mit so viel Liebe, Begeisterung und Freude überschütteten … Ich weiß, dass ich auf dieses Wochenende zurückblicken und lächeln werde. Weil es einfach wie ein Traum war, alles. Vielen Dank an alle, die gekommen sind, um uns bei unseren letzten drei amerikanischen Shows zu sehen!!“

Taylor Swift auf Instagram:

Sie fügte hinzu, geschmückt mit Wahlurnen- und amerikanischen Flaggen-Emojis: „Und hier ist eine freundliche, aber äußerst wichtige Erinnerung daran, dass morgen die US-Wahlen stattfinden. Und dies eure letzte Chance ist, eure Stimme abzugeben.“

Im September unterstützte Swift Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin und bestätigte, dass sie ihre Stimme für die demokratische Kandidatin abgeben würde.

„Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben“, schrieb Swift in den sozialen Medien.„“Ich stimme für @kamalaharris. Weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sich für sie einsetzt. Ich denke, sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit. Und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden. Ich war so ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl von @timwalz als ihren Vizekandidaten, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+-Rechte, IVF und das Recht einer Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt.“

Die Sängerin betonte ihre Entscheidung und schrieb: „Ich habe meine Recherchen durchgeführt und meine Wahl getroffen. Ihr müsst eure Recherchen selbst durchführen und die Wahl selbst treffen. Ich möchte auch sagen, insbesondere an Erstwähler: Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können! Finde es auch viel einfacher, frühzeitig zu wählen. Ich werde in meiner Geschichte einen Link zu den Registrierungsstellen und zu den Terminen und Informationen für die vorzeitige Stimmabgabe bereitstellen.“

„Childless Cat Lady“

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin unterschrieb ihren Beitrag als „Taylor Swift“ und „Childless Cat Lady“. Nach der Unterstützung sagte Tim Walz gegenüber MSNBC, dass er „unglaublich dankbar“ für Swifts Support sei.

„Ich sage das auch als Katzenbesitzer“, fügte er hinzu. „Das war eloquent. Es ist die Art von Mut, die wir in Amerika brauchen, um etwas zu erreichen.“

Harris merkte an, dass sie „sehr stolz“ sei, die Unterstützung des Popstars zu haben. „Ich respektiere wirklich den Mut, den sie in ihrer Karriere bewiesen hat. Einfach für das einzustehen, was sie für richtig hält“, sagte Harris gegenüber „Wired“.

„ICH HASSE TAYLOR SWIFT“

Eine Person, die von Swifts Unterstützung für Harris nicht begeistert war: der republikanische Kandidat Donald Trump. Zunächst versuchte Trump, den Verlust der Unterstützung der berühmtesten Person der Welt herunterzuspielen. Er bezeichnete Swift als „sehr liberale Person“ und deutete an, dass „sie dafür wahrscheinlich einen Preis auf dem Markt zahlen wird“.

Aber er konnte nicht anders, als einige Tage später zu offenbaren, wie wütend er war, als er auf Truth Social postete: „ICH HASSE TAYLOR SWIFT.“