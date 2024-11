Michael Stipe singt mit Jon Bon Jovi R.E.M.-Hit für Kamala Harris

Auch Michael Stipe und Jon Bon Jovi haben ihren Beitrag dazu geleistet, damit möglichst viele Amerikaner am Dienstag (05. November) für Kamala Harris und Tim Walz votieren.

Am Sonntagabend (03. November) traten beide Musiker bei einer Kundgebung der Demokraten im Cobb Galleria Centre Georgia auf und spielten eine reduzierte Interpretation des R.E.M.-Songs „The One I Love“ aus dem Album „Document“ (1987). Stipe übernahm den Leadgesang und Bon Jovi die Akustikgitarre. Zuvor holte der Sänger auch „Driver 8“ hervor, der noch ein paar Jahre älter ist („Fables Of The Reconstruction“, 1985) als der oft als Love Song missverstandene „The One I Love“.

Der ehemalige Sänger von R.E.M. forderte die Menschen auch auf, wählen zu gehen und appellierte an die Kraft demokratischer Prozesse: „Wir waren schon einmal hier. Wir wissen, was es bedeutet, wenn man jede einzelne Person in seiner Gemeinde, seiner Kirche, seinem Skate-Club – was auch immer es ist – dazu bringt, rauszugehen, mit ihnen zu reden, sie zum Wählen zu bringen.“

Michael Stipe unterstützt aktiv die Demokraten

Es ist natürlich keine Überraschung, dass Stipe sich für Harris einsetzt. Auch früher schon unterstützten er und seine Ex-Band die Demokraten. Legendär ist die „Vote For Change“-Tour vor 20 Jahren. In den letzten Wochen grub der Musiker immer mal wieder Songs seiner Band aus, um sie als Support für Harris/Walz zu spielen, etwa „Wendell Gee“ bei einer Wahlkampfveranstaltung in Georgia.

R.E.M. veröffentlichten zu dem Zweck auch eine digitale Compilation mit politischen Songs aus dem Katalog der Band. Darauf befindet sich auch „I Believe“, das als Lyrics-Video im Zuge ihrer „We Are Hope Despite The Times“-Kampagne ins Netz gestellt wurde, um die Menschen zu ermutigen, ihre Stimme abzugeben.

Stipe warnte schon 2016 vor der Wahl Donald Trumps. Vergeblich. 2019 versuchten R.E.M. zu verhindern, dass der Republikaner auf Wahlkampfveranstaltungen „Everybody Hurts“ abspielt. Nun verspottete er Trump für seine Verwendung von „YMCA“ von den Village People. „It’s fun to get out the V-O-T-E, it’s fun to get out the V-O-T-E“, sagte er im Stil des Disco-Hits. Der Song wird oft bei Veranstaltungen des Milliardärs gespielt, er tanzt sogar dazu.