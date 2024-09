Seit Verkündung der Oasis-Reunion ist Liam Gallagher auf X, vormals Twitter, wieder sehr aktiv. Am gestrigen Freitag (06. September 2024) wies er einen Fan rüde zurecht („Shut up!“), weil der sich über die hohen Kartenpreise von Ticketmaster echauffiert hatte. Im X-Thread ging er dann noch auf die Frage ein, ob seine Mutter Peggy eines der 14 Reunion-Konzerte im kommenden Jahr besuchen wird.

Am heutigen Samstag legte der Oasis-Sänger nach. „Mooning“ schrieb er in den sozialen Netzwerken, was auf Deutsch etwa „vor sich hinträumen“ bedeuten kann. Gallagher blieb aber nicht lange stumm. Munter beantwortete er allerhand Fan-Fragen.

„Ich habe den Eindruck, dass Du den Verstand verloren hast“, schreibt ein Follower, der Oasis wohl auf Malta sehen will. „Ich fürchte, dass in Malta niemand mehr auftauchen wird.“ Liam: „Denke ich auch“.

„Wenn ich groß bin, möchte ich so sein wie du, was muss ich tun?“ – „24 Stunden am Tag morden“ – „Werde erwachsen!“ – Liams Standardantwort: „Shut up“.

„Ich habe gerade 800 Dollar für Tickets ausgegeben, es wäre also gut, wenn ihr ‚Don’t go away‘ spielt“ – „Das steht nicht auf der Liste, ich fürchte, Du könntest eine Rückerstattung bekommen, so wird mir gesagt, ich sag’s ja nur“.

„Sei nicht dumm, ich mache hier jetzt erst Recht, was ich will“

„Hat man dir jetzt gesagt, was du hier zu sagen hast, LG? Musst du von nun an ein guter Junge sein 😂.“ — „Sei nicht dumm, ich mache hier jetzt erst Recht, was ich will.“

„Der schönste, sexy, hinreißendste und prächtigste Mann ist zurück auf Twitter“ – „Haltet mich hier besser auf“.

„Ich will nicht unhöflich sein, aber wenn ich keine Karten bekomme, hoffe ich, dass die Konzerte abgesagt werden.“ – „Das ist genau das, was Peg gesagt hat: Unglaubliche Einstellung“

„Irgendwelche Hinweise zu den Support-Bands? Blossoms?“ – „Ich bringe eine mongolische 5er-Band mit, die stark vom Mond und den Sternen beeinflusst ist – himmlisch.“

„Die Bilder von dir und Noel, wart ihr zusammen oder wurden sie von AI zusammengeschnitten oder so.“ –„Komm schon, Mann, darauf antworte ich nicht.“

„Gibt es noch Streit zwischen Noel und Dir?“ – „Nö, es ist alles erledigt, der Frieden hat gesiegt, er ist der Mann, ich kann es kaum erwarten, mit ihm auf der Bühne zu stehen und ihm zwischen den Songs Küsse zu geben“