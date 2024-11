Entscheidet Taylor Swift nun die US-Wahl?

Taylor Swift hat ein sagenhaftes Jahr hinter sich. Dabei endete schon das Vorjahr passend mit dem Titel „Person Of The Year“ des renommierten TIME-Magazines. Die „Eras“-Tour ist eine der erfolgreichsten in der Geschichte. Nicht zu vergessen, dass die 34-Jährige inzwischen bis zu 100 Rekorde im Guinness-Buch der Rekorde aufgestellt oder gebrochen hat. Der Einfluss der Sängerin auf junge Frauen beschäftigt inzwischen nicht nur Musikkritiker, sondern auch zahlreiche Forscher.

Gibt es also einen „Taylor-Swift-Effekt“, der Grund für diese Erfolgswelle ist? Mehr als die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner bezeichnen sich als Fans oder sogar Swifties. Auch deshalb könnte die Musikerin einen entscheidenden Einfluss auf die kommende US-Wahl haben. Vor einigen Wochen sprach sie sich in einem von vielen Seiten gelobten Statement für das Duo Harris/Walz aus und erklärte dies auch damit, dass sie für Hoffnung und nicht für Spaltung eintreten wolle.

Taylor Swift stellt sich hinter Kamala Harris

Lange Zeit war gemutmaßt worden, ob Swift überhaupt einen Kommentar zum Wahlkampf abgeben würde, auch wenn sie sich bei der letzten Wahl eher still für Joe Biden einsetzte. Nun, bei dieser Richtungsentscheidung, die möglicherweise die US-Politik der nächsten Jahrzehnte bestimmen könnte, stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Sängerin wirklich hat.

Eine Dokumentation bei Arte geht dieser Frage nach, geht dabei auf ihr Songwriting-Talent, ihren Geschäftssinn und zahlreiche ihre Entscheidungen für ihre künstlerische Freiheit sowie ihre bedeutsame Beziehung zu ihren Fans ein. Zu sehen ist, wie Swift einst in Pennsylvania und Nashville, Tennessee, ihre Karriere zu formen begann und beleuchtet ihre Kindheit. Zu Wort kommt ihr erster Produzent Steve Migliore, dazu eine ehemalige Kunstlehrerin, die heute vielleicht einer ihrer größten Fans ist und im Besitz einer wohl sehr wertvollen Aufnahme ist.

„Der Taylor-Swift-Effekt – Pop-Ikone und politische Hoffnungsträgerin“: Freitag, 1. November um 21:45 bei arte (online verfügbar bis 23. Januar 2025)